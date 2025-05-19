19 – 25 Mayıs 2025 Haftalık Burç Yorumları

Gökyüzü bu hafta, aceleci doğanız biraz yumuşuyor. Hayatın basit fakat derin zevklerine yönelmek ruhunuza iyi gelecek. Güneş ve Venüs kavuşumu, cazibenizi artırırken yaratıcılığınızı da yükseltecek. İlişkilerde çekiciliğiniz artarken, finansal konularda daha akıllıca adımlar atabilirsiniz. Evrenin size 'Büyümek için cesaret et' dediği bir dönemdesiniz. İçgüdülerinize güvenerek akıllı riskler alabilirsiniz. 'Cesaretle büyüyor, içgüdülerime güvenerek hayatımın kontrolünü sevgiyle ele alıyorum.'

Bu olumlamayı her sabah aynaya bakarak ya da meditasyon sırasında tekrar edebilirsin. Hem zihinsel berraklık hem de kalpten gelen güven hissiyle seni destekler.