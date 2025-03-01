2 Mart Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, haftanın son gününde çanta hazırlayıp yola çıkabilirsin. Ne bir tatil planı, ne bir çalışma motivasyonu, ne de bir hedefin olmadan öylece gitmek isteyebilirsin. Zira bu süreçte bahar temizliğine başlıyorsun... Önümüzdeki neredeyse 20 gün kadar sürecek olan bu motivasyon ile gerçek anlamda valizini hazırlamasan da gitmeye hazır olduğunu hissedeceksin.

Üzerindeki yüklerden kurtulmak için hukuksal süreçlerin son bulması için dikkatini davalara verebilirsin. Ya da etrafında sana yük olan kişilerden uzaklaşabilirsin. Manevi anlamda yaralandığın ne varsa kurtulmak için harekete geçebilirsin. Böylece hafiflediğini hissedeceksin.

Günün enerjisine yakışan aktivitelere odaklanmayı da unutma. Yalnız kalıp yürümek, koşmak, su sporlarıyla ilgilenmek ve bisiklete binmek sana iyi gelebilir. Zihnini boşaltıp doğanın huzuruna odaklan, rotanı daha kolay çizeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...