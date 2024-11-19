19 Kasım Salı Günü Finans Piyasalarında Hareketli Saatler: Borsa, Döviz ve Altın Fiyatlarında Neler Oluyor?
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19 Kasım Salı Günü Finans Piyasalarında Hareketli Saatler: Borsa, Döviz ve Altın Fiyatlarında Neler Oluyor?
Hafta başındaki hareketlilik sonrası piyasalar yeni güne farklı bir atmosferle başladı. Borsa İstanbul, döviz kurları, altın ve petrol fiyatlarındaki gelişmeler dikkatle izlenirken, yatırımcılar dalgalı bir seyirle karşı karşıya. İşte 19 Kasım Salı gününe dair detaylar:
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Haftaya kötü bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, yüzde 1,78 düşüşle 9.228,11 puandan işlem görüyor.
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Sektör bazında değerlendirdiğimizde, dün yüzde 2,1 değer kazanan bankacılık endeksi, bugün en çok değer kaybeden sektör oldu.
Döviz piyasasında büyük dalgalanmalar yaşanmıyor.
Euro/TL kuru, yüzde 0,07’lik bir artışla 36,6326 seviyesinde.
Altının ons fiyatı, geçen hafta yaşadığı düşüşleri geride bırakarak yeni haftaya güçlü başladı.
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