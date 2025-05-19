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19 – 25 Mayıs 2025 Haftalık Burç Yorumları

etiket 19 – 25 Mayıs 2025 Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
19.05.2025 - 14:31

19–25 Mayıs 2025 haftası, astrolojik olarak önemli geçişlerin yaşandığı, dönüşüm ve yenilenme enerjilerinin öne çıktığı bir dönem olacak. Bu hafta, Güneş'in İkizler burcuna geçişiyle birlikte iletişim, merak ve esneklik ön plana çıkarken, 25 Mayıs'ta Satürn'ün Koç burcuna geçişiyle birlikte sorumluluklar ve yapılandırma süreçleri başlayacak.

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Koç

Koç

Gökyüzü bu hafta, aceleci doğanız biraz yumuşuyor. Hayatın basit fakat derin zevklerine yönelmek ruhunuza iyi gelecek. Güneş ve Venüs kavuşumu, cazibenizi artırırken yaratıcılığınızı da yükseltecek. İlişkilerde çekiciliğiniz artarken, finansal konularda daha akıllıca adımlar atabilirsiniz. Evrenin size 'Büyümek için cesaret et' dediği bir dönemdesiniz. İçgüdülerinize güvenerek akıllı riskler alabilirsiniz. 'Cesaretle büyüyor, içgüdülerime güvenerek hayatımın kontrolünü sevgiyle ele alıyorum.'

Bu olumlamayı her sabah aynaya bakarak ya da meditasyon sırasında tekrar edebilirsin. Hem zihinsel berraklık hem de kalpten gelen güven hissiyle seni destekler.

Boğa

Boğa

Gökyüzü bu hafta, duygusal titreşimlere karşı hassasiyetiniz artıyor. İçsel bir sığınak yaratmak ve geçmişten gelen değerlerle yeniden bağ kurmak size güç verecek. Venüs ve Güneş’in kavuşması, aşk hayatınızı, sanatsal yaratıcılığınızı ve kişisel çekiciliğinizi parlatıyor. Kendinizi ifade etme konusunda cesaretiniz artıyor. Duygularınızı açıkça ifade edebileceğiniz bir dönemdesiniz.

Bu haftaya özel, gökyüzünün enerjileriyle uyumlu olumlama cümleniz:

“Kendimi sevgiyle ifade ediyorum. Geçmişin bilgeliğiyle kökleniyor, iç huzurumu güvenle inşa ediyorum.”

İkizler

İkizler

Gökyüzü bu hafta, Hayatın içinde yaşadığınız gerginliklerin ortasında dengeyi bulma zamanı. İletişim gücünüz zirvede; sözleriniz akıcı, zihniniz keskin. Venüs ile Güneş’in kavuşumu, yaratıcı zekânızı aydınlatıyor. İçsel engelleri fark etme ve duygusal yükleri dönüştürme zamanı. Empatiniz güçlü, sezgileriniz açık. Anlaşmazlıkları çözmek için cesur adımlar atabilirsiniz.

Bu haftaya özel, gökyüzünün enerjileriyle uyumlu olumlama cümleniz:

“Zihnimi sevgiyle ifade ediyorum, içsel dengemi bularak kelimelerimle dönüşüm yaratıyorum.”

Yengeç

Yengeç

Gökyüzü bu hafta, güvenlik ve aidiyet arayışınız ön plana çıkarıyor. Empati gücünüz yüksek ve içgüdüleriniz doğru yönde sizi yönlendiriyor. Güneş ile Venüs’ün olumlu etkileşimi, sosyal çevrenizi etkiliyor. Yeni insanlar tanımak ve dostlukları derinleştirmek için ideal bir zaman. Duygularınızı ifade etmek ve başkalarını içtenlikle dinlemek size büyük dönüşümler getirebilir.

Bu haftaya özel, gökyüzünün enerjileriyle uyumlu olumlama cümleniz:

“Kalbimin rehberliğine güveniyorum, duygularımı sevgiyle paylaştıkça bağlarım derinleşiyor.”

Aslan

Aslan

Gökyüzü bu hafta, sevgi frekansına daha açıksınız. Venüs ile Güneş’in buluşması, cazibenizi ve yaratıcılığınızı yükseltiyor. Özellikle kariyer hedeflerinize odaklanmak için uygun bir zaman. Hırslarınızı büyütmek ve akıllıca riskler almak için cesaretinizi toplayın. Etrafınızdaki insanların sevgisini kabul etmeye açık olun; bu, sizi daha da parlatacaktır.

Bu haftaya özel, gökyüzünün enerjileriyle uyumlu olumlama cümleniz:

“Işığımı cesaretle parlatıyorum, sevgiyi hem alıyor hem de yürekten paylaşıyorum.”

