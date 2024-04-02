2 Nisan 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

2 Nisan Salı günü televizyon yayın akışında hangi yapımların yer alacağı yakından takip ediliyor. Haftalık olarak takip ettiği dizilerin yeni bölümlerini izlemek isteyen seyirciler, yayın akışını araştırmaya başladı. Peki bugün televizyonda hangi diziler var? 2 Nisan Salı FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...