Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
Oğlak Burcu
19 Şubat Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

19 Şubat Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 19:31

Venüs'ün Pallas asteroidi ve Güneş'in enerjisine güvenin. Söylemek istediklerinizi ise sakin fakat net bir dille ifade edin! Peki, 19 Şubat Pazartesi günüde oğlak ve yükselen oğlak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için oğlak ve yükselen oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 19 Şubat Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, oğlak ve yükselen oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün diline hakim olmak istemeyebilirsin. Zira Güneş'in etkisiyle su yüzüne çıkmaya hazırlanan gerçekler pek de hoşuna gitmeyebilir. Açığa çıkan gerçekler karşısında sakin ama tepkisel bir yaklaşım sergileyebilirsin. Özellikle finansal ortaklıkların söz konusu olduğu ilişkilerde ortaya çıkan sırlar güvenini kırabilir. Tüm hesapları, mali kontrolleri, yatırım süreçlerini hatta mülkleri kalem kalem kontrol etmek isteyebilirsin. Ortada düşündüğün kadar büyük bir problem olmasa da teyit etmekte yarar olduğunu söylememiz gerek. 

Haftaya hızlı başlamak seni biraz gerebilir, fakat bu gerginlik güvenlik açıklarını kapatmak için önemli bir fırsat olabilir. Dilersen bu konuda partnerinden destek alabilirsin. Kendisinin de sana söyleyeceği ve görmeni sağlayacağı mühim detaylar olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?