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Başak

Başak

Gökyüzü, size istikrar ve güven duygusu getiriyor. Duygularınız ve düşünceleriniz uyum içinde olacak. Özellikle felsefi bakış açınız ve öğrenme fırsatlarınız gelişiyor. İç dünyanızı keşfetmek ve eski kalıpları dönüştürmek için ideal bir zaman. Venüs ile Güneş’in olumlu etkisiyle cazibeniz ve ilhamınız artıyor.

Bu haftaya özel, gökyüzünün enerjileriyle uyumlu olumlama cümleniz:

“Zihnimin dinginliğiyle kalbimin rehberliğini birleştiriyorum; her adımım bilgelikle atılıyor.”

Terazi

Terazi

Gökyüzü bu hafta, zarafet ve duygusal rahatlığı arayacaksınız. Venüs ve Güneş'in etkisiyle yaratıcılığınız ve cazibeniz zirvede. Paylaşılan kaynaklar ve mahrem konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Enerjiniz yüksek ve kendinize iyi bakmak için yeni alışkanlıklar edinebilirsiniz. Sağlık ve günlük rutinleriniz olumlu etkileniyor.

Bu haftaya özel, gökyüzünün enerjileriyle uyumlu olumlama cümleniz:

“Hayatımda sevgi, zarafet ve dengeyle akıyor; paylaştıkça çoğalıyor, sevdikçe derinleşiyorum.”

Akrep

Akrep

Bu hafta, Duygusal bir süreç içindesiniz ve Boğa burcunun etkisiyle bu duyguları dengede tutabilirsiniz. Ortaklıklar ve ilişkiler, odak alanınız olacak. Venüs ve Güneş’in etkisiyle cazibeniz artıyor. Hem ilişkilerde hem de iş hayatında yeni adımlar atmak için uygun bir dönemdesiniz.

Bu haftaya özel, gökyüzünün enerjileriyle uyumlu olumlama cümleniz:

“Duygularımı dengede tutuyor, içsel gücümle ilişkilerimde ve hayatımda cesur adımlar atıyorum.”

Yay

Yay

Bu hafta, Geleceğe olan inancınız artıyor. Özellikle günlük rutinleriniz ve sağlık konularında olumlu değişiklikler yapabilirsiniz. Venüs ve Güneş’in etkisiyle cazibeniz artarken, ilham periniz sizi destekliyor. Bu enerji, aşk hayatınızda veya sanatsal yeteneklerinizde kendini gösterebilir. Yeni fırsatlara açık olun.

Bu haftaya özel, gökyüzünün enerjileriyle uyumlu olumlama cümleniz: 

“Geleceğe güvenle bakıyor, ilhamımla yeni fırsatları cesaretle karşılıyorum.”

Oğlak

Oğlak

Bu hafta Köklenmiş ve sağlam hissedeceğiniz bir dönemdesiniz. Yaratıcı arayışlar ve romantik hayatınız üzerinde etkili olacak bu haftada, paylaşılan kaynaklar ve mahrem konular öne çıkabilir. Sabır ve kararlılıkla ilerleyin. Başarı, aceleyle değil, düşünülerek ve planlı bir şekilde gelir.

Bu haftaya özel, gökyüzünün enerjileriyle uyumlu olumlama cümleniz:

“Sabır ve kararlılıkla ilerliyorum, her adımım beni sağlam ve kalıcı başarılara götürüyor.”

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Kova

Kova

Gökyüzü bu hafta oldukça hareketli ve umut dolu bir dönem. Venüs ile Güneş’in etkisi, cazibenizi ve ilham perinizi güçlendiriyor. Romantik ilişkilerde ve sosyal etkileşimlerde önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kariyerinizde olumlu gelişmeler kapıda. Yeni fırsatları değerlendirmek için cesur olun.

Bu haftaya özel, gökyüzünün enerjileriyle uyumlu olumlama cümleniz:

“Yaratıcı enerjim ve cesaretimle hayatıma yeni fırsatlar çekiyorum. Sosyal bağlarım güçleniyor ve ilhamla ilerliyorum.”

Balık

Balık

Gökyüzü, hüzünlü ve içe dönük bir ruh hali getiriyor sizlere bu hafta.  Sanata, maneviyata ve dinlendirici hislere yönelmek faydalı olacak. İletişimleriniz önemli rol oynuyor; kendinizi ifade etme biçiminiz ve kişisel hedeflerinizde ilerleme için uygun bir zaman. Venüs ve Güneş’in etkisiyle cazibeniz artıyor.

Bu haftaya özel, gökyüzünün enerjileriyle uyumlu olumlama cümleniz:

“Sezgilerime güveniyor, içsel huzurumu ve yaratıcılığımı sevgiyle besliyorum. Ruhumun derinliklerinden güç alıyorum.”

NOT: Haftalık burç yorumlarınızı Güneş Yükselen ve Ay burcunuz ile birlikte okuyun. 

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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