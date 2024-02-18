19 Şubat Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün diline hakim olmak istemeyebilirsin. Zira Güneş'in etkisiyle su yüzüne çıkmaya hazırlanan gerçekler pek de hoşuna gitmeyebilir. Açığa çıkan gerçekler karşısında sakin ama tepkisel bir yaklaşım sergileyebilirsin. Özellikle finansal ortaklıkların söz konusu olduğu ilişkilerde ortaya çıkan sırlar güvenini kırabilir. Tüm hesapları, mali kontrolleri, yatırım süreçlerini hatta mülkleri kalem kalem kontrol etmek isteyebilirsin. Ortada düşündüğün kadar büyük bir problem olmasa da teyit etmekte yarar olduğunu söylememiz gerek.

Haftaya hızlı başlamak seni biraz gerebilir, fakat bu gerginlik güvenlik açıklarını kapatmak için önemli bir fırsat olabilir. Dilersen bu konuda partnerinden destek alabilirsin. Kendisinin de sana söyleyeceği ve görmeni sağlayacağı mühim detaylar olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...