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19 Kasım Salı Günü Finans Piyasalarında Hareketli Saatler: Borsa, Döviz ve Altın Fiyatlarında Neler Oluyor?

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etiket 19 Kasım Salı Günü Finans Piyasalarında Hareketli Saatler: Borsa, Döviz ve Altın Fiyatlarında Neler Oluyor?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
19.11.2024 - 18:28

Hafta başındaki hareketlilik sonrası piyasalar yeni güne farklı bir atmosferle başladı. Borsa İstanbul, döviz kurları, altın ve petrol fiyatlarındaki gelişmeler dikkatle izlenirken, yatırımcılar dalgalı bir seyirle karşı karşıya. İşte 19 Kasım Salı gününe dair detaylar:

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Haftaya kötü bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, yüzde 1,78 düşüşle 9.228,11 puandan işlem görüyor.

Haftaya kötü bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, yüzde 1,78 düşüşle 9.228,11 puandan işlem görüyor.

Dün yüzde 0,06’lık bir artışla 9.395,39 puanda kapanan BIST 100, yeni güne kayıplarla başladı.

Sektör bazında değerlendirdiğimizde, dün yüzde 2,1 değer kazanan bankacılık endeksi, bugün en çok değer kaybeden sektör oldu.

Sektör bazında değerlendirdiğimizde, dün yüzde 2,1 değer kazanan bankacılık endeksi, bugün en çok değer kaybeden sektör oldu.

Buna karşın gayrimenkul yatırım ortaklığı endeksi, yüzde 1,09’luk artışla sektörel bazda kazanan tek grup olarak öne çıktı.

Döviz piyasasında büyük dalgalanmalar yaşanmıyor.

Döviz piyasasında büyük dalgalanmalar yaşanmıyor.

Dolar/TL kuru, yüzde 0,06 artışla 34,5544 seviyesinde işlem görüyor. Haftanın ilk gününde de benzer bir yatay seyir izleyen dolar, yatırımcılar için sakin bir duruş sergiliyor.

Euro/TL kuru, yüzde 0,07’lik bir artışla 36,6326 seviyesinde.

Euro/TL kuru, yüzde 0,07’lik bir artışla 36,6326 seviyesinde.

Küresel piyasalarda dikkat çeken verilerden biri de Euro/Dolar paritesindeki gerileme. Parite, yüzde 0,06’lık düşüşle 1,0592 seviyesine indi.

Altının ons fiyatı, geçen hafta yaşadığı düşüşleri geride bırakarak yeni haftaya güçlü başladı.

Altının ons fiyatı, geçen hafta yaşadığı düşüşleri geride bırakarak yeni haftaya güçlü başladı.

Dün yüzde 1,9 artışla 2.610 dolara çıkan ons altın, bugün yüzde 0,65 artışla 2.628,75 dolardan işlem görüyor.

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İç piyasada gram altın 2 bin 918 liradan alıcı buluyor.

İç piyasada gram altın 2 bin 918 liradan alıcı buluyor.

Çeyrek altın 4 bin 774 liradan, Cumhuriyet altını ise 20 bin 120 liradan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları haftanın ilk gününde yatay bir seyir izliyor.

Brent petrol fiyatları haftanın ilk gününde yatay bir seyir izliyor.

Fiyat, yüzde 0,03 düşüşle 73,28 dolara geriledi. Enerji piyasalarında sakin bir başlangıç var.

Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
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