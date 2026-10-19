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19 - 25 Ekim 2026 Haftalık Burç Yorumları

etiket 19 - 25 Ekim 2026 Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
19.10.2026 - 17:36
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19-25 Ekim haftasında Akrep burcundaki yoğun gezegen hareketleri, Merkür ve Venüs retrolarıyla birleşerek ilişkilerden finansal kararlara kadar geçmişten gelen konuları yeniden gündemimize taşıyor. Bu hafta, hayatımızda güveni, değerlerimizi ve gelecek hedeflerimizi derinlemesine sorgulayacağımız önemli bir dönüşüm sürecine adım atıyoruz. İşte 12 burç için haftanın öne çıkan astrolojik etkileri ve gökyüzünün mesajları...

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KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

PARA, MİRAS, BORÇLAR VE GÜVEN SINAVI! KİMİNLE YOL YÜRÜDÜĞÜNÜZÜ YENİDEN SORGULAYABİLİRSİNİZ!

Sevgili Koçlar, bu hafta gökyüzü size yalnızca ne kadar kazandığınızı değil, kazandıklarınızı kiminle ve nasıl paylaştığınızı da sorgulatıyor. Akrep burcundaki Güneş, Merkür retrosu ve Venüs retrosu doğum haritanızın sekizinci evini harekete geçiriyor. Sekizinci ev ortak paralar, eşin geliri, krediler, borçlar, vergiler, miraslar, tazminatlar ve duygusal yakınlıkla ilişkilidir.

İş hayatınızda ortaklıkların mali yapısını yeniden incelemek gerekebilir. Bir iş ortağının beklentileri, geçmişten gelen bir ödeme veya tamamlanmamış finansal anlaşma yeniden gündeme gelebilir. Kendi işinizi yapıyorsanız kâr paylaşımı ve sözleşme koşullarını gözden geçirmek yararlı olacaktır.

Aşk hayatınızda ise yüzeysel ilişkiler sizi tatmin etmeyebilir. Sevdiğiniz insanla aranızdaki güven, sadakat ve karşılıklı sorumluluklar daha fazla önem kazanıyor. Eski bir ilişkinin hatırlanması veya geçmişte konuşulmayan bir meselenin yeniden açılması mümkün.

20 Ekim'deki Venüs–Plüton karesi sekizinci eviniz ile on birinci eviniz arasında etkili oluyor. Arkadaşlıklar, sosyal çevre, ortak yatırımlar ve maddi beklentiler arasında gerilim yaşanabilir. Özellikle arkadaşlarınızla para ilişkilerinizi birbirine karıştırmamaya dikkat edin.

25 Ekim'de retro Venüs'ün yedinci evinize dönmesi evlilik, ilişki ve ortaklık meselelerini yeniden öne çıkarıyor. Bir ilişkinin devamı konusunda karar vermeden önce geçmişteki sorunların gerçekten çözülüp çözülmediğini değerlendirin.

Mars ve Jüpiter'in beşinci evinizde ilerlemesi aşk, yaratıcılık, çocuklar, sahne çalışmaları ve kişisel projelerde önemli bir motivasyon kaynağı olabilir. Sanatsal çalışmalar, eğitimler ve yeteneklerinizi görünür kılmak açısından fırsatlar arayabilirsiniz.

Eğitim alanında yaratıcı çalışmalar ve kişisel gelişim programları destekleyici olabilir. Sağlıkta yoğun stresin uyku ve günlük yaşam üzerindeki etkilerine dikkat edin. Aile içinde ortak harcamalar ve çocuklarla ilgili sorumluluklar konuşulabilir.

Haftanın şansı, yaratıcı yetenekleriniz ve geçmişte geliştirdiğiniz bir projeyi yeniden değerlendirme fırsatınız. Haftanın riski ise kıskançlık, maddi bağımlılık ve aceleyle verilen finansal kararlar.

GÖKYÜZÜNÜN BU HAFTA SİZE MESAJI: HERKESLE YOL YÜRÜYEBİLİRSİNİZ AMA HERKESLE KADER ORTAKLIĞI KURMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ! GÜVENİN OLMADIĞI YERDE VERDİĞİNİZ EMEĞİ DEĞİL, KENDİNİZİ KORUYUN!

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

EVLİLİKLER, AŞKLAR VE ORTAKLIKLAR MERCEK ALTINDA! GEÇMİŞTEN GELEN BİR KONU İLİŞKİNİZİN GELECEĞİNİ SORGULATABİLİR!

Sevgili Boğalar, haftanın en önemli astrolojik gündemlerinden biri doğrudan sizin ilişkiler alanınızda yaşanıyor.

Akrep burcundaki gezegen hareketleri yedinci evinizi etkiliyor. Yedinci ev evlilik, uzun süreli birliktelikler, ticari ortaklıklar, sözleşmeler, danışmanlık ilişkileri ve açık rekabet alanıdır.

23 Ekim'de Güneş'in yedinci evinize geçmesiyle ilişkilerinizdeki beklentileri daha açık görme ihtiyacı duyabilirsiniz. 24 Ekim'de Merkür retrosunun aynı evde başlaması, geçmişte yarım kalmış konuşmaları yeniden gündeme taşıyabilir.

Evliliğinizde uzun süredir ertelenen bir konu yeniden tartışılabilir. Bekâr Boğalar geçmişte ilişki yaşadıkları bir insanı hatırlayabilir veya eski bir tanışıklık yeniden gündeme gelebilir.

Ancak bu dönemin en önemli sorusu, geçmişe dönmenin gerçekten geleceğe hizmet edip etmediğidir.

