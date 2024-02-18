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19 Şubat Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

19 Şubat Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 19:31

Kendinizi kontrol edebilirseniz başarının hazzıyla çıkacağınız bir haftaya başlıyorsunuz! Peki, 19 Şubat Pazartesi gününde aslan ve yükselen aslan burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için aslan ve yükselen aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 19 Şubat Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, aslan ve yükselen aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün fevri kararlar vermemelisin. Özellikle haklı olduğun anlarda öfkeni ve hırsını daha çok kontrol etmelisin. Çünkü Balık burcunda konumlanan Güneş, haklıyı haksız duruma düşürebilir. Sakinliğini koruyarak hakkını almalısın. Pallas asteroidinin sıra dışı gücü sana sabır verecek. Haftaya enerjisi yüksek ve akılcı bir şekilde başlayacaksın. Bu fırsatı iş hayatında öne çıkmak için kullanabilirsin. 

İş hayatında dengeleri değiştirecek kariyer planlarında hedefine bir adım daha yaklaşacaksın. Seni motive edenin 'haklı çıkmak' fikri olduğunu gözlemleyeceksin. Bizden söylemesi bu hafta senin haftan olacak. Şans seninle, onu asla geri çevirme. Hafta boyunca alacağın kararlarla kendinle gurur duyacağın işlere imza atabilirsin. Başarının hazzıyla dolu bir haftaya hazır ol. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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