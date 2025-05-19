19 - 25 Mayıs 2025 Haftanın Sayı Sekansı 8080

İlahi Koruma ve Arınma Niyeti

Kendim ve tüm sevdiklerim;

Ruhsal, bedensel, maddi, manevi, duygusal ve sezgisel tüm varlığımızla, tüm duygularımızla, bedenimizle, şu anda sahip olduğumuz ve gelecekte kazanacağımız tüm maddi değerlerle, ve tüm yaşamsal alanlarımızla birlikte, yüce Allah’ın izniyle, her türlü nazar, kem göz, kem söz ve negatif enerjinin tamamından arındık.

İlahi koruma ile sarıldık. Bu koruma, sevgiyle, şefkatle ve huzurla, kendim ve tüm sevdiklerim için sonsuz zamana mühürlendi. Evet, Evet, Evet. Ve öyle oldu.