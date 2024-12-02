2- 8 Aralık 2024 Haftalık Burç Yorumları

Yönetici gezegeniniz Mars retrosu enerji ve odaklanma, sağlık ve dayanıklılık, rekabet ve dürtü, öfke ve savaş, cinsellik ve tutku. Mars retroda olduğunda, yeni planlar yeni girişimler başlatmak, yeni ilişkiler kurmak, hatta 'resmi olmak' veya evlenmek için ideal bir zaman değildir. Engeller ve zorluklar ortaya çıktığı ve herkes hayal kırıklığına uğramış, uyuşuk bir enerjiyle dolu olduğu için şimdi ilerlemek zor olacak. Arzularımızı nasıl takip ettiğimize dair karmik durumların yanı sıra cinsel yaşamınız ve düşmanlar etrafında karmik karışıklıklar ortaya çıkabilir. Ekim 2024'ten bu yana neyin sıkışıp kalmış olduğunu düşünün. Bu sonbahardan bu yana ortaya çıkan durumlar etrafında muhtemelen sürtüşme veya gerginlik hissedeceksiniz. Bu hafta, doğum haritalarınızda 5. evinizdeki Mars retrosu, yaratıcı projelerinizi ve kendinizi nasıl ifade ettiğinizi yeniden değerlendirmeye davet ediyor sizleri. Tutkularınızı düşünün ve enerjinizi etkili bir şekilde kanalize edip etmediğinizi düşünün. Perşembe günü, Venüs haritanızda 11. Evinizde seyrine başlarken arkadaşlarınızla ve sosyal aktiviteler kurmak için harika bir zamandır. Uzun vadeli hedefleriniz üzerinde iş birliği yapın ve hayallerinizi sizi yükseltenlerle paylaşın. Neptün doğru seyri haritanızda 12. evinizde ilerlerken yalnızlık için biraz zaman ayırın. Manevi tarafınıza uyum sağlayın ve sezginize güvenin doğru kararlar almanıza yardımcı olacaktır.

Boğa

1 Aralık yeni ayı size yeni kapılar açacak. Önemli haberler eş ya da sevgilinizin iş hayatında terfi, başarılar sizi sevindirebilir ve aranızdaki gönül bağı güçlenecektir. Mars'ın doğum haritanızda 4. evinizde gerilemesi ile bu hafta sizi ev hayatınızı ve aile dinamiklerinizi yeniden değerlendirmeye davet ediliyorsunuz. Sizi gerçekten neyin beslediğini düşünün ve içsel temelinizi geliştiren iyileştirmeler yapmayı düşünün. Venüs perşembe günü haritanızda 10. evinize geçerken, kariyeriniz ve insanlar üzerinde ki imajınız çok güçlenecek. Profesyonel çabalarınızda parlamak ve disiplinli çalışmanızla birlikte gelen takdirin tadını çıkarmak için harika bir zaman kendi kıymetinizi bilme zamanı. Mistik gezegen Neptün'ün 11. evinizdeki doğrudan hareketi, sizi arkadaşlıkları ve sevgiyi kucaklamaya, özlemlerinizle uyumlu ilişkilerinizi geliştirmeye teşvik ediyor akışta ve kabulde kalın.