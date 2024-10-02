2 Ekim’de Savunma ve Teknoloji Hisseleri Yükselişte: Borsa İstanbul’un Kazandıran Hisseler

Borsa İstanbul'da 2 Ekim itibarıyla hareketini sürdürüyor. Haftanın ortasında endeksler dalgalı bir seyir izlerken, bazı hisseler yatırımcıların dikkatini çekmeyi başardı. Özellikle savunma ve teknoloji şirketleri ön plana çıkarken, enerji ve ticaret sektörlerindeki hareketlilik de gözlerden kaçmadı. İşte 2 Ekim itibarıyla en çok değer kazanan hisseler ve performansları.