19 Şubat Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün yoğun ve güçlü duygular seni yorabilir. Peşinden koştuğun bazı şeylerden vazgeçme zamanı gelmiş olabilir. Güneş'in Balık burcunda konumlandığı bugün, bir takım bıkkınlıklar ortaya çıkabilir. Ne dersin artık bazı sorunları geride bırakma zamanı gelmedi mi? İnsanlar için çabalamak yerine kendin için bir şeyler yapma sırası geldi.

Hadi dilediğini yaşa, istediğini yap. Haftaya omzundaki yüklerden kurtularak ve yenilenerek başla. Bu arada yaşadığın bu değişim aşk hayatında hareketliliğe neden olabilir. Bekarlık günleri geride kalıyor olabilir! Üstelik tutkunun ön planda olduğu bir aşk seni bekliyor olabilir. Bugünden itibaren sadece hayatın tadını çıkar ve kendin için yaşa. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...