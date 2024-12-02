2 Aralık' ta Borsa İstanbul'da Hangi Hisseler Yükseldi? Yatırımcıları Şaşırtan Performanslar
2 Aralık' ta Borsa İstanbul'da Hangi Hisseler Yükseldi? Yatırımcıları Şaşırtan Performanslar
Haftanın ilk günü olan 2 Aralık, Borsa İstanbul'da bazı hisseler yatırımcılarını oldukça mutlu etti! Özellikle sanayi, medya ve teknoloji sektörlerinden şirketler dikkat çekerken, hızlı yükselişleriyle öne çıkan hisselere gelin birlikte bakalım. 📊
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1. Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALAT)
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2. CEO Event Medya A.Ş. (CEOEM)
3. Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KRGYO)
4. İhlas Haber Ajansı A.Ş. (IHAAS)
5. Yeşil Yatırım Holding A.Ş. (YESIL)
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6. Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. (PAPIL)
7. Mazhar Zorlu Holding A.Ş. (MZHLD)
8. İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IHEVA)
9. Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (YYAPI)
10. Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. (KLSYN)
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