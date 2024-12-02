2- 8 Aralık 2024 Haftalık Burç Yorumları
“Şu an ile birlikte yaşamımda yeni bir sayfa açıyor bağımlılıklarımdan arınıyor sağlıklı bir beden ve ruha erişmenin şükrünü yaşıyorum.”
AstrodehA
Yay burcunda 1 Aralık 2024'te yeni ay gerçekleşiyor. Yeni ayın enerjisi bir hafta sürecek ve hayatımızda yeni bir kapı açacak. Yay, bizi dünya hakkında daha fazla şey öğrenmeye ve genellikle seyahat, akademisyenler veya maneviyat yoluyla yaşam bakış açımızı genişletmeye teşvik eden bir burçtur. Maceranın peşinde koşmaya, bilinmeyeni keşfetmeye başkalarıyla nasıl ilişki kurduğumuzu öğrenmeye ve kozmostaki yerimizi yeniden yapılandırılmaya davet ediliyoruz. Şimdi başlatılan eylemler muhtemelen 11 Haziran 2025'te Yay burcundaki (20 derece) dolunayın yakınında doruğa ulaşacak. Her şeyden önce, yeni ay, bir uygulama açısından kare Satürn'dür, gel gitli ilişkilerle ilgili zorluklar mesafe veya yalnızlık duygusu olabileceği anlamına gelir. Kendimizi izole, reddedilmiş, depresif veya düşük enerjili hissedebiliriz. Özellikle kavgalı gürültülü iletişim eksikliği olan ilişkiler zarar görebilir. Bu enerjiler altında içinde bulunduğumuz karanlık buluta rağmen, tutku, iyimserlik ve cesaret duygusunu sürdürürsek her zaman umut ışığı olacağını hissedebileceğimizi ortaya koyuyor. Jüpiter şu anda Merkür'ün karşısındadır, bu da açık fikirli ve bakış açısı tutmaya çalışırsak, evrenin bize mutluluk başarı ve istikrar getireceğini unutmayalım.
Koç
İkizler
Aslan
Terazi
Yay
Kova
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