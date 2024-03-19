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19 Mart 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

19 Mart 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

yayın akışı
GNS
GNS - Onedio Editörü
19.03.2024 - 08:15

19 Mart Salı günü TV yayın akışında yer alan programlar seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dizilerin yeni bölümleri, yerli ve yabancı filmler, yarışma programları, gündüz kuşağı programları ve Ramazan özel yayınları, yayın akışını süslemiş durumda. Bugün televizyonda hangi diziler var? 19 Mart Salı FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...

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19 Mart Salı TRT1 Yayın Akışı

19 Mart Salı TRT1 Yayın Akışı

  • 06:35 Benim Adım Melek

  • 09:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

  • 13:15 Karaağaç Destanı

  • 16:40 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

  • 18:15 Ramazan Sevinci

  • 19:25 Ana Haber

  • 19:55 İddiaların Aksine

  • 20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

  • 00:15 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

  • 01:20 Mehmed: Fetihler Sultanı

  • 02:50 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

  • 04:00 Sahur Bereketi

19 Mart Salı SHOW TV Yayın Akışı

19 Mart Salı SHOW TV Yayın Akışı

  • 08:00 Bu Sabah

  • 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

  • 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

  • 18:45 Show Ana Haber

  • 20:00 Yabancı Sinema Kapımdaki Casus

  • 22:00 Yabancı Sinema Çılgın Joe

  • 23:45 Bahar

19 Mart Salı ATV Yayın Akışı

19 Mart Salı ATV Yayın Akışı

  • 06:20 Mevlid ve Süleyman Çelebi

  • 06:50 Kuruluş Osman

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri

  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

  • 13:00 ATV Gün Ortası

  • 14:00 Mutfak Bahane

  • 16:00 Esra Erol’da

  • 18:50 ATV Ana Haber

  • 19:05 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

  • 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

  • 00:20 Aldatmak

  • 02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

19 Mart Salı NOW (FOX) Yayın Akışı

19 Mart Salı NOW (FOX) Yayın Akışı

  • 08:00 Çalar Saat

  • 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

  • 12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri

  • 12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

  • 13:45 En Hamarat Benim

  • 16:30 Korkma Ben Yanındayım

  • 19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

  • 20:00 Yabani

  • 00:15 Korkma Ben Yanındayım

  • 02:45 Yaz Şarkısı

  • 03:45 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

19 Mart Salı Kanal D Yayın Akışı

19 Mart Salı Kanal D Yayın Akışı
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19 Mart Salı STAR TV Yayın Akışı

19 Mart Salı STAR TV Yayın Akışı

  • 07:00 Erkenci Kuş

  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

  • 13:30 Zahide Yetiş İşe Yeniden Başlasak

  • 16:15 Söz

  • 18:15 Star Ana Haber

  • 19:00 Çok Güzel Hareketler 2

  • 20:00 Yan Oda

  • 22:45 Yan Oda

  • 01:00 Yalı Çapkını

  • 03:30 Aramızda Kalsın

  • 04:30 Aramızda Kalsın

  • 05:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

19 Mart Salı TV8 Yayın Akışı

19 Mart Salı TV8 Yayın Akışı

  • 07:15 8’de Sağlık

  • 08:30 Aramızda Kalmasın

  • 11:15 Survivor All Star 2024

  • 11:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

  • 14:00 Survivor Ekstra

  • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

  • 20:00 Survivor All Star 2024

  • 00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

  • 02:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

  • 03:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

  • 05:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

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