20 Ekim'deki Venüs–Plüton karesi yedinci eviniz ile kariyerinizi temsil eden onuncu eviniz arasında gerçekleşiyor. Eşinizin beklentileriyle mesleki hedefleriniz arasında denge kurmak zorunda kalabilirsiniz.

İş hayatında yöneticilerle ilişkiler, müşteriler, sözleşmeler ve ortaklıklar dikkat istiyor. Plüton'un onuncu evinizde ileri hareketi kariyerinizde uzun vadeli bir dönüşüm ihtiyacını sembolize ediyor. Mesleki itibarınızı korumak için güç mücadelelerine kapılmadan hareket edin.

25 Ekim'de retro Venüs altıncı evinize dönüyor. Çalışma koşullarınız, iş arkadaşlarınız, günlük sorumluluklarınız ve yaşam düzeniniz yeniden önem kazanıyor.

Para konusunda iş ortaklıklarından gelen gelirleri ve sözleşme şartlarını inceleyin. Mars ve Jüpiter'in dördüncü evinizde bulunması ev, aile, taşınma, mülk ve yaşam alanını geliştirme konularına enerji veriyor.

Eğitimde mesleki uzmanlaşma ve işinize katkı sağlayacak beceriler öne çıkabilir. Sağlıkta çalışma temposunu dengelemek, düzenli dinlenmek ve gerekli kontrolleri aksatmamak önemli.

Haftanın şansı aile desteği, evle ilgili projeler ve kariyerinizi yeniden yapılandırma fırsatı. Haftanın riski ise evlilikle iş hayatı arasında yaşanabilecek kontrol mücadeleleri.

GÖKYÜZÜNÜN BU HAFTA SİZE MESAJI: SİZİ SEVDİĞİNİ SÖYLEYEN HER İNSAN SİZİ ANLIYOR DEMEK DEĞİLDİR! GERÇEK SEVGİ, SİZİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞAN DEĞİL, SİZİNLE BİRLİKTE GELİŞMEYİ SEÇEN İNSANDIR!

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

İŞ HAYATINIZDA ESKİ DEFTERLER AÇILIYOR! ÇALIŞMA DÜZENİNİZİ, SAĞLIĞINIZI VE GELECEK PLANLARINIZI YENİDEN ELE ALABİLİRSİNİZ!

Sevgili İkizler, bu hafta Akrep burcundaki yoğun gezegen hareketleri altıncı evinizi etkiliyor.

Altıncı ev iş ortamı, günlük sorumluluklar, çalışma arkadaşları, hizmet, sağlık alışkanlıkları ve yaşam düzeniyle ilişkilidir.

Merkür sizin yönetici gezegeniniz olduğu için 24 Ekim'de başlayacak retro süreci astrolojik yorumlarda özellikle dikkat çekiyor.

İş hayatında geçmişte tamamlanmamış projeler, ertelenmiş toplantılar, yanlış anlaşılmış talimatlar ve yeniden düzenlenmesi gereken çalışma koşulları gündeme gelebilir.

Bir yöneticinizle daha önce konuştuğunuz konu yeniden açılabilir. Eski iş arkadaşlarınızla iletişim kurulabilir. Önceden değerlendirdiğiniz bir iş fırsatı tekrar karşınıza çıkabilir.

20 Ekim'deki Venüs–Plüton karesi altıncı eviniz ile dokuzuncu eviniz arasında etkili oluyor. İş sorumluluklarınız ile eğitim, seyahat, hukuk veya akademik hedefleriniz arasında denge kurmanız gerekebilir.

Yurt dışıyla bağlantılı işlerde belgeleri dikkatle inceleyin. Akademik başvurular, yayıncılık, eğitim programları ve hukuki yazışmalarda ayrıntılara önem verin.

Uranüs'ün birinci evinizde retro hareketi kimliğiniz, dış görünüşünüz ve kişisel kararlarınız konusunda değişim isteğinizi artırabilir. Artık eski alışkanlıklarla devam etmek istemeyebilirsiniz.

25 Ekim'de Venüs'ün beşinci evinize geri dönmesi aşk hayatınızı, çocuklarla ilişkilerinizi ve yaratıcı çalışmalarınızı öne çıkarıyor. Geçmişte yaşanmış bir romantik mesele yeniden değerlendirilebilir.

Mars ve Jüpiter'in üçüncü evinizde bulunması iletişim, eğitim, yazarlık, satış, medya ve ticaret alanlarında motivasyon sağlayabilir. Özellikle bilgilerinizi geniş kitlelere ulaştırmak için eski çalışmalarınızı geliştirebilirsiniz.

Para alanında işinizden elde ettiğiniz kazancı korumaya, gereksiz harcamaları azaltmaya ve ödeme planlarını düzenlemeye odaklanın. Sağlıkta düzensiz çalışma saatlerinin yarattığı yorgunluğu göz ardı etmeyin.

Aile ilişkilerinde kardeşler, yakın akrabalar ve günlük sorumlulukların paylaşılması gündeme gelebilir.

Haftanın şansı iletişim becerileriniz, eğitim fırsatları ve eski bir projeyi geliştirme imkânı. Haftanın riski ise dikkatsiz yazışmalar, yanlış anlaşılmalar ve aşırı çalışma.

GÖKYÜZÜNÜN BU HAFTA SİZE MESAJI: HER ŞEYE YETİŞMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ! BAZEN EN BÜYÜK BAŞARI, HAYATINIZDAN GEREKSİZ YÜKLERİ ÇIKARIP GERÇEKTEN ÖNEMLİ OLANA ZAMAN AYIRMAKTIR!

