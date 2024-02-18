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19 Şubat Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

19 Şubat Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 19:31

Bazen gönül gözümüz açılır, sezgiler bize yol gösterir. İşte Pallas asteroidi de tam bu noktada size yol gösterici enerjisiyi temsil ediyor. Peki, 19 Şubat Pazartesi gününde boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 19 Şubat Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün aşktan yana şanslı bir gün seni bekliyor. Güzel haberler duymaya hazır ol. Güneş, büyüyen ailenin habercisi oluyor. Bizden duymuş olma ama sanıyoruz bebek geliyor. Bu arada sen de hayatta seni motive eden şeyi bulmak üzeresin. Artık kendi yolunu çizmen gerektiğini hissediyor, iş ve sosyal hayatını buna göre düzene sokmaya hazırlanıyor olabilirsin. 

Hislerinin seni yönetmesine bir süre izin vermek hiç de fena fikir değil. Ne dersin istediğini elde etmek için sezgilerine güvenmeye hazır mısın? Olaylara daha duygusal yaklaşmaktan korkma, duygusallık düşündüğünden fazla iyi olabilir. Kim bilir belki de ihtiyacın olan budur. Zihninden ziyade kalbin doğru olanı yapmaya hazırdır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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