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2 Nisan 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

2 Nisan 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

yayın akışı
GNS
GNS - Onedio Editörü
02.04.2024 - 08:19

2 Nisan Salı günü televizyon yayın akışında hangi yapımların yer alacağı yakından takip ediliyor. Haftalık olarak takip ettiği dizilerin yeni bölümlerini izlemek isteyen seyirciler, yayın akışını araştırmaya başladı. Peki bugün televizyonda hangi diziler var? 2 Nisan Salı FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...

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2 Nisan Salı TRT1 Yayın Akışı

2 Nisan Salı TRT1 Yayın Akışı

  • 06:50 Benim Adım Melek

  • 09:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

  • 13:10 Mehmed: Fetihler Sultanı

  • 16:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

  • 18:10 Ramazan Sevinci

  • 19:30 Ana Haber

  • 19:55 İddiaların Aksine

  • 20:10 Mehmed: Fetihler Sultanı

  • 23:40 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

  • 00:50 Mehmed: Fetihler Sultanı

  • 02:20 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

  • 03:30 Sahur Bereketi

2 Nisan Salı SHOW TV Yayın Akışı

2 Nisan Salı SHOW TV Yayın Akışı

  • 08:00 Bu Sabah

  • 10:00 Güzel Günler

  • 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

  • 18:45 Show Ana Haber

  • 20:00 Bahar

2 Nisan Salı ATV Yayın Akışı

2 Nisan Salı ATV Yayın Akışı

  • 06:20 Mevlid ve Süleyman Çelebi

  • 06:50 Kuruluş Osman

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri

  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

  • 13:00 atv Gün Ortası

  • 14:00 Mutfak Bahane

  • 16:00 Esra Erol’da

  • 18:45 ATV Ana Haber

  • 19:10 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

  • 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

  • 00:20 Yaban Çiçekleri

  • 02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

2 Nisan Salı NOW (FOX) Yayın Akışı

2 Nisan Salı NOW (FOX) Yayın Akışı

  • 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

  • 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

  • 12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri

  • 12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

  • 13:45 En Hamarat Benim

  • 16:30 Yabani

  • 19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

  • 20:00 Yabani

  • 00:15 Şahane Hayatım

  • 02:45 Kefaret

  • 03:45 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

2 Nisan Salı Kanal D Yayın Akışı

2 Nisan Salı Kanal D Yayın Akışı

  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?

  • 11:00 Camdaki Kız

  • 12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

  • 13:15 Gelinim Mutfakta

  • 16:00 Arka Sokaklar

  • 18:40 Kanal D Ana Haber

  • 20:00 Uçuş Planı (Yabancı Sinema)

  • 22:15 5. Dalga (Yabancı Sinema)

  • 00:30 Uçuş Planı (Yabancı Sinema)

  • 02:15 Çok Güzel Hareketler 2

  • 03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

  • 05:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

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2 Nisan Salı STAR TV Yayın Akışı

2 Nisan Salı STAR TV Yayın Akışı

  • 07:00 Erkenci Kuş

  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

  • 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

  • 16:15 Söz

  • 18:15 Star Haber

  • 19:00 Çok Güzel Hareketler 2

  • 20:00 Organize İşler 2 Sazan Sarmalı (Yerli Sinema)

  • 22:30 Organize İşler 2 Sazan Sarmalı (Yerli Sinema)

  • 01:00 Aramızda Kalsın

  • 03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

2 Nisan Salı TV8 Yayın Akışı

2 Nisan Salı TV8 Yayın Akışı

  • 06:00 Dizi

  • 07:15 8'de Sağlık

  • 08:30 Aramızda Kalmasın

  • 11:15 Survivor All Star 2024

  • 12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

  • 14:00 Survivor Ekstra

  • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

  • 20:00 Survivor All Star 2024

  • 00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/ Ramazan

  • 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

  • 03:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

  • 05:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

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