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

AŞKTA GEÇMİŞİN KAPISI ARALANIYOR! ÇOCUKLAR, YARATICILIK VE KALBİNİZİN GERÇEK İSTEKLERİ GÜNDEMDE!

Sevgili Yengeçler, bu hafta gökyüzü sizi aşk, mutluluk, çocuklar ve kişisel yetenekleriniz konusunda önemli bir içsel değerlendirmeye davet ediyor.

Akrep burcundaki Güneş, Merkür ve retro Venüs beşinci evinizi etkiliyor. Beşinci ev aşk, romantizm, çocuklar, sanatsal üretim, hobiler, sahne çalışmaları ve riskli yatırımlarla ilişkilidir.

Aşk hayatınızda geçmişte yaşanmış bir ilişkinin bıraktığı duygular yeniden hatırlanabilir. Bir zamanlar size heyecan veren bir insanla ilgili düşünceleriniz değişebilir.

İlişkisi olan Yengeçler için romantizm kadar güven ve karşılıklı ilgi de önem kazanıyor.

20 Ekim'deki Venüs–Plüton karesi beşinci eviniz ile sekizinci eviniz arasında gerçekleşiyor. Romantik ilişkilerde kıskançlık, sahiplenme ve ortak para meselelerini birbirine karıştırmamaya dikkat edin.

Bir ilişkinin size mutluluk mu verdiğini, yoksa yalnızca kaybetme korkusuyla mı devam ettiğini sorgulayabilirsiniz.

Mars ve Jüpiter'in ikinci evinizde ilerlemesi kazançlarınızı artırmak için yeni girişimlerde bulunma isteğinizi destekleyebilir. Yeteneklerinizi gelire dönüştürmek, fiyatlandırmanızı gözden geçirmek ve finansal hedeflerinizi büyütmek açısından hareketli bir dönem.

Ancak beşinci ev vurgusu nedeniyle spekülatif yatırımlarda ve şans oyunlarında aşırı risk almak doğru olmayacaktır.

25 Ekim'de Venüs'ün dördüncü evinize dönmesi aile, ev, taşınma, dekorasyon ve geçmişten gelen ailevi konuları yeniden gündeme taşıyor.

Satürn ve Neptün'ün onuncu evinizdeki retrosu kariyer hedeflerinizi daha gerçekçi biçimde değerlendirme ihtiyacını gösteriyor. İş hayatında belirsiz vaatler yerine yazılı ve somut koşullara önem verin.

Eğitimde sanat, çocuk gelişimi, yaratıcı üretim ve kişisel becerileri geliştiren çalışmalar öne çıkabilir. Sağlıkta duygusal yorgunluğu azaltacak dinlenme ve düzenli yaşam alışkanlıklarına önem verin.

Haftanın şansı yaratıcı yeteneklerden kazanç sağlama ve aile ilişkilerini güçlendirme imkânı. Haftanın riski ise aşk hayatında kıskançlık ve düşünülmeden yapılan harcamalar.

GÖKYÜZÜNÜN BU HAFTA SİZE MESAJI: KALBİNİZİ HERKESE AÇMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ! SİZİ GERÇEKTEN SEVEN İNSAN, HASSASİYETİNİZİ ZAYIFLIĞINIZ OLARAK DEĞİL, DEĞERİNİZİN BİR PARÇASI OLARAK GÖRÜR!

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

EV, AİLE, KARİYER VE EVLİLİK ARASINDA ÖNEMLİ BİR DENGE SINAVI! GEÇMİŞTEN GELEN AİLE MESELELERİ YENİDEN GÜNDEME GELEBİLİR!

Sevgili Aslanlar, Mars ve Jüpiter'in burcunuzdaki ilerleyişi size kendinizi gösterme, hedeflerinizi büyütme ve yaşamınızda daha fazla söz sahibi olma isteği veriyor.

Ancak bu hafta Akrep burcundaki gezegen hareketleri dördüncü evinizi etkiliyor. Dördüncü ev aile, ebeveynler, ev, taşınma, gayrimenkul, geçmiş ve duygusal güvenlik alanıdır.

23 Ekim'de Güneş'in dördüncü evinize geçmesi ailevi sorumlulukları görünür hâle getirebilir. 24 Ekim'de Merkür retrosunun aynı evde başlaması, geçmişte çözülememiş bir aile meselesini yeniden değerlendirme ihtiyacını sembolize ediyor.

Ev alım satımı, kiralama, taşınma, tadilat veya aile mülkleriyle ilgili konularda belgeleri dikkatle inceleyin.

20 Ekim'deki Venüs–Plüton karesi dördüncü eviniz ile yedinci eviniz arasında gerçekleşiyor. Eşinizle aileniz arasındaki beklentiler, evlilikte sorumluluk paylaşımı veya aile büyüklerinin ilişkiye müdahalesi gündeme gelebilir.

Plüton'un yedinci evinizde ileri hareketi, uzun vadeli ilişkilerinizde güç dengelerini yeniden yapılandırma temasını güçlendiriyor.

Aşk hayatında gururla sevgi arasındaki farkı anlamak önemli. Her tartışmayı kazanmak, ilişkinizi güçlendirmek anlamına gelmeyebilir.

İş hayatında kişisel girişimler, liderlik, yöneticilik, marka oluşturma ve kendinizi tanıtma konularında Mars ile Jüpiter size güçlü bir motivasyon sağlayabilir.

25 Ekim'de retro Venüs üçüncü evinize dönüyor. Kardeşler, yakın çevre, eğitim, iletişim, ticaret ve eski anlaşmalar yeniden önem kazanıyor.

