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2- 8 Aralık 2024 Haftalık Burç Yorumları

etiket 2- 8 Aralık 2024 Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
02.12.2024 - 07:01

“Şu an ile birlikte yaşamımda yeni bir sayfa açıyor bağımlılıklarımdan arınıyor sağlıklı bir beden ve ruha erişmenin şükrünü yaşıyorum.”

AstrodehA

Yay burcunda 1 Aralık 2024'te yeni ay gerçekleşiyor.  Yeni ayın enerjisi bir hafta sürecek ve hayatımızda yeni bir kapı açacak. Yay, bizi dünya hakkında daha fazla şey öğrenmeye ve genellikle seyahat, akademisyenler veya maneviyat yoluyla yaşam bakış açımızı genişletmeye teşvik eden bir burçtur. Maceranın peşinde koşmaya, bilinmeyeni keşfetmeye başkalarıyla nasıl ilişki kurduğumuzu öğrenmeye ve kozmostaki yerimizi yeniden yapılandırılmaya davet ediliyoruz. Şimdi başlatılan eylemler muhtemelen 11 Haziran 2025'te Yay burcundaki (20 derece) dolunayın yakınında doruğa ulaşacak. Her şeyden önce, yeni ay, bir uygulama açısından kare Satürn'dür, gel gitli ilişkilerle ilgili zorluklar mesafe veya yalnızlık duygusu olabileceği anlamına gelir. Kendimizi izole, reddedilmiş, depresif veya düşük enerjili hissedebiliriz. Özellikle kavgalı gürültülü iletişim eksikliği olan ilişkiler zarar görebilir. Bu enerjiler altında içinde bulunduğumuz karanlık buluta rağmen, tutku, iyimserlik ve cesaret duygusunu sürdürürsek her zaman umut ışığı olacağını hissedebileceğimizi ortaya koyuyor. Jüpiter şu anda Merkür'ün karşısındadır, bu da açık fikirli ve bakış açısı tutmaya çalışırsak, evrenin bize mutluluk başarı ve istikrar getireceğini unutmayalım.

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Koç

Koç

Yönetici gezegeniniz Mars retrosu enerji ve odaklanma, sağlık ve dayanıklılık, rekabet ve dürtü, öfke ve savaş, cinsellik ve tutku. Mars retroda olduğunda, yeni planlar yeni girişimler başlatmak, yeni ilişkiler kurmak, hatta 'resmi olmak' veya evlenmek için ideal bir zaman değildir. Engeller ve zorluklar ortaya çıktığı ve herkes hayal kırıklığına uğramış, uyuşuk bir enerjiyle dolu olduğu için şimdi ilerlemek zor olacak. Arzularımızı nasıl takip ettiğimize dair karmik durumların yanı sıra cinsel yaşamınız ve düşmanlar etrafında karmik karışıklıklar ortaya çıkabilir. Ekim 2024'ten bu yana neyin sıkışıp kalmış olduğunu düşünün. Bu sonbahardan bu yana ortaya çıkan durumlar etrafında muhtemelen sürtüşme veya gerginlik hissedeceksiniz. Bu hafta, doğum haritalarınızda 5. evinizdeki Mars retrosu, yaratıcı projelerinizi ve kendinizi nasıl ifade ettiğinizi yeniden değerlendirmeye davet ediyor sizleri. Tutkularınızı düşünün ve enerjinizi etkili bir şekilde kanalize edip etmediğinizi düşünün. Perşembe günü, Venüs haritanızda 11. Evinizde seyrine başlarken arkadaşlarınızla ve sosyal aktiviteler kurmak için harika bir zamandır. Uzun vadeli hedefleriniz üzerinde iş birliği yapın ve hayallerinizi sizi yükseltenlerle paylaşın. Neptün doğru seyri haritanızda 12. evinizde ilerlerken yalnızlık için biraz zaman ayırın. Manevi tarafınıza uyum sağlayın ve sezginize güvenin doğru kararlar almanıza yardımcı olacaktır. 

Boğa

1 Aralık yeni ayı size yeni kapılar açacak. Önemli haberler eş ya da sevgilinizin iş hayatında terfi, başarılar sizi sevindirebilir ve aranızdaki gönül bağı güçlenecektir. Mars'ın doğum haritanızda 4. evinizde gerilemesi ile bu hafta sizi ev hayatınızı ve aile dinamiklerinizi yeniden değerlendirmeye davet ediliyorsunuz. Sizi gerçekten neyin beslediğini düşünün ve içsel temelinizi geliştiren iyileştirmeler yapmayı düşünün. Venüs perşembe günü haritanızda 10. evinize geçerken, kariyeriniz ve insanlar üzerinde ki imajınız çok güçlenecek. Profesyonel çabalarınızda parlamak ve disiplinli çalışmanızla birlikte gelen takdirin tadını çıkarmak için harika bir zaman kendi kıymetinizi bilme zamanı. Mistik gezegen Neptün'ün 11. evinizdeki doğrudan hareketi, sizi arkadaşlıkları ve sevgiyi kucaklamaya, özlemlerinizle uyumlu ilişkilerinizi geliştirmeye teşvik ediyor akışta ve kabulde kalın.

