19 Şubat İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün biraz sivri dilli olabilirsin. Güneş'in Balık burcunda konumlanmasıyla özellikle ikili diyaloglarda tansiyonun artabilir. İmalı, üstten ya da laf sokan bir tavırla konuşabilirsin. Aman dikkat bu tavır profesyonel hayatına da yansıyabilir. Bu yüzden kontrolü ele alana kadar iş ortamında sessiz kalmayı tercih etmek isteyebilirsin. Astrolojik olarak ancak günün ikinci yarısında bu etki hafifleyebilir.

Gelelim aşk hayatına... İşte laf sokmalarının ve gerginliğinin kaynağı aşk! Çünkü Venüs'ün Pallas asteroidinin enerjisiyle gözlemlediğin bir takım sorunlar, seni tetikliyor. İlişkindeki pürüzler gözle görülür hale geliyor. Naçizane tavsiyemiz partnerinle açık konuşman yönünde. Bu sayede sandığın gibi büyük bir sorun olmadığını kısa zamanda görebilirsin. İmalı konuşmalar ise kırgınlıklara ve meselelerin haddinden fazla büyümesine neden olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...