Eğitimde yabancı dil, akademik çalışmalar ve uluslararası bağlantılar üzerinde yeniden düşünmek faydalı olabilir. Para alanında ev ve aile harcamalarını kontrol altında tutun.

Sağlıkta enerjinizi dengeli kullanın; aşırı çalışma ve gereksiz stres nedeniyle dinlenmeyi ihmal etmeyin.

Haftanın şansı kişisel girişimler, liderlik fırsatları ve geçmişte yarım kalmış bir aile meselesini çözme imkânı. Haftanın riski ise gurur, aile içi kontrol mücadeleleri ve aceleyle verilen taşınma kararları.

GÖKYÜZÜNÜN BU HAFTA SİZE MESAJI: HER ZAMAN GÜÇLÜ GÖRÜNMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ! GERÇEK GÜÇ, KİMSEYE BOYUN EĞMEMEK KADAR SEVDİKLERİNİZİ DİNLEYEBİLMEKTE DE SAKLIDIR!

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BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

BİR SÖZ, BİR MESAJ, BİR BELGE HAYATINIZDA ÖNEMLİ BİR KONUYU YENİDEN GÜNDEME GETİREBİLİR!

Sevgili Başaklar, bu hafta yönetici gezegeniniz Merkür'ün retroya başlaması nedeniyle iletişim, eğitim, ticaret ve yakın çevre ilişkileri astrolojik açıdan ön plana çıkıyor.

Akrep burcundaki gezegen hareketleri üçüncü evinizi etkiliyor. Üçüncü ev kardeşler, yakın akrabalar, komşular, kısa yolculuklar, ticaret, yazışmalar, eğitim ve sözleşmelerle ilişkilidir.

24 Ekim'de Merkür'ün üçüncü evinizde retroya başlaması geçmişte yapılmış bir anlaşmanın yeniden incelenmesini, eski bir iş bağlantısının hatırlanmasını veya yarım kalmış bir eğitimin tamamlanmasını gündeme getirebilir.

Özellikle yazılı iletişimde yanlış anlaşılmalara dikkat edin.

20 Ekim'deki Venüs–Plüton karesi üçüncü eviniz ile altıncı eviniz arasında etkili oluyor. İş arkadaşlarıyla iletişim, çalışma ortamındaki sorumluluklar ve günlük iş düzeni konusunda gerginlikler yaşanabilir.

İş hayatında bir sözleşmenin koşulları değişebilir veya geçmişte verdiğiniz bir kararın sonuçlarını yeniden değerlendirebilirsiniz.

Plüton'un altıncı evinizde ileri hareketi çalışma düzeninizde uzun vadeli değişiklikler yapma ihtiyacını sembolize ediyor.

25 Ekim'de Venüs'ün ikinci evinize dönmesi para, kazanç, bütçe, kişisel değerler ve geçmiş harcamalarınızı yeniden ele almanızı destekliyor.

Bu süreçte eski bir müşteriden haber almak, önceki bir iş teklifini değerlendirmek veya gelir modelinizi yeniden düzenlemek mümkün olabilir.

Mars ve Jüpiter'in on ikinci evinizde bulunması perde arkasında yürüttüğünüz çalışmalara odaklanma isteğinizi artırıyor. Araştırma, hazırlık, yazarlık, psikoloji ve kişisel gelişim alanlarında üretken olabilirsiniz.

Aşk hayatında geçmişte yaşanan bir yanlış anlaşılma yeniden konuşulabilir. Evlilikte iletişim biçiminizi gözden geçirmek önemli.

Eğitimde yazarlık, yabancı dil, ticaret, iletişim ve mesleki sertifika programları öne çıkıyor. Sağlıkta uyku düzeninize, dinlenmeye ve stres yönetimine önem verin.

Aile içinde kardeşler veya yakın akrabalarla ilgili eski bir mesele gündeme gelebilir.

Haftanın şansı geçmiş bilgi ve deneyimlerinizden kazanç elde etmek. Haftanın riski ise yanlış anlaşılmalar, dikkatsiz imzalar ve gereksiz zihinsel yorgunluk.

GÖKYÜZÜNÜN BU HAFTA SİZE MESAJI: HER DUYDUĞUNUZA İNANMAYIN, HER BİLDİĞİNİZİ ANLATMAYIN! BAZEN SİZİ EN ÇOK KORUYAN ŞEY, DOĞRU ZAMANDA SÖYLENMİŞ BİR SÖZ KADAR YERİNDE BİR SUSKUNLUKTUR!

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

PARA, AŞK VE ÖZDEĞER SINAVI! ARTIK KENDİNİZİ BAŞKALARININ BEKLENTİLERİNE GÖRE TANIMLAMAYIN!

Sevgili Teraziler, bu hafta sizin için son derece önemli astrolojik temalar taşıyor. Çünkü yönetici gezegeniniz Venüs retro hareketini sürdürüyor ve 25 Ekim'de yeniden burcunuza dönüyor.

Haftanın ilk bölümünde Akrep burcundaki gezegen hareketleri ikinci evinizi etkiliyor. İkinci ev para, gelir, kişisel kazançlar, birikimler, sahip olduğunuz kaynaklar ve özdeğer alanıdır.

20 Ekim'deki Venüs–Plüton karesi ikinci eviniz ile beşinci eviniz arasında gerçekleşiyor.

Aşk hayatınızda maddi beklentiler, çocuklarla ilgili harcamalar veya romantik ilişkilerde değer görme ihtiyacı önem kazanabilir.

