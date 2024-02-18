19 Şubat Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün geçmişe dayalı bir takım sorunlar su yüzüne çıkabilir. Güneş geçmişin gölgede saklanmasına izin vermeyecek kadar güçlü bir enerjiyle hayatına etki edebilir. Özellikle bitmiş evlilikler, velayet, kamuda kapanmış dosyalarla ilgili bazı nafaka, miras gibi konular gündeme gelebilir. Aslında maddi anlamda gündeme gelen konular manevi olarak da seni yorabilir.

Yüzleşmek istemediğin kimselerle bir araya gelip sorunları çözmek zorunda kalabilirsin. Fakat unutma bu durum zor olduğu kadar önemli! Zira zihnen kapanan ama kalben kapanmayan defterleri kapatmak için iyi bir fırsat olabilir. Önüne bakmak, yolunu çizmek hatta yurt dışına taşınmak gibi konularda önündeki engeller ortadan kalkabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...