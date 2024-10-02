2 Ekim’de Savunma ve Teknoloji Hisseleri Yükselişte: Borsa İstanbul’un Kazandıran Hisseler
2 Ekim’de Savunma ve Teknoloji Hisseleri Yükselişte: Borsa İstanbul’un Kazandıran Hisseler
Borsa İstanbul'da 2 Ekim itibarıyla hareketini sürdürüyor. Haftanın ortasında endeksler dalgalı bir seyir izlerken, bazı hisseler yatırımcıların dikkatini çekmeyi başardı. Özellikle savunma ve teknoloji şirketleri ön plana çıkarken, enerji ve ticaret sektörlerindeki hareketlilik de gözlerden kaçmadı. İşte 2 Ekim itibarıyla en çok değer kazanan hisseler ve performansları.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Lydia Yeşil Enerji (LYDYE)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR)
3. Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. (PAPIL)
4. Altınay Savunma Teknolojileri (ALTNY)
5. Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın