2 Mart Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün bağımsızlık ve özgürlük telaşına kapılabilirsin. Her zamanki düzen, disiplin ve uyum arayan kişiliğini bir kenara bırakıp farklı bir kimliğe bürünebilirsin. Başına buyruk, kuralsız ve esnek tavırlarınla dikkatleri üzerine çekeceğine de eminiz.

İşte şimdi girdiğin her ortamın yıldızı olmaya hazırlanmalısın. Boş vermişliğin ve son derece havalı tavırların özellikle karşı cinsin ilgisini çekecektir. Gözlerin üzerinde olduğu bu pazar günü romantik yakınlaşmalara da hazır olsan iyi edersin. Öte yandan bu tavrın ve isteklerine göre hareket etme arzun nedeniyle iş hayatından uzaklaşabilir, sonunda bu pazar gününü dinlenerek geçirebilirsin.

Aynı zamanda öz güven ve motivasyon dolacağına da eminiz. Kendini iyi hissedeceğin gün içerisinde kitap okumaya, meditasyon ve yogaya da vakit ayır deriz. Ruhunun bu arınmaya ihtiyacı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...