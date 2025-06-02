2 - 8 Haziran Haftanın Yantrası: Kubera Zenginlik Yantrası

Hint yantra koleksiyonumuzun en etkili parçalarından biri olan Kubera Yantra, özellikle finansal şans, istikrarlı kazanç ve ticari başarıyı artırmak için kullanılan güçlü bir spiritüel semboldür.

Kubera’nın kutsal enerjisini taşıyan bu yantra, kısa sürede maddi rahatlık, bolluk ve refah sağlamaya yardımcı olurken, aynı zamanda mevcut zenginliğin korunmasına da katkıda bulunur.