İkizler

İkizler

1 Aralık Yeni Ayı ve 6’sında doğrum haritalarınızda Mars'ın 3. evinizde gerilemesi nasıl iletişim kurduğunuzun ve bugüne kadar öğrendiğiniz her şeyin yeniden değerlendirilmesini gerektiriyor. Fikirlerinizi geliştirmek ve kendinizi nasıl ifade ettiğinize dikkat etmek için bu fırsatı değerlendirin. Venüs perşembe günü haritanızda 9. evinize girerken, bilgi ve macera arzunuz gelişecek. İster seyahat ister yüksek öğrenim yoluyla yeni ufuklar keşfetmek için harekete geçin.  Neptün'ün 10. evinizdeki doğrudan hareketi, kariyer hedeflerinize netlik getiriyor. Bu, içgüdülerinize güvenmenin ve profesyonel hedeflerinize yenilenmiş bir güvenle ulaşmanın zamanıdır mücadeleniz bu yönde olsun. 

Yengeç

Doğum haritalarınızda 2. evinizdeki Mars retrosu, sizi mali durumunuzu ve size öz değer duygusu veren şeyleri yeniden değerlendirmeye davet ediyor. Değerleriniz üzerine düşünün ve kaynaklarınızı hedeflerinizle nasıl uyumlu hale getireceğinizi düşünerek yapılandırmalar da bulunun. Perşembe günü, Venüs 8. evinizde seyrine başlıyor devam eden evlilik ya da  ilişkinizde yakınlığı artırır. Derin konuşmalar ve güvendiğiniz kişilerle duygusal bağlantıları yapılandırmak  için mükemmel bir zaman. Neptün doğru seyri 9. evinizde dönerken, bakış açınızı genişleten yeni felsefeleri veya seyahat fırsatlarını yakalayabilirsiniz zamanla yarışmayı bırakın ve her fırsatı değerlendirin.

Aslan

Aslan

Doğum haritalarınızda Mars 1. evinizde gerilerken, bu hafta sizi kişisel kimliğinizi ve kendinizi dünyaya nasıl sunduğunuzu yeniden değerlendirmeye davet ediyor. Hedeflerinizi ve arzularınızı, duygularınızı yaşamınıza yansıtmak için zaman ayırın. Perşembe günü Venüs, ortaklıklarınızı ilişkinizi evliliğinizi ve bire bir bağlantılarınızı geliştirerek 7. Evinizde seyrine başlıyor. Bu, ilişkilerinizde bağları güçlendirmek daha çok sevmek güvenmek aynı şekilde karşılık almayı sağlamak ve iş birliğini teşvik etmek için güzel bir zamandır. Neptün'ün 8. evinizdeki doğrudan hareketi, sizi daha derin duygusal ve finansal bağlantıları keşfetmeye teşvik eder. Hayatınızda yeni bir dönem başlarken içgüdülerinize güvenin.

Başak

Doğum haritalarınızda 12. evinizdeki Mars retrosu, iç gözlemi ve yalnızlığı psikolojik rahatsızlıklarınızı şifalandırmaya davet ediyor sizleri.  Bu zamanı bilinçaltınızla bağlantı kurmak ve iç dünyanızı yansıtmak için kullanın. Hangi inançların sizi gerçek potansiyelinizden alıkoyabileceğini düşünün. Venüs perşembe günü 6. Evinizde seyrine başlarken, günlük rutinleriniz ve sağlığınız ön plana çıkacak. Öz bakım uygulamalarını tanıtmak ve iş-yaşam dengenizi geliştirmek için harika bir zaman. Neptün doğru seyri haritanızda 7. evinizde seyri ile ilişki ve ortaklıklarınızda netlik ortaya çıkacaktır. Daha derin bağlantılara hazır olun ve hayallerinizi yakınlarınızla paylaşın.

Terazi

Terazi

Bu hafta, doğum haritalarınızda 11. evinizde retroda Mars, arkadaşlıklarınızı ve sosyal hedeflerinizi yeniden değerlendirmenizi için davet ediyor. Sizi yükselten bağlantılar üzerine düşünün ve hangi değişikliklerin yapılması gerekebileceğini düşünerek harekete geçin. Venüs perşembe günü 5. evinize geçerken, yaratıcılık ve kendini ifade etme ön plana çıkıyor. Hobiler veya romantik arayışlarda istikrarı sağlamak için mükemmel bir zaman. Neptün'ün 6. evinizdeki doğrudan hareketi, sizi günlük rutinlerinizde ilham bulmaya teşvik eder. İşinizdeki olumlu enerjiyi kucaklayın ve enerjinizi yapılandırmak için kendinize zaman ayırın. 

