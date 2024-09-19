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19 Eylül’ün En Çok Yükselen Hisseleri: Bugün Borsa İstanbul’da Hangi Şirketler Zirveye Çıktı?

etiket 19 Eylül’ün En Çok Yükselen Hisseleri: Bugün Borsa İstanbul’da Hangi Şirketler Zirveye Çıktı?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
19.09.2024 - 18:44

Borsa İstanbul’da 19 Eylül itibarıyla yatırımcıların yüzünü güldüren hisseler belli oldu. %9'un üzerinde değer kazanan hisseler, piyasadaki hareketliliği artırırken dikkatleri üzerine çekti. Gün içerisinde hızla yükselen bu hisseler, yatırım fırsatlarını değerlendirmek isteyenler için büyük bir ilgi odağı haline geldi. İşte 19 Eylül’de Borsa İstanbul’da en çok yükselen hisseler!

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1. Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KGYO)

1. Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KGYO)

Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KGYO), 34,80 TL fiyata ulaşarak %9,99 oranında değer kazandı.

2. Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. (JANTS)

2. Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. (JANTS)

Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. (JANTS), 29,30 TL fiyatla %9,98 yükselerek otomotiv yan sanayi sektöründe önemli bir artış gösterdi.

3. Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. (PSDTC)

3. Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. (PSDTC)

Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. (PSDTC), 86,00 TL seviyesine çıkarak %9,97 oranında yükseldi. Dış ticaret sektöründe faaliyet gösteren bu şirket, günün en çok yükselen hisselerinden biri oldu.

4. Selva Gıda Sanayi A.Ş. (SELVA)

4. Selva Gıda Sanayi A.Ş. (SELVA)

Selva Gıda Sanayi A.Ş. (SELVA), 12,90 TL'ye ulaşarak %9,97 değer kazandı.

5. Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (ONRYT)

5. Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (ONRYT)

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (ONRYT), 86,55 TL fiyatla %9,97 oranında artış gösterdi. Teknoloji sektöründeki bu yükseliş, Onur Yüksek Teknoloji'nin güçlü performansını ortaya koydu.

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6. Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ELITE)

6. Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ELITE)

Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ELITE), 34,88 TL seviyesine ulaşarak %9,96 oranında yükseldi.

7. Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (TRILC)

7. Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (TRILC)

Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (TRILC), 21,42 TL'ye çıkarak %9,96 değer kazandı. İlaç sektöründe faaliyet gösteren TRILC, güçlü yükselişiyle dikkat çekti.

8. TGS Dış Ticaret A.Ş. (TGSAS

8. TGS Dış Ticaret A.Ş. (TGSAS

TGS Dış Ticaret A.Ş. (TGSAS), 60,20 TL fiyatla %9,95 oranında yükseldi. Dış ticaret sektöründeki bu artış, TGSAS'ın piyasa içindeki hareketliliğini gösteriyor.

9. Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. (SNPAM)

9. Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. (SNPAM)

Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. (SNPAM), 81,25 TL'ye ulaşarak %9,95 oranında değer kazandı. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren SNPAM, yatırımcıların dikkatini çekmeyi başardı.

10. Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO)

10. Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO)

Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO), 14,93 TL seviyesine çıkarak %9,94 yükseldi. Basım ve ambalaj sektöründe faaliyet gösteren bu şirket, günün yükselen hisseleri arasında yer aldı.

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