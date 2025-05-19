19 – 25 Mayıs 2025 Haftalık Burç Yorumları
19–25 Mayıs 2025 haftası, astrolojik olarak önemli geçişlerin yaşandığı, dönüşüm ve yenilenme enerjilerinin öne çıktığı bir dönem olacak. Bu hafta, Güneş'in İkizler burcuna geçişiyle birlikte iletişim, merak ve esneklik ön plana çıkarken, 25 Mayıs'ta Satürn'ün Koç burcuna geçişiyle birlikte sorumluluklar ve yapılandırma süreçleri başlayacak.
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Koç
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Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
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Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
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Kova
Balık
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