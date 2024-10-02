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2 Ekim’de Savunma ve Teknoloji Hisseleri Yükselişte: Borsa İstanbul’un Kazandıran Hisseler

etiket 2 Ekim’de Savunma ve Teknoloji Hisseleri Yükselişte: Borsa İstanbul’un Kazandıran Hisseler

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
02.10.2024 - 18:16

Borsa İstanbul'da 2 Ekim itibarıyla hareketini sürdürüyor. Haftanın ortasında endeksler dalgalı bir seyir izlerken, bazı hisseler yatırımcıların dikkatini çekmeyi başardı. Özellikle savunma ve teknoloji şirketleri ön plana çıkarken, enerji ve ticaret sektörlerindeki hareketlilik de gözlerden kaçmadı. İşte 2 Ekim itibarıyla en çok değer kazanan hisseler ve performansları.

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1. Lydia Yeşil Enerji (LYDYE)

1. Lydia Yeşil Enerji (LYDYE)

Dün de listemizde olan LYDYE, bugün tam %9,9 artış göstererek 11.615,00 TL seviyesine ulaştı. Yenilenebilir enerjiye olan ilgi her geçen gün artarken, Lydia da yatırımcılarını mutlu etmeye devam ediyor.

2. SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR)

2. SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR)

Savunma sanayiinde inovasyonun gücü! SDT Uzay ve Savunma, %9,90’lık bir artışla 252,00 TL'ye yükseldi. Uzay ve savunma alanındaki yatırımlarıyla dikkat çeken şirket, bugün de kazandıranlar arasında.

3. Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. (PAPIL)

3. Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. (PAPIL)

Bugün %9,78 değer kazanan Papilon Savunma, fiyatını 79,15 TL'ye çıkardı. Savunma teknolojilerinde öne çıkan bu şirket, güvenlik çözümleriyle sektörde fark yaratıyor.

4. Altınay Savunma Teknolojileri (ALTNY)

4. Altınay Savunma Teknolojileri (ALTNY)

Altınay Savunma bugün %8,08 artış göstererek 98,30 TL seviyesine yükseldi. Savunma sanayiinde sağlam adımlarla ilerleyen Altınay, yatırımcıların radarında yerini aldı.

5. Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE)

5. Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE)

%7,26 artışla bugünkü kapanışı 48,14 TL'de yapan Forte, bilgi iletişim ve savunma teknolojilerinde güçlenmeye devam ediyor.

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6. Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. (PSDTC)

6. Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. (PSDTC)

Dış ticaret alanında faaliyet gösteren Pergamon Status, %6,31'lik bir artışla 116,30 TL'ye ulaştı. Ticaret hacmindeki hareketlilik ve başarılı operasyonları, bu yükselişi destekleyen faktörlerden biri.

7. Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. (DOKTA)

7. Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. (DOKTA)

Dökümcülük ve sanayi alanında önemli bir konuma sahip olan Döktaş, %5,15 artışla 22,82 TL’ye yükseldi. Sanayi sektöründeki olumlu gelişmeler, Döktaş hisselerinin değer kazanmasına katkı sağlıyor.

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