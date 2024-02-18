19 Şubat Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün takıntılardan kurtulmanın tam zamanı! Bunun için Astrolojik anlamda, Güneş'in yüzüne döndürdüğü aynayı kullan! Kendi gerçeklerin ve hayatını zorlaştıran takıntılarınla yüzleş. Bu fırsat her zaman eline geçmez. Pallas asteroidinin Venüs ile yaptığı açılanmanda zekanın ve sezgilerinin de ön plana çıkmasıyla hayatını istediğin şekilde yönetebilecek gücü içinde bulacaksın.

Sanki işler sıra dışı bir şekilde yoluna giriyor gibi hissedeceksin. Fakat bu hissin kaynağı sensin. Bu nasıl mı mümkün olabilir? Açıkçası Venüs'ün güçlü etkisiyle farkında olmadan değişiyorsun. Daha doğrusu değişimi doğal bir süreç olarak karşılıyorsun. Haftaya kendin için bir şeyler yaparak başlamak profesyonel hayatında başarıyı beraberinde getirecektir. Başarılar. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...