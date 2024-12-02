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2 Aralık' ta Borsa İstanbul'da Hangi Hisseler Yükseldi? Yatırımcıları Şaşırtan Performanslar

etiket 2 Aralık' ta Borsa İstanbul'da Hangi Hisseler Yükseldi? Yatırımcıları Şaşırtan Performanslar

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
02.12.2024 - 19:00

Haftanın ilk günü olan 2 Aralık, Borsa İstanbul'da bazı hisseler yatırımcılarını oldukça mutlu etti! Özellikle sanayi, medya ve teknoloji sektörlerinden şirketler dikkat çekerken, hızlı yükselişleriyle öne çıkan hisselere gelin birlikte bakalım. 📊

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1. Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALAT)

1. Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALAT)

58,35 TL fiyatıyla günün zirvesine yerleşen BALAT, tam %9,99 oranında değer kazandı! Otomotiv sektörü için hayati öneme sahip fren ve balata üretimiyle dikkat çeken şirket, yatırımcılarına kazandırmaya devam ediyor.

2. CEO Event Medya A.Ş. (CEOEM)

2. CEO Event Medya A.Ş. (CEOEM)

30,00 TL fiyatıyla %9,97 oranında yükselen CEOEM, medya ve organizasyon sektöründe güçlü bir performans sergiliyor. Bugün Borsa İstanbul’un en çok kazandıran hisselerinden biri oldu.

3. Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KRGYO)

3. Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KRGYO)

🏢 44,62 TL seviyesine ulaşarak %9,96 yükselen KRGYO, emlak sektöründeki büyümesini sürdürüyor. Gayrimenkul projelerine olan ilgi hisseyi yukarı taşıdı.

4. İhlas Haber Ajansı A.Ş. (IHAAS)

4. İhlas Haber Ajansı A.Ş. (IHAAS)

22,32 TL ile %9,95 değer kazanan IHAAS, haber ve medya sektöründe güçlü duruşunu koruyor. Yatırımcıların yoğun ilgisi sayesinde bugün en çok yükselen hisseler arasında yer aldı.

5. Yeşil Yatırım Holding A.Ş. (YESIL)

5. Yeşil Yatırım Holding A.Ş. (YESIL)

🌱 2,10 TL fiyatıyla %9,95 yükselen YESIL, enerji ve yatırım sektöründe büyümeye devam ediyor. Yatırımcılarına güven veren holding, bugün kazandıranlar arasında.

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6. Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. (PAPIL)

6. Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. (PAPIL)

14,38 TL ile %9,94 oranında yükselen PAPIL, savunma teknolojileri alanında güçlü projeleriyle dikkat çekiyor. Teknoloji sektöründeki olumlu hava hisseye yansıdı.

7. Mazhar Zorlu Holding A.Ş. (MZHLD)

7. Mazhar Zorlu Holding A.Ş. (MZHLD)

7,65 TL fiyatıyla %9,91 artış gösteren MZHLD, sanayi sektöründeki başarılı performansıyla yatırımcılarını sevindirdi.

8. İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IHEVA)

8. İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IHEVA)

🏠 3,44 TL ile %9,90 oranında yükselen IHEVA, ev aletleri sektöründe dikkat çekici bir performans sergiledi.

9. Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (YYAPI)

9. Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (YYAPI)

6,44 TL seviyesine ulaşarak %9,90 değer kazanan YYAPI, inşaat ve yapı sektöründe adından söz ettirmeye devam ediyor.

10. Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. (KLSYN)

10. Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. (KLSYN)

5,89 TL ile %9,89 yükselen KLSYN, mobilya sektöründeki yükselişini sürdürüyor ve yatırımcılarını mutlu ediyor.

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