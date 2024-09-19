19 Eylül’ün En Çok Yükselen Hisseleri: Bugün Borsa İstanbul’da Hangi Şirketler Zirveye Çıktı?
19 Eylül’ün En Çok Yükselen Hisseleri: Bugün Borsa İstanbul’da Hangi Şirketler Zirveye Çıktı?
Borsa İstanbul’da 19 Eylül itibarıyla yatırımcıların yüzünü güldüren hisseler belli oldu. %9'un üzerinde değer kazanan hisseler, piyasadaki hareketliliği artırırken dikkatleri üzerine çekti. Gün içerisinde hızla yükselen bu hisseler, yatırım fırsatlarını değerlendirmek isteyenler için büyük bir ilgi odağı haline geldi. İşte 19 Eylül’de Borsa İstanbul’da en çok yükselen hisseler!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KGYO)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. (JANTS)
3. Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. (PSDTC)
4. Selva Gıda Sanayi A.Ş. (SELVA)
5. Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (ONRYT)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın