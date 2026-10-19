19 - 25 Ekim 2026 Haftalık Burç Yorumları

PARA, MİRAS, BORÇLAR VE GÜVEN SINAVI! KİMİNLE YOL YÜRÜDÜĞÜNÜZÜ YENİDEN SORGULAYABİLİRSİNİZ!

Sevgili Koçlar, bu hafta gökyüzü size yalnızca ne kadar kazandığınızı değil, kazandıklarınızı kiminle ve nasıl paylaştığınızı da sorgulatıyor. Akrep burcundaki Güneş, Merkür retrosu ve Venüs retrosu doğum haritanızın sekizinci evini harekete geçiriyor. Sekizinci ev ortak paralar, eşin geliri, krediler, borçlar, vergiler, miraslar, tazminatlar ve duygusal yakınlıkla ilişkilidir.

İş hayatınızda ortaklıkların mali yapısını yeniden incelemek gerekebilir. Bir iş ortağının beklentileri, geçmişten gelen bir ödeme veya tamamlanmamış finansal anlaşma yeniden gündeme gelebilir. Kendi işinizi yapıyorsanız kâr paylaşımı ve sözleşme koşullarını gözden geçirmek yararlı olacaktır.

Aşk hayatınızda ise yüzeysel ilişkiler sizi tatmin etmeyebilir. Sevdiğiniz insanla aranızdaki güven, sadakat ve karşılıklı sorumluluklar daha fazla önem kazanıyor. Eski bir ilişkinin hatırlanması veya geçmişte konuşulmayan bir meselenin yeniden açılması mümkün.

20 Ekim'deki Venüs–Plüton karesi sekizinci eviniz ile on birinci eviniz arasında etkili oluyor. Arkadaşlıklar, sosyal çevre, ortak yatırımlar ve maddi beklentiler arasında gerilim yaşanabilir. Özellikle arkadaşlarınızla para ilişkilerinizi birbirine karıştırmamaya dikkat edin.

25 Ekim'de retro Venüs'ün yedinci evinize dönmesi evlilik, ilişki ve ortaklık meselelerini yeniden öne çıkarıyor. Bir ilişkinin devamı konusunda karar vermeden önce geçmişteki sorunların gerçekten çözülüp çözülmediğini değerlendirin.

Mars ve Jüpiter'in beşinci evinizde ilerlemesi aşk, yaratıcılık, çocuklar, sahne çalışmaları ve kişisel projelerde önemli bir motivasyon kaynağı olabilir. Sanatsal çalışmalar, eğitimler ve yeteneklerinizi görünür kılmak açısından fırsatlar arayabilirsiniz.

Eğitim alanında yaratıcı çalışmalar ve kişisel gelişim programları destekleyici olabilir. Sağlıkta yoğun stresin uyku ve günlük yaşam üzerindeki etkilerine dikkat edin. Aile içinde ortak harcamalar ve çocuklarla ilgili sorumluluklar konuşulabilir.

Haftanın şansı, yaratıcı yetenekleriniz ve geçmişte geliştirdiğiniz bir projeyi yeniden değerlendirme fırsatınız. Haftanın riski ise kıskançlık, maddi bağımlılık ve aceleyle verilen finansal kararlar.

GÖKYÜZÜNÜN BU HAFTA SİZE MESAJI: HERKESLE YOL YÜRÜYEBİLİRSİNİZ AMA HERKESLE KADER ORTAKLIĞI KURMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ! GÜVENİN OLMADIĞI YERDE VERDİĞİNİZ EMEĞİ DEĞİL, KENDİNİZİ KORUYUN!