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2 Mart Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

2 Mart Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
01.03.2025 - 19:01

Arınmaya başlayın... Peki 2 Mart Pazar günü aslan ve yükselen aslan burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için aslan ve yükselen aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 2 Mart Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, aslan ve yükselen aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, haftanın son gününde çanta hazırlayıp yola çıkabilirsin. Ne bir tatil planı, ne bir çalışma motivasyonu, ne de bir hedefin olmadan öylece gitmek isteyebilirsin. Zira bu süreçte bahar temizliğine başlıyorsun... Önümüzdeki neredeyse 20 gün kadar sürecek olan bu motivasyon ile gerçek anlamda valizini hazırlamasan da gitmeye hazır olduğunu hissedeceksin. 

Üzerindeki yüklerden kurtulmak için hukuksal süreçlerin son bulması için dikkatini davalara verebilirsin. Ya da etrafında sana yük olan kişilerden uzaklaşabilirsin. Manevi anlamda yaralandığın ne varsa kurtulmak için harekete geçebilirsin. Böylece hafiflediğini hissedeceksin. 

Günün enerjisine yakışan aktivitelere odaklanmayı da unutma. Yalnız kalıp yürümek, koşmak, su sporlarıyla ilgilenmek ve bisiklete binmek sana iyi gelebilir. Zihnini boşaltıp doğanın huzuruna odaklan, rotanı daha kolay çizeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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