Sevdiğiniz insan için yaptığınız fedakârlıkları yeniden sorgulayabilirsiniz.

İş hayatında geçmişten gelen bir kazanç fırsatı, eski bir müşteri veya daha önce değerlendirdiğiniz bir gelir modeli tekrar gündeme gelebilir.

24 Ekim'de Merkür'ün ikinci evinizde retroya başlaması ödeme planlarını, maaş görüşmelerini, fiyatlandırmaları ve bütçenizi yeniden gözden geçirmeniz için bir hatırlatma olabilir.

25 Ekim'de Venüs'ün birinci evinize dönmesi ise kişisel görünümünüz, ilişkileriniz, özgüveniniz ve hayatınızdan beklentileriniz üzerinde düşünmenizi sağlıyor.

Kendinizi yeniden tanımlamak isteyebilirsiniz.

Satürn ve Neptün'ün yedinci evinizde retro hareketi evlilik ve ortaklıklarda gerçekçi beklentiler oluşturmanın önemini artırıyor.

Bir ilişkinin yalnızca romantik sözlerle değil, karşılıklı emek ve sorumlulukla devam ettiğini daha güçlü biçimde fark edebilirsiniz.

Mars ve Jüpiter'in on birinci evinizde ilerlemesi sosyal çevre, arkadaşlıklar, organizasyonlar, ekip çalışmaları ve gelecek hedefleriniz açısından fırsatları değerlendirme isteği yaratıyor.

Eğitimde grup çalışmaları, mesleki bağlantılar ve sosyal ağlar üzerinden gelişim sağlayabilirsiniz. Sağlıkta kendinize zaman ayırmak, düzenli yaşam alışkanlıklarını korumak ve aşırı zihinsel yüklenmeden uzaklaşmak önemli.

Aile içinde para paylaşımı ve kişisel tercihleriniz konusunda konuşmalar yapılabilir.

Haftanın şansı sosyal çevrenizden gelen destek ve kişisel yeteneklerinizi kazanca dönüştürme fırsatı. Haftanın riski ise duygusal boşlukları alışverişle doldurmaya çalışmak ve ilişkilerde kendinizden fazla ödün vermek.

GÖKYÜZÜNÜN BU HAFTA SİZE MESAJI: HERKESİ MUTLU ETMEYE ÇALIŞIRKEN KENDİNİZİ UNUTMAYIN! SİZİN DEĞERİNİZ, BİR İNSANIN SİZİ SEÇMESİYLE ARTMADIĞI GİBİ SİZDEN VAZGEÇMESİYLE DE AZALMAZ!

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

HAYATINIZDA YENİ BİR DÖNEMİN EŞİĞİ! GEÇMİŞ, İLİŞKİLER, KARİYER VE KİMLİĞİNİZ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR!

Sevgili Akrepler, bu haftanın astrolojik gündeminde en fazla öne çıkan burçlardan birisiniz.

23 Ekim'de Güneş burcunuza geçiyor. 24 Ekim'de Merkür sizin birinci evinizde retroya başlıyor. Aynı gün Güneş ile retro Venüs birinci evinizde kavuşuyor.

Birinci ev kimliğiniz, dış görünüşünüz, kişisel kararlarınız, hayata yaklaşımınız ve kendinizi nasıl ifade ettiğinizle ilişkilidir.

Bu nedenle bu hafta başkalarından önce kendinizle ilgili önemli sorular sorabilirsiniz.

Ben gerçekten ne istiyorum?

Bugüne kadar hangi kararları kendi isteğimle aldım?

Hangi ilişkilerde kendim olmaktan vazgeçtim?

20 Ekim'deki Venüs–Plüton karesi birinci eviniz ile dördüncü eviniz arasında gerçekleşiyor. Ailevi beklentilerle kişisel özgürlüğünüz arasında denge kurmanız gerekebilir.

Geçmişten gelen ailevi sorumluluklar, evle ilgili kararlar veya ebeveynlerle ilişkileriniz gündeme gelebilir.

İş ve kariyer alanında ise Mars ile Jüpiter'in onuncu evinizde ilerlemesi oldukça dikkat çekici.

Mesleki görünürlüğünüzü artırmak, yöneticilik sorumluluğu almak, kendi işinizi büyütmek veya uzmanlığınızı daha geniş kitlelere duyurmak isteyebilirsiniz.

Ancak bu güçlü motivasyon, her teklifi sorgulamadan kabul etmeniz gerektiği anlamına gelmez.

Merkür retrosu sırasında kişisel markanızı, iş stratejinizi ve uzun vadeli hedeflerinizi yeniden değerlendirmek yararlı olabilir.

Aşk hayatında geçmiş ilişkiler, eski kırgınlıklar ve tamamlanmamış konuşmalar yeniden gündeme gelebilir.

25 Ekim'de Venüs'ün on ikinci evinize dönmesi duygularınızı daha özel yaşama, geçmişle yüzleşme ve içsel huzura yönelme ihtiyacınızı artırabilir.

Para alanında kariyerinizden elde ettiğiniz geliri artıracak fırsatları araştırabilirsiniz. Eğitimde liderlik, yöneticilik, psikoloji ve mesleki uzmanlaşma çalışmaları öne çıkıyor.

Sağlıkta aşırı çalışma ve duygusal yoğunluğun günlük düzeninizi bozmasına izin vermeyin.

Haftanın şansı kariyer alanında görünürlük, liderlik ve kişisel hedeflerinizi yeniden belirleme imkânı. Haftanın riski ise aile içi güç mücadeleleri, kıskançlık ve geçmişin etkisiyle verilen ani kararlar.

