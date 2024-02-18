Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
Kova Burcu
19 Şubat Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

19 Şubat Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 19:31

Pallas asteroidinin sıra dışı enerjisi sizi uyarıyor. Sizi korumak isteyen bu enerjiye kulak verin. Peki, 19 Şubat Pazartesi gününde kova ve yükselen kova burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için kova ve yükselen kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 19 Şubat Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, kova ve yükselen kova burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün ilişkilerde belirsizlik söz konusu olabilir. Güneş'in Balık burcunda konumlanması duygusal anlamda karmaşa içinde olmana neden olabilir. Gezegenlerin güçlü açı kalıpları ile enerji yaydığı bugün sıra dışı algılar ilişkilerini yönetebilir. Pallas asteroidinin Venüs ile yaptığı açılanma nedeniyle sorunları ve kuşkuları ortadan kaldırmak için somut verilere ihtiyaç duyabilirsin. Aksi takdirde sorunların hiç bitmeyeceğini öngörerek kendini koruma altına almaya karar verebilirsin. 

Aslına bakarsan bu pek de fena bir fikir değil. Kendini koruman gereken ilişkilerin içinde olabilirsin. Özellikle iş ortamında herkese güvenmemekte haklısın. Görünen o ki sosyal yaşantında önemli bir temizliğe başlamak üzeresin. Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?