19 - 25 Ekim 2026 Haftalık Burç Yorumları

YURT DIŞI, EĞİTİM, HUKUK VE GELECEK PLANLARINIZDA YENİ BİR DEĞERLENDİRME DÖNEMİ! HAYATA BAKIŞINIZ DEĞİŞEBİLİR!
Sevgili Balıklar, bu hafta Akrep burcundaki gezegen hareketleri dokuzuncu evinizi etkiliyor.
Dokuzuncu ev yükseköğrenim, akademik çalışmalar, hukuk, yurt dışı, uzak seyahatler, yayıncılık, inançlar ve yaşam felsefesiyle ilişkilidir.
23 Ekim'de Güneş'in dokuzuncu evinize geçmesi geleceğinizi daha geniş bir bakış açısıyla değerlendirme isteği oluşturabilir.
24 Ekim'de Merkür retrosunun aynı evde başlaması geçmişte yarım bıraktığınız bir eğitimi, yurt dışı planını veya akademik projeyi yeniden gündeme getirebilir.
Daha önce başvurduğunuz bir programı tekrar değerlendirmek, eski bir araştırmayı geliştirmek veya uzmanlığınızı derinleştirmek isteyebilirsiniz.
20 Ekim'deki Venüs–Plüton karesi dokuzuncu eviniz ile on ikinci eviniz arasında gerçekleşiyor.
Geçmiş inançlarınız, korkularınız veya sizi sınırlayan düşünce kalıplarıyla yüzleşme ihtiyacı duyabilirsiniz.
Aşk hayatında uzak mesafe ilişkileri, farklı kültürlerden insanlarla bağlantılar veya geçmişte yaşanmış bir ilişkinin yeniden değerlendirilmesi söz konusu olabilir.
25 Ekim'de retro Venüs sekizinci evinize dönüyor. Eşin geliri, ortak kaynaklar, borçlar, krediler, miraslar ve duygusal güven meseleleri daha fazla önem kazanıyor.
Mars ve Jüpiter'in altıncı evinizde ilerlemesi çalışma hayatınızda yeni sorumluluklar alma, becerilerinizi geliştirme ve iş düzeninizi büyütme isteği verebilir.
Ancak kapasitenizin üzerinde sorumluluk üstlenmemeye dikkat edin.
Satürn ve Neptün'ün ikinci evinizdeki retrosu para ve özdeğer konularında gerçekçi bir değerlendirme yapmanızı gerektiriyor. Gelirinizle harcamalarınız arasındaki dengeyi sağlamlaştırmak önemli.
Eğitim açısından bu hafta oldukça anlamlı bir sembolik gündeme sahip. Akademik çalışmalar, yabancı diller, hukuk, araştırma ve yayıncılık alanlarında eski bilgilerinizi yeniden değerlendirebilirsiniz.
Aile içinde ortak mali konular veya uzaklarda yaşayan yakınlarla iletişim gündeme gelebilir.
Sağlıkta iş yükünü dengeli dağıtın, uyku ve dinlenme düzeninize önem verin.
Haftanın şansı eğitim, uzmanlaşma, yurt dışı bağlantıları ve çalışma hayatınızı geliştirme fırsatı. Haftanın riski ise belirsiz mali anlaşmalar, gerçekçi olmayan beklentiler ve gereğinden fazla sorumluluk almak.
GÖKYÜZÜNÜN BU HAFTA SİZE MESAJI: HAYATINIZDA HER ŞEYİ KONTROL EDEMEZSİNİZ AMA HANGİ YOLDA YÜRÜYECEĞİNİZE KARAR VEREBİLİRSİNİZ! BAZEN EN BÜYÜK MUCİZE, BEKLEDİĞİNİZ KAPININ AÇILMASI DEĞİL, BAŞKA BİR KAPININ VARLIĞINI FARK ETMENİZDİR!
19–25 EKİM 2026: 12 BURÇ İÇİN HAFTANIN SON SÖZÜ
BU HAFTA GÖKYÜZÜNÜN BİZE HATIRLATTIĞI EN ÖNEMLİ ŞEY ŞU: GEÇMİŞE DÖNÜP BAKABİLİRSİNİZ AMA GELECEĞİNİZİ GEÇMİŞİNİZİN TEKRARI OLARAK YAŞAMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ!
Venüs retrosu değerlerimizi, Merkür retrosu kararlarımızı, Akrep dönemi güven duygumuzu, Plüton ise güçle kurduğumuz ilişkiyi sembolik olarak sorgulatıyor.
Bazı burçlar için kariyer, bazıları için evlilik, bazıları için para, bazıları için aile ve geçmişle yüzleşme temaları öne çıkıyor.
Ancak hiçbir gezegen geçişi bir insanı aldatmaya, bir ilişkiyi bitirmeye, bir işi kaybetmeye veya yanlış karar vermeye mecbur bırakmaz.
ASLINDA EN BÜYÜK DEĞİŞİM, GÖKYÜZÜNDE DEĞİL, KENDİ SEÇİMLERİMİZDE BAŞLAR!
ŞİMDİ SİZE SORUYORUM: BU HAFTA HAYATINIZDA EN ÇOK HANGİ KONUNUN DEĞİŞMESİNİ İSTİYORSUNUZ?
AŞK MI, PARA MI, KARİYER Mİ, EVLİLİK Mİ, AİLE Mİ?
GÜNEŞ BURCUNUZU VE YÜKSELEN BURCUNUZU YAZIN! BAKALIM BU HAFTANIN GÖKYÜZÜ MESAJI SİZİN HAYATINIZDA HANGİ ALANA DOKUNUYOR?
ASTRODEHA ŞENAY DEVİ