GÖKYÜZÜNÜN BU HAFTA SİZE MESAJI: SİZİ YIKTIĞINI SANDIĞINIZ DENEYİMLERİN HEPSİ SİZİ TANIMLAMAK ZORUNDA DEĞİL! GEÇMİŞİNİZİ DEĞİŞTİREMEZSİNİZ AMA GELECEĞİNİZİ GEÇMİŞİNİZİN ESİRİ OLMAKTAN KURTARABİLİRSİNİZ!

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

PERDE ARKASINDA KALAN KONULAR GÜNDEMDE! GEÇMİŞİNİZLE YÜZLEŞİRKEN GELECEĞİNİZ İÇİN HAZIRLIK YAPABİLİRSİNİZ!

Sevgili Yaylar, bu hafta Akrep burcundaki yoğun gezegen hareketleri on ikinci evinizi etkiliyor.

On ikinci ev bilinçaltı, yalnızlık ihtiyacı, içsel değerlendirme, perde arkasındaki çalışmalar, dinlenme ve tamamlanma süreçleriyle ilişkilidir.

23 Ekim'de Güneş'in on ikinci evinize geçmesi, enerjinizi dış dünyadan biraz daha fazla kendi iç dünyanıza yöneltme ihtiyacı oluşturabilir.

24 Ekim'de Merkür retrosunun aynı evde başlaması geçmişte verdiğiniz kararları, unutmaya çalıştığınız meseleleri ve tamamlanmamış projeleri yeniden düşünmenize neden olabilir.

Aşk hayatında geçmişte yaşanmış bir ilişkiyi hatırlayabilirsiniz. Ancak özlem duyduğunuz şeyin gerçekten o insan mı, yoksa geçmişteki duygularınız mı olduğunu sorgulamak önemli.

20 Ekim'deki Venüs–Plüton karesi on ikinci eviniz ile üçüncü eviniz arasında gerçekleşiyor.

Gizli kalmasını istediğiniz konular, yakın çevre ilişkileri veya geçmişte yaşanan iletişim sorunları üzerinde yeniden düşünmeniz gerekebilir.

İş hayatında perde arkasında hazırladığınız bir proje, araştırma veya uzun süredir tamamlamak istediğiniz çalışma önem kazanabilir.

Mars ve Jüpiter'in dokuzuncu evinizde ilerlemesi eğitim, akademik çalışmalar, uluslararası bağlantılar, yabancı diller, yayıncılık ve uzak seyahatler konusunda gelişim fırsatları aramanızı destekliyor.

Yurt dışıyla bağlantılı işlerde veya eğitim başvurularında yeni seçenekler değerlendirebilirsiniz.

25 Ekim'de retro Venüs on birinci evinize dönüyor. Eski arkadaşlıklar, sosyal çevre, geçmiş ekip çalışmaları ve gelecek planları yeniden gündeme gelebilir.

Para konusunda büyük beklentiler yerine uzun vadeli planlamaya odaklanın. Eğitim alanında daha önce yarım bıraktığınız bir programı tamamlamak için uygun bir motivasyon bulabilirsiniz.

Aile ilişkilerinde konuşulmamış meseleleri sakinlikle ele almak faydalı olabilir. Sağlıkta uyku düzenine, zihinsel dinlenmeye ve çalışma temposuna dikkat edin.

Haftanın şansı eğitim, yurt dışı bağlantıları ve geçmişte geliştirdiğiniz bilgileri yeniden kullanma imkânı. Haftanın riski ise gereksiz şüpheler, gizli beklentiler ve geçmişe aşırı takılmak.

GÖKYÜZÜNÜN BU HAFTA SİZE MESAJI: HER SAVAŞI KAZANMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ! BAZEN EN BÜYÜK ZAFER, SİZİ TÜKETEN BİR MÜCADELEDEN VAZGEÇİP KENDİ YOLUNUZA DEVAM ETMEKTİR!

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

SOSYAL ÇEVRENİZ, KARİYER HEDEFLERİNİZ VE MADDİ BEKLENTİLERİNİZ DEĞİŞİYOR! KİMİN GERÇEKTEN YANINIZDA OLDUĞUNU SORGULAYABİLİRSİNİZ!

Sevgili Oğlaklar, bu hafta Akrep burcundaki gezegen hareketleri on birinci evinizi etkiliyor.

On birinci ev arkadaşlıklar, sosyal çevre, mesleki organizasyonlar, ekip çalışmaları, gelecek hedefleri ve işten elde edilen kazançlarla ilişkilidir.

23 Ekim'de Güneş'in on birinci evinize geçmesi gelecek planlarınızı daha görünür hâle getiriyor.

24 Ekim'de Merkür retrosunun aynı evde başlaması geçmişte çalıştığınız insanlarla yeniden bağlantı kurma veya eski bir projeyi değerlendirme ihtimalini gündeme taşıyor.

Bir zamanlar birlikte iş yaptığınız bir insanla yeniden iletişim kurabilirsiniz. Daha önce katıldığınız bir organizasyon, eski bir müşteri veya geçmişten gelen mesleki bağlantı yeniden önem kazanabilir.

20 Ekim'deki Venüs–Plüton karesi on birinci eviniz ile ikinci eviniz arasında gerçekleşiyor.

Arkadaşlıklarla maddi çıkarları birbirinden ayırmak gerekebilir. Ortak yatırımlar, grup projeleri ve kazanç paylaşımı konularında şeffaflık önem kazanıyor.

