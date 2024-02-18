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19 Şubat Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

19 Şubat Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 19:31

Aşk hayatında da kariyerinde de arzulu ve istediğini alan taraf olabilirsin! Peki, 19 Şubat Pazartesi gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 19 Şubat Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün ilişkilerinde tutkulu, hatta fanatik olabilirsin. Ne istediğini bilen bir tavırla romantik ilişkinin kontrolünü eline alabilirsin. Partnerinle alışkanlıklarını değiştirmeye ne dersin? Belki haftaya hızlı ve eğlenceli başlamak tam da ihtiyacın olan şeydir. Sınırların dışına çıkmak için harika bir gün! 

Gelelim kariyer hayatına etki edecek tutkulara... Haftanın ilk gününe başarı arzusuyla dolu bir şekilde başlayabilirsin. İstediğini elde etmek için sınırları zorlamaya hazırsın. Haftalık toplantılarda tüm kabiliyeti ortaya koymak isteyebilirsin. İkilemlerden kurtulduğun ve adaleti kendin için sağladığın bir gün olabilir. Bugün yanıtlaman gereken asıl soru, terfi etmek, yükselmek veya hak ettiğin pozisyona ulaşmak için neler yapabilirsin? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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