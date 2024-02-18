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19 Şubat Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

19 Şubat Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 19:31

Güneş ve Pallas asteroidinin güçlü etkileri takıntılarınızdan kurtulmanızı sağlayabilir. Gücünüzü hissedin! Peki, 19 Şubat Pazartesi gününde başak ve yükselen başak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için başak ve yükselen başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 19 Şubat Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, başak ve yükselen başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün takıntılardan kurtulmanın tam zamanı! Bunun için Astrolojik anlamda, Güneş'in yüzüne döndürdüğü aynayı kullan! Kendi gerçeklerin ve hayatını zorlaştıran takıntılarınla yüzleş. Bu fırsat her zaman eline geçmez. Pallas asteroidinin Venüs ile yaptığı açılanmanda zekanın ve sezgilerinin de ön plana çıkmasıyla hayatını istediğin şekilde yönetebilecek gücü içinde bulacaksın. 

Sanki işler sıra dışı bir şekilde yoluna giriyor gibi hissedeceksin. Fakat bu hissin kaynağı sensin. Bu nasıl mı mümkün olabilir? Açıkçası Venüs'ün güçlü etkisiyle farkında olmadan değişiyorsun. Daha doğrusu değişimi doğal bir süreç olarak karşılıyorsun. Haftaya kendin için bir şeyler yaparak başlamak profesyonel hayatında başarıyı beraberinde getirecektir. Başarılar. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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