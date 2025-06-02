2 – 8 Haziran 2025 Haftanın Sayı Sekansı 202426

Finansal Konular ve Kariyer

Maddi sıkıntıları dönüştürür, düzenli kazanç ve kariyer fırsatları için kapılar açar.

Yeni iş fırsatları, terfi ya da iş birlikleri için destekleyici çalışır.

İlişkiler ve Aile İçin Uyum

Aile içindeki sorunları çözüme kavuşturmak, sevgiyi artırmak ve bağları güçlendirmek için idealdir.

Enerji Temizliği ve Karmik Arınma

Geçmişten gelen yüklerin şifalanmasına destek olur.

Meditasyon veya olumlama sırasında bu sayı sekansı zihinsel berraklık ve ruhsal huzur getirir.

Nasıl Kullanılır?

Günlük Niyet:

“202426 enerjisini şimdi kabul ediyorum. Ruhum, bedenim ve zihnim bu enerjiyle uyum içinde. Bolluk, denge, şifa ve başarı hayatımda şimdi ve daima.”

Uygulama Yöntemleri:

Sabah veya gece bu sayı sekansını 21 kez tekrarlayın.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

AstrodehA

Facebook

Web

Instagram

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.