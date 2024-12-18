19 Aralık İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün bol bol dilek dile! İçinden geçen, hayal ettiğin ve istediğin her şey gerçek olacak. Venüs ile Jüpiter arasındaki üçgen açının olumlu ve sıcak etkisi sayesinde hayatındaki sorunlar çözüme ulaşacak... Bir anda düzen sağlanacak.

Tam da bu aşamada iletişimde hassas ve dikkatli olmalısın. İşler birer birer yoluna girerken kafa karışıklıklarının hayatına etki etmesine engel olmalısın. Sıcaklığını ve sevgini hissettirmelisin. Özellikle de ailenle yakın bağlar kurmalısın. Açıkçası sevgiyi paylaşmalı ve sevildiğini hissetmek için senin için kıymetli olan dostların ve ailenle yakınlığını korumalısın.

İş hayatında da sözlerine dikkat etsen iyi olur. Tabii bu kez sevgi ve duygusal paylaşımlar değil, profesyonellik gündeminde olmalı. İş arkadaşlarına sırlarını vermekten kaçınmalı ve dengeli bir şekilde yakınlığını korumalısın. Ne derler bilirsin, 'çok muhabbet tez ayrılık getirir' bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...