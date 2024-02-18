19 Şubat Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün aşktan yana şanslı bir gün seni bekliyor. Güzel haberler duymaya hazır ol. Güneş, büyüyen ailenin habercisi oluyor. Bizden duymuş olma ama sanıyoruz bebek geliyor. Bu arada sen de hayatta seni motive eden şeyi bulmak üzeresin. Artık kendi yolunu çizmen gerektiğini hissediyor, iş ve sosyal hayatını buna göre düzene sokmaya hazırlanıyor olabilirsin.

Hislerinin seni yönetmesine bir süre izin vermek hiç de fena fikir değil. Ne dersin istediğini elde etmek için sezgilerine güvenmeye hazır mısın? Olaylara daha duygusal yaklaşmaktan korkma, duygusallık düşündüğünden fazla iyi olabilir. Kim bilir belki de ihtiyacın olan budur. Zihninden ziyade kalbin doğru olanı yapmaya hazırdır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...