Akrep

Doğum haritanızda 10. evinizdeki Mars retrosu, sizi kariyer hedeflerinizi ve itibarınızı yeniden değerlendirmeye davet ediyor sizleri. Olmak istediğiniz yerde misiniz, sizi engelleyen neler kendinize bu soruları sorun. Bu, iç gözlem ve sizi profesyonel olarak gerçekten neyin yönlendirdiğini düşünme zamanıdır. Perşembe günü, Venüs 4. evinize girerek ev hayatınıza huzur sevgi ve konfor davet eder. Refahınızı destekleyen sevgi dolu bir ortam yaratmaya odaklanın. Neptün doğru seyri 5. evinizde dönerken, yaratıcı projeleriniz netlik kazanabilir. Tutkularınızı kucaklayın ve onları dünyayla paylaşmaktan çekinmeden cesaretli davranın.

Yay

Yay

Doğum haritalarınızda Mars 9. evinizde geri giderken, inançlarınızı yeniden değerlendirmeniz ve yeni felsefeler keşfetmeniz için motive ediyor sizleri.  Size gerçekten neyin ilham verdiğini ve ufkunuzu nasıl genişletebileceğinizi düşünmek için zaman ayırın. Venüs perşembe günü 3. evinize geçtiğinde, iletişim iş ve aşk hayatınızda çok daha uyumlu hale geliyor. Fikirlerinizi ifade etmek ve başkalarıyla bağlantı kurmak için harika bir zaman dilimi iyi değerlendirin. Neptün doğru seyri 4. evinizde dönerken, ev hayatınızda netlik ortaya çıkıyor. İçsel korkularınızı dönüştürün ve sizi güçlü kılan özelliklerinizi besleyin ve gerçek benliğinizi yansıtan bir sığınak yaratarak güçlenin. 

Oğlak

Doğum haritalarınızda 8. evinizdeki Mars geri hareketi paylaşılan kaynaklarınızı ve duygusal bağlantılarınızı yeniden değerlendirmenizi istiyor. İlişkilerinizin finansal kararlarınızı ve öz değerinizi nasıl etkilediğini düşünün. Venüs perşembe günü 2. Evinizde seyrine başlayacak, mali durumunuza ve kişisel bakımınıza odaklanmak için bu enerjiyi iyi değerlendirin. Madden duygusal stabilitenizi artırmak ve size mutluluk veren şeyleri kucaklamak için fırsatları fark edin ve sahiplenin. Neptün 3. evinizde doğru seyrinde iletişim daha net hale gelir. Düşüncelerinizi ve fikirlerinizi başkalarına ifade ederken içgüdülerinize güvenin istikrar sizden yana.

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Kova

Kova

Doğum haritalarınızda 7. evinizdeki Mars retrosu, sizi ortaklıklarınız ve taahhütleriniz üzerine düşünmeye davet ediyor. Hangi değişikliklerin ilişkilerinizi güçlendirebileceğini ve değerlerinizle uyumlu olabileceğini düşünün ve bunlar üzerinde kendinizi geliştirin. Venüs perşembe günü 1. evinize geçerken, çekiciliğiniz ve karizmanız yükselecek. Kimliğinizi ifade etmek ve pozitiflik size madden manen çok şey kazandırabilir. Neptün'ün 2. evinizdeki doğru seyir hareketi, mali durumunuza ve öz değerinize açıklık getirecek gerçekçi olun ve gereken tedbirleri alın. Benlik duygunuzla bağlantı kurma ve romantik ilişkilerinizi besleme fırsatlarını kucaklayın.

Balık

Doğum haritalarınızda 6. evinizdeki Mars gerilemesiyle, günlük rutinlerinizi ve sağlık uygulamalarınızı yeniden değerlendirmenin zamanı geldi. Sizi neyin beslediğini ve genel iyiliğiniz için neyin değişmesi gerektiğini düşünün ve iyileştirmelerde bulunmak için harekete geçin. Perşembe günü, Venüs 12. Evinizde seyrine başlıyor, iç gözleme ve kendiniz ile yüzleşmeye davet ediyor sizleri. Bu zamanı ruhunuz ile bağlantı kurmak ve manevi tarafınızı kucaklamak için kullanın. Neptün doğru seyri haritanızda 1. Evinizde seyrederken gerçek kimliğiniz hakkında bir ilham ve netlik hissedeceksiniz. Kendinizi daha özgün bir şekilde ortaya koymak için harekete geçin. Sezginize güvenin ve gerçek benliğinize adım atarken size rehberlik etmesine izin verin.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
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