19 Ağustos Tarihinde Borsada Değer Kazanan 10 Şirket: Bugün Hangi Hisseler Öne Çıktı?
19 Ağustos Tarihinde Borsada Değer Kazanan 10 Şirket: Bugün Hangi Hisseler Öne Çıktı?
Borsa İstanbul'da 19 Ağustos tarihinde dikkat çeken bir yükseliş dalgası yaşandı. Yatırımcıların radarına giren birçok hisse, önemli kazançlar sağladı.
Hangi hisseler değer kazandı, hangi şirketler yatırımcılarına kazanç sağladı? İşte 19 Ağustos'ta borsada en çok değer kazanan 10 şirket ve hisseleri!
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1. İz Yatırım Holding Anonim Şirketi (IZINV)
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2. Aray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SAMAT)
3. Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. (ERSU)
4. Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERKO)
5. Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (BRKO)
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