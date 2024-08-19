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19 Ağustos Tarihinde Borsada Değer Kazanan 10 Şirket: Bugün Hangi Hisseler Öne Çıktı?

etiket 19 Ağustos Tarihinde Borsada Değer Kazanan 10 Şirket: Bugün Hangi Hisseler Öne Çıktı?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
19.08.2024 - 18:23

Borsa İstanbul'da 19 Ağustos tarihinde dikkat çeken bir yükseliş dalgası yaşandı. Yatırımcıların radarına giren birçok hisse, önemli kazançlar sağladı.

Hangi hisseler değer kazandı, hangi şirketler yatırımcılarına kazanç sağladı? İşte 19 Ağustos'ta borsada en çok değer kazanan 10 şirket ve hisseleri!

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1. İz Yatırım Holding Anonim Şirketi (IZINV)

1. İz Yatırım Holding Anonim Şirketi (IZINV)

Hisse fiyatı 72,60 TL'ye yükselerek %10,00 oranında değer kazandı. İz Yatırım Holding, finans ve yatırım sektöründe faaliyet göstermekte.

2. Aray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SAMAT)

2. Aray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SAMAT)

SAMAT hisseleri bugün 47,08 TL'ye yükselerek %10,00 değer kazandı. Matbaacılık ve kırtasiye sektöründe faaliyet gösteren SAMAT, bu yükselişle dikkatleri üzerine çekti.

3. Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. (ERSU)

3. Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. (ERSU)

Gıda sektöründe faaliyet gösteren Ersu, hisse fiyatını 24,22 TL'ye çıkararak %9,99 oranında bir yükseliş kaydetti. Ersu, borsada bugün yatırımcılarına kazandıran şirketler arasında yer aldı.

4. Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERKO)

4. Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERKO)

Merko Gıda, hisse fiyatını 13,00 TL'ye yükselterek %9,98 oranında bir artış gösterdi. Gıda üretimi alanında öne çıkan Merko, yatırımcıların takibinde.

5. Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (BRKO)

5. Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (BRKO)

Tekstil sektöründe faaliyet gösteren bu şirket, borsada yükselen hisseler arasında yer aldı. Birko Mensucat hisseleri bugün 10,91 TL'ye çıkarak %9,98 değer kazandı.

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6. Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi (ALKLC)

6. Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi (ALKLC)

Süt ve gıda sektöründe faaliyet gösteren Altınkılıç Gıda, hisse fiyatını 28,42 TL'ye yükselterek %9,98 oranında bir artış yaşadı. Bugün yatırımcılarına kazandıran bir diğer hisse de Altınkılıç Gıda oldu.

7. RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RTALB)

7. RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RTALB)

RTA Laboratuvarları hisseleri, bugün 16,53 TL'ye ulaşarak %9,98 oranında değer kazandı. Biyolojik ürünler ve ilaç sektöründe faaliyet gösteren bu şirket, borsada dikkat çekenler arasında.

8. Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ONCSM)

8. Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ONCSM)

Oncosem, hisse fiyatını 182,90 TL'ye çıkararak %9,98 oranında bir artış kaydetti. Onkolojik sistemler üreten bu şirket, bugün yatırımcılarına yüksek kazanç sağladı.

9. Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR)

9. Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR)

Kontrolmatik Teknoloji’nin hisseleri bugün 51,75 TL'ye yükselerek %9,97 oranında bir artış gösterdi. Enerji ve mühendislik sektöründe faaliyet gösteren bu şirket, borsada yükselişte olanlar arasında.

10. CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE)

10. CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE)

CW Enerji hisseleri, bugün 223,10 TL'ye ulaşarak %9,96 oranında değer kazandı. Güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren CW Enerji, yatırımcıların ilgisini çeken bir diğer hisse oldu.

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