Plüton'un ikinci evinizde ileri hareketi uzun vadeli finansal alışkanlıklarınızı dönüştürme ihtiyacını sembolize ediyor.

25 Ekim'de Venüs'ün onuncu evinize geri dönmesi kariyer, mesleki itibar, yöneticilerle ilişkiler ve geçmiş iş fırsatlarını yeniden gündeme getiriyor.

İş hayatında eski bir teklifin koşullarını değerlendirmek veya daha önce üzerinde çalıştığınız bir projeyi geliştirmek mümkün olabilir.

Mars ve Jüpiter'in sekizinci evinizde ilerlemesi ortak finansman, krediler, yatırımlar ve eşin gelirine ilişkin konuları hareketlendirebilir.

Ancak büyük kazanç beklentileriyle gereksiz borçlanmaya yönelmemek önemli.

Aşk hayatında arkadaşlıkla romantizm arasındaki sınırlar yeniden değerlendirilebilir. Evlilikte ortak hedefler ve maddi sorumluluklar öne çıkıyor.

Satürn ve Neptün'ün dördüncü evinizdeki retrosu aile ve yaşam alanıyla ilgili uzun vadeli planları gözden geçirmeyi gerektirebilir.

Eğitimde mesleki uzmanlaşma, kurumsal eğitimler ve profesyonel bağlantılar yararlı olabilir. Sağlıkta yoğun sorumlulukların dinlenme düzeninizi etkilemesine izin vermeyin.

Haftanın şansı geçmiş mesleki bağlantılar ve kariyerinizi yeniden yapılandırma fırsatı. Haftanın riski ise arkadaşlıklarla maddi çıkarların çatışması.

GÖKYÜZÜNÜN BU HAFTA SİZE MESAJI: HERKES BAŞARINIZI ALKIŞLAYABİLİR AMA HERKES BAŞARINIZ İÇİN VERDİĞİNİZ EMEĞİ BİLMEZ! KENDİNİZİ KANITLAMAK İÇİN DEĞİL, KENDİ HEDEFLERİNİZ İÇİN İLERLEYİN!

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KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

KARİYERDE BÜYÜK SORGULAMA! İŞ, EVLİLİK, ORTAKLIKLAR VE TOPLUMSAL İTİBARINIZ GÜNDEMDE!

Sevgili Kovalar, bu hafta Akrep burcundaki gezegen hareketleri onuncu evinizi etkiliyor.

Onuncu ev kariyer, meslek, toplumsal statü, yöneticiler, otorite figürleri, başarı ve uzun vadeli hedeflerle ilişkilidir.

23 Ekim'de Güneş'in onuncu evinize geçmesi iş hayatınızda görünür olma isteğinizi artırabilir.

24 Ekim'de Merkür retrosunun aynı evde başlaması geçmişte alınmış mesleki kararları yeniden değerlendirme ihtiyacını sembolize ediyor.

Eski bir iş teklifi, tamamlanmamış bir proje, geçmişte görüştüğünüz bir yönetici veya kariyerinizde yarım kalmış bir hedef yeniden gündeme gelebilir.

20 Ekim'deki Venüs–Plüton karesi onuncu eviniz ile birinci eviniz arasında gerçekleşiyor.

Kendi isteklerinizle iş hayatının beklentileri arasında gerilim yaşayabilirsiniz.

Plüton'un burcunuzda ileri hareketi kimliğiniz, yaşam hedefleriniz ve kişisel gücünüz üzerinde uzun vadeli bir dönüşüm sürecini temsil ediyor.

Başkalarının sizi nasıl gördüğünden çok, sizin nasıl bir yaşam kurmak istediğiniz önem kazanıyor.

Mars ve Jüpiter'in yedinci evinizde ilerlemesi evlilik, ortaklıklar, müşteriler ve birebir iş ilişkilerinde hareketlilik sağlayabilir.

Yeni insanlarla tanışmak, iş birlikleri geliştirmek ve ortak hedefler oluşturmak için motivasyonunuz artabilir.

Ancak karşılıklı beklentilerin açıkça konuşulması gerekiyor.

25 Ekim'de retro Venüs dokuzuncu evinize dönüyor. Yurt dışı bağlantıları, akademik çalışmalar, hukuki meseleler, yayıncılık ve uzun yolculuklarla ilgili geçmiş konular yeniden önem kazanabilir.

Para konusunda kariyer değişikliklerinin mali sonuçlarını dikkatle hesaplayın. Eğitimde akademik başvurular, yabancı dil ve uluslararası çalışmalar öne çıkıyor.

Aşk hayatında güçlü çekimler kadar karşılıklı saygı da önemli. Evlilikte bireysel özgürlük ile ortak sorumluluk arasında denge kurmaya çalışın.

Aile içinde kariyeriniz nedeniyle zaman paylaşımı konusu gündeme gelebilir. Sağlıkta çalışma baskısını azaltacak düzenlemeler yapın.

Haftanın şansı ortaklıklar, müşteri ilişkileri ve eski kariyer fırsatlarını yeniden değerlendirmek. Haftanın riski ise otorite çatışmaları, güç mücadeleleri ve aceleci mesleki kararlar.

GÖKYÜZÜNÜN BU HAFTA SİZE MESAJI: BAŞKALARININ SİZİN İÇİN ÇİZDİĞİ SINIRLAR, HAYATINIZIN SINIRLARI OLMAK ZORUNDA DEĞİL! GERÇEK ÖZGÜRLÜK, KENDİ SEÇİMLERİNİZİN SORUMLULUĞUNU ALABİLMEKTİR!

