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2 - 8 Haziran Haftanın Yantrası: Kubera Zenginlik Yantrası

etiket 2 - 8 Haziran Haftanın Yantrası: Kubera Zenginlik Yantrası

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
02.06.2025 - 12:16

Hint yantra koleksiyonumuzun en etkili parçalarından biri olan Kubera Yantra, özellikle finansal şans, istikrarlı kazanç ve ticari başarıyı artırmak için kullanılan güçlü bir spiritüel semboldür.

Kubera’nın kutsal enerjisini taşıyan bu yantra, kısa sürede maddi rahatlık, bolluk ve refah sağlamaya yardımcı olurken, aynı zamanda mevcut zenginliğin korunmasına da katkıda bulunur.

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Kutsal Sayı Dizilimi ve Altın Oran Uyumu

Kutsal Sayı Dizilimi ve Altın Oran Uyumu

Kubera Yantra, şu sayı sekansları ile hazırlanır:

27, 20, 25, 22, 24, 26, 23, 28, 21

Bu dizilim, trigonometri ve altın oran enerjisiyle uyumlanarak yantranın titreşim gücünü en üst seviyeye taşır.

Kubera Yantra’nın Finansal ve Spiritüel Faydaları

  • Finansal Akış ve İstikrar:

Vastu prensiplerine uygun şekilde konumlandırıldığında, finansal enerjileri dengeler ve nakit akışını artırır.

  • Servet Birikimi:

Zamanla servet birikimini teşvik eder, finansal yönetim becerilerinizi güçlendirir ve uzun vadeli refah için sağlam bir zemin oluşturur.

  • Zenginliği Koruma:

Kubera Yantra, nazardan ve negatif enerjilerden koruma sağlar, sahip olunan zenginliği muhafaza etmeye yardımcı olur.

  • Kariyer Gelişimi ve Yeni Gelir Fırsatları:

Yeni kapılar açar, kariyer yolculuğunda yükselişi destekler ve alternatif gelir kaynaklarının önünü açar.

  • Finansal Kayıpları Dengeleme:

Maddi kayıplar yaşayan bireyler için destekleyici bir semboldür. Kişiye sağduyulu finansal kararlar alma gücü kazandırır.

  • Jüpiter’in (Brihaspati) Bereket Enerjisi:

Kubera Yantra, Jüpiter’in olumlu enerjisini hayatınıza çeker. Bu gezegenin bolluk, eğitim, maneviyat ve genişleme temaları yantranın etkileriyle birleşir.

Kişiye Özel Tasarım ve Kullanım Önerisi

Kişiye Özel Tasarım ve Kullanım Önerisi

Kubera Yantra, doğum haritanız detaylı şekilde analiz edildikten sonra, altın, bakır, gümüş veya oniks gibi özel materyallerle hazırlanarak küpe, bileklik veya kolye formunda kişiye özel olarak tasarlanabilir.

Yerleştirme ve kullanımda Vastu yönergelerine ve gezegen saatlerine uygun hareket edildiğinde, bu kutsal sembolün enerjisi daha da etkin hale gelir.

Ev ve İş Yeri Kullanımı İçin Uygun

Kubera Yantra, hem evinizde hem de iş yerinizde pozitif finansal titreşimleri artıran bir enerji alanı oluşturur. Ortama yerleştirildiğinde zenginlik enerjisini davet eder.

NOT: Siz değerli okurlarımız ile paylaştığımız yantra görselleri markamız adına Türk Patent Enstitüsü ve Uluslalarası Patent Enstitüsü koruması altındadır. Kopyalanamaz iznimiz olmaksızın paylaşılamaz.

Haftanın Kristali: Dumanlı Kaya Kuvars

Haftanın Kristali: Dumanlı Kaya Kuvars

Dumanlı Kaya Kuvarsı'nın Faydaları

1. Koruma ve Negatif Enerji Temizliği

Negatif enerjileri emer, dönüştürür ve uzaklaştırır.

Özellikle elektromanyetik alanlara (telefon, bilgisayar vb.) karşı koruyucu bir kalkan oluşturur.

Nazara ve düşük titreşimli ortamlara karşı doğal bir savunma taşıdır.

2. Topraklama ve Denge

Kök çakrayla uyumludur, bedeni ve zihni dünyaya bağlar.

Meditasyon sırasında kullanılınca kişinin “şu an”da kalmasını kolaylaştırır.

Kaygıyı, panik atakları ve ruhsal dağınıklığı hafifletir.

3. Stres Azaltıcı ve Rahatlatıcı

Zihinsel stresi dağıtır, duygu yoğunluklarını dengeler.

Özellikle iş yaşamında baskı altında çalışanlara ruhani destek sağlar.

Uykusuzluk ve huzursuzluk yaşayanlara yardımcı olabilir.

4. Güçlü Bir Enerji Temizleyici

Aurayı arındırır ve kişinin eterik bedeninde birikmiş blokajları çözer.

Başkalarından gelen enerjisel yükleri (empatik yorgunluk) temizler.

Spiritüel temizlik ritüellerinde sıkça kullanılır.

5. Korku ve Bağımlılıklardan Kurtulma

Korkularla yüzleşmeyi kolaylaştırır, cesaret verir.

Sigara, alkol gibi bağımlılıkları bırakma sürecinde destekleyici etkisi vardır.

Karamsarlık, depresyon ve bastırılmış öfke üzerinde yatıştırıcıdır.

6. Kariyer ve Para Enerjisini Destekler

Karar verme süreçlerinde netlik sağlar, zihinsel sis dağılır.

İş ortamında negatif enerjiyi temizleyerek verimlilik ve bereket enerjisini artırır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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