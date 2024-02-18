19 Şubat Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün ilişkilerde belirsizlik söz konusu olabilir. Güneş'in Balık burcunda konumlanması duygusal anlamda karmaşa içinde olmana neden olabilir. Gezegenlerin güçlü açı kalıpları ile enerji yaydığı bugün sıra dışı algılar ilişkilerini yönetebilir. Pallas asteroidinin Venüs ile yaptığı açılanma nedeniyle sorunları ve kuşkuları ortadan kaldırmak için somut verilere ihtiyaç duyabilirsin. Aksi takdirde sorunların hiç bitmeyeceğini öngörerek kendini koruma altına almaya karar verebilirsin.

Aslına bakarsan bu pek de fena bir fikir değil. Kendini koruman gereken ilişkilerin içinde olabilirsin. Özellikle iş ortamında herkese güvenmemekte haklısın. Görünen o ki sosyal yaşantında önemli bir temizliğe başlamak üzeresin. Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...