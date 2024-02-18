19 Şubat Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün ilişkilerinde tutkulu, hatta fanatik olabilirsin. Ne istediğini bilen bir tavırla romantik ilişkinin kontrolünü eline alabilirsin. Partnerinle alışkanlıklarını değiştirmeye ne dersin? Belki haftaya hızlı ve eğlenceli başlamak tam da ihtiyacın olan şeydir. Sınırların dışına çıkmak için harika bir gün!

Gelelim kariyer hayatına etki edecek tutkulara... Haftanın ilk gününe başarı arzusuyla dolu bir şekilde başlayabilirsin. İstediğini elde etmek için sınırları zorlamaya hazırsın. Haftalık toplantılarda tüm kabiliyeti ortaya koymak isteyebilirsin. İkilemlerden kurtulduğun ve adaleti kendin için sağladığın bir gün olabilir. Bugün yanıtlaman gereken asıl soru, terfi etmek, yükselmek veya hak ettiğin pozisyona ulaşmak için neler yapabilirsin? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...