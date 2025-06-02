2 - 8 Haziran Haftanın Yantrası: Kubera Zenginlik Yantrası

Dumanlı Kaya Kuvarsı'nın Faydaları
1. Koruma ve Negatif Enerji Temizliği
Negatif enerjileri emer, dönüştürür ve uzaklaştırır.
Özellikle elektromanyetik alanlara (telefon, bilgisayar vb.) karşı koruyucu bir kalkan oluşturur.
Nazara ve düşük titreşimli ortamlara karşı doğal bir savunma taşıdır.
2. Topraklama ve Denge
Kök çakrayla uyumludur, bedeni ve zihni dünyaya bağlar.
Meditasyon sırasında kullanılınca kişinin “şu an”da kalmasını kolaylaştırır.
Kaygıyı, panik atakları ve ruhsal dağınıklığı hafifletir.
3. Stres Azaltıcı ve Rahatlatıcı
Zihinsel stresi dağıtır, duygu yoğunluklarını dengeler.
Özellikle iş yaşamında baskı altında çalışanlara ruhani destek sağlar.
Uykusuzluk ve huzursuzluk yaşayanlara yardımcı olabilir.
4. Güçlü Bir Enerji Temizleyici
Aurayı arındırır ve kişinin eterik bedeninde birikmiş blokajları çözer.
Başkalarından gelen enerjisel yükleri (empatik yorgunluk) temizler.
Spiritüel temizlik ritüellerinde sıkça kullanılır.
5. Korku ve Bağımlılıklardan Kurtulma
Korkularla yüzleşmeyi kolaylaştırır, cesaret verir.
Sigara, alkol gibi bağımlılıkları bırakma sürecinde destekleyici etkisi vardır.
Karamsarlık, depresyon ve bastırılmış öfke üzerinde yatıştırıcıdır.
6. Kariyer ve Para Enerjisini Destekler
Karar verme süreçlerinde netlik sağlar, zihinsel sis dağılır.
İş ortamında negatif enerjiyi temizleyerek verimlilik ve bereket enerjisini artırır.
Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.
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