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

YURT DIŞI, EĞİTİM, HUKUK VE GELECEK PLANLARINIZDA YENİ BİR DEĞERLENDİRME DÖNEMİ! HAYATA BAKIŞINIZ DEĞİŞEBİLİR!

Sevgili Balıklar, bu hafta Akrep burcundaki gezegen hareketleri dokuzuncu evinizi etkiliyor.

Dokuzuncu ev yükseköğrenim, akademik çalışmalar, hukuk, yurt dışı, uzak seyahatler, yayıncılık, inançlar ve yaşam felsefesiyle ilişkilidir.

23 Ekim'de Güneş'in dokuzuncu evinize geçmesi geleceğinizi daha geniş bir bakış açısıyla değerlendirme isteği oluşturabilir.

24 Ekim'de Merkür retrosunun aynı evde başlaması geçmişte yarım bıraktığınız bir eğitimi, yurt dışı planını veya akademik projeyi yeniden gündeme getirebilir.

Daha önce başvurduğunuz bir programı tekrar değerlendirmek, eski bir araştırmayı geliştirmek veya uzmanlığınızı derinleştirmek isteyebilirsiniz.

20 Ekim'deki Venüs–Plüton karesi dokuzuncu eviniz ile on ikinci eviniz arasında gerçekleşiyor.

Geçmiş inançlarınız, korkularınız veya sizi sınırlayan düşünce kalıplarıyla yüzleşme ihtiyacı duyabilirsiniz.

Aşk hayatında uzak mesafe ilişkileri, farklı kültürlerden insanlarla bağlantılar veya geçmişte yaşanmış bir ilişkinin yeniden değerlendirilmesi söz konusu olabilir.

25 Ekim'de retro Venüs sekizinci evinize dönüyor. Eşin geliri, ortak kaynaklar, borçlar, krediler, miraslar ve duygusal güven meseleleri daha fazla önem kazanıyor.

Mars ve Jüpiter'in altıncı evinizde ilerlemesi çalışma hayatınızda yeni sorumluluklar alma, becerilerinizi geliştirme ve iş düzeninizi büyütme isteği verebilir.

Ancak kapasitenizin üzerinde sorumluluk üstlenmemeye dikkat edin.

Satürn ve Neptün'ün ikinci evinizdeki retrosu para ve özdeğer konularında gerçekçi bir değerlendirme yapmanızı gerektiriyor. Gelirinizle harcamalarınız arasındaki dengeyi sağlamlaştırmak önemli.

Eğitim açısından bu hafta oldukça anlamlı bir sembolik gündeme sahip. Akademik çalışmalar, yabancı diller, hukuk, araştırma ve yayıncılık alanlarında eski bilgilerinizi yeniden değerlendirebilirsiniz.

Aile içinde ortak mali konular veya uzaklarda yaşayan yakınlarla iletişim gündeme gelebilir.

Sağlıkta iş yükünü dengeli dağıtın, uyku ve dinlenme düzeninize önem verin.

Haftanın şansı eğitim, uzmanlaşma, yurt dışı bağlantıları ve çalışma hayatınızı geliştirme fırsatı. Haftanın riski ise belirsiz mali anlaşmalar, gerçekçi olmayan beklentiler ve gereğinden fazla sorumluluk almak.

GÖKYÜZÜNÜN BU HAFTA SİZE MESAJI: HAYATINIZDA HER ŞEYİ KONTROL EDEMEZSİNİZ AMA HANGİ YOLDA YÜRÜYECEĞİNİZE KARAR VEREBİLİRSİNİZ! BAZEN EN BÜYÜK MUCİZE, BEKLEDİĞİNİZ KAPININ AÇILMASI DEĞİL, BAŞKA BİR KAPININ VARLIĞINI FARK ETMENİZDİR!

19–25 EKİM 2026: 12 BURÇ İÇİN HAFTANIN SON SÖZÜ

BU HAFTA GÖKYÜZÜNÜN BİZE HATIRLATTIĞI EN ÖNEMLİ ŞEY ŞU: GEÇMİŞE DÖNÜP BAKABİLİRSİNİZ AMA GELECEĞİNİZİ GEÇMİŞİNİZİN TEKRARI OLARAK YAŞAMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ!

Venüs retrosu değerlerimizi, Merkür retrosu kararlarımızı, Akrep dönemi güven duygumuzu, Plüton ise güçle kurduğumuz ilişkiyi sembolik olarak sorgulatıyor.

Bazı burçlar için kariyer, bazıları için evlilik, bazıları için para, bazıları için aile ve geçmişle yüzleşme temaları öne çıkıyor.

Ancak hiçbir gezegen geçişi bir insanı aldatmaya, bir ilişkiyi bitirmeye, bir işi kaybetmeye veya yanlış karar vermeye mecbur bırakmaz.

ASLINDA EN BÜYÜK DEĞİŞİM, GÖKYÜZÜNDE DEĞİL, KENDİ SEÇİMLERİMİZDE BAŞLAR!

ŞİMDİ SİZE SORUYORUM: BU HAFTA HAYATINIZDA EN ÇOK HANGİ KONUNUN DEĞİŞMESİNİ İSTİYORSUNUZ?

AŞK MI, PARA MI, KARİYER Mİ, EVLİLİK Mİ, AİLE Mİ?

GÜNEŞ BURCUNUZU VE YÜKSELEN BURCUNUZU YAZIN! BAKALIM BU HAFTANIN GÖKYÜZÜ MESAJI SİZİN HAYATINIZDA HANGİ ALANA DOKUNUYOR?

ASTRODEHA ŞENAY DEVİ

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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