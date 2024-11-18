19 Kasım Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün sana yol görünüyor! Kova burcunda konumlanan Plüton gibi sen de yer değiştirmeye hazırlanıyorsun. Bir süredir çıkmak istediğin tatil için birkaç günlük izin alsan iyi edersin. Zira biraz başını dinleyip sakinleşmeye ve huzur bulmaya ihtiyacın var gibi görünüyor. Üstelik bu tatile yalnız başına çıkmak dahi isteyebilirsin. Kendinle baş başa kalmak, ruhunun derinlerine inerek kendini bulmanı sağlayabilir.

Gitmek istemenin en büyük sebebi, bir süredir yoğun olarak gündeminde yer alan iş hayatının stresi olabilir. Seni duygularından uzaklaştıran ve profesyonel anlamda yoğun süreçlere odaklanmanı sağlayan bu döneme artık bir son vermelisin. Hele de her şey yerli yerine otursun diye kusur kaldığın günler olduysa artık dinlenme vakti. Şimdi duygularına ve kendine öncelik vermelisin. Bu sayede kalbin ile aklını dengeye kavuşmasını sağlayabilirsin.

İşte tam da bu noktada hayallerin için somut planlar yapmaya başlayacaksın. Belki bir iş değişikliği de gündeminde yer alacak. Sanıyoruz tatil dönüşü ne yapacağını planlamak için bol bol vaktin olacak. Senin için yeni bir hayat yıl bitmeden başlayacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...