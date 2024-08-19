19 Ağustos Tarihinde Borsada Değer Kazanan 10 Şirket: Bugün Hangi Hisseler Öne Çıktı?

Süt ve gıda sektöründe faaliyet gösteren Altınkılıç Gıda, hisse fiyatını 28,42 TL'ye yükselterek %9,98 oranında bir artış yaşadı. Bugün yatırımcılarına kazandıran bir diğer hisse de Altınkılıç Gıda oldu.