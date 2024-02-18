Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
Yay Burcu
19 Şubat Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

19 Şubat Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 19:31

Balık burcunda konumlanan Güneş, geçmişin izlerini ortaya çıkarabilir. Fakat bu düşündüğün kadar kötü olmayabilir! Peki, 19 Şubat Pazartesi gününde yay ve yükselen yay burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için yay ve yükselen yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 19 Şubat Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, yay ve yükselen yay burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün geçmişe dayalı bir takım sorunlar su yüzüne çıkabilir. Güneş geçmişin gölgede saklanmasına izin vermeyecek kadar güçlü bir enerjiyle hayatına etki edebilir. Özellikle bitmiş evlilikler, velayet, kamuda kapanmış dosyalarla ilgili bazı nafaka, miras gibi konular gündeme gelebilir. Aslında maddi anlamda gündeme gelen konular manevi olarak da seni yorabilir. 

Yüzleşmek istemediğin kimselerle bir araya gelip sorunları çözmek zorunda kalabilirsin. Fakat unutma bu durum zor olduğu kadar önemli! Zira zihnen kapanan ama kalben kapanmayan defterleri kapatmak için iyi bir fırsat olabilir. Önüne bakmak, yolunu çizmek hatta yurt dışına taşınmak gibi konularda önündeki engeller ortadan kalkabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?