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19–25 Ekim 2026: Gökyüzünde Büyük Yüzleşme! Kimin Maskesi Düşecek, Kimin Geçmişi Kapısını Çalacak?

etiket 19–25 Ekim 2026: Gökyüzünde Büyük Yüzleşme! Kimin Maskesi Düşecek, Kimin Geçmişi Kapısını Çalacak?

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
19.10.2026 - 17:40
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VENÜS–PLÜTON KARESİ, MERKÜR RETROSU, GÜNEŞ’İN AKREP BURCUNA GEÇİŞİ! AŞKTA, PARADA, EVLİLİKTE VE GÜÇ MÜCADELELERİNDE YENİ BİR PERDE AÇILIYOR!

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE EKONOMİ, GÜÇ, ADALET VE GÜVEN KAVRAMLARI MERCEK ALTINDA! PEKİ, SİZİN HAYATINIZDA HANGİ GERÇEKLERLE YÜZLEŞME ZAMANI GELDİ?

UNUTMAYIN! HER SUSKUNLUK MASUMİYET, HER GÜLÜMSEME SAMİMİYET, HER GERİ DÖNÜŞ PİŞMANLIK DEĞİLDİR!

Bazı dönemler vardır, insanın hayatına yeni insanlar girer.

Bazı dönemler vardır, hayatından insanlar çıkar.

Bazı dönemlerde ise kimse gitmez, kimse gelmez ama bir insanın gerçek yüzünü gördüğünüzde artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz!

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İşte 19–25 Ekim 2026 haftası, astrolojik sembolizm açısından tam da böyle bir atmosferi anlatıyor!

İşte 19–25 Ekim 2026 haftası, astrolojik sembolizm açısından tam da böyle bir atmosferi anlatıyor!

Bu hafta gökyüzünde geçmişle gelecek, sevgiyle çıkar, sadakatle ihanet, adaletle güç arasında son derece dikkat çekici bir sembolik hesaplaşma yaşanıyor.

ASLINDA MESELE KİMİN GERİ DÖNECEĞİ DEĞİL, GERİ DÖNENİN NEYİ DEĞİŞTİRDİĞİ!

Mesele kimin sizi sevdiğini söylemesi değil, sevgisinin sorumluluğunu taşıyıp taşımadığı!

Mesele kimin güçlü olduğu değil, gücünü ne için kullandığı!

Çünkü bu haftanın astrolojik teması çok açık:

GÜVENİN OLMADIĞI YERDE SEVGİ, ADALETİN OLMADIĞI YERDE GÜÇ, ŞEFFAFLIĞIN OLMADIĞI YERDE ORTAKLIK SORGULANMAYA BAŞLAR!

20 EKİM: VENÜS RETRO–PLÜTON KARESİ! SEVGİNİN ARKASINA SAKLANAN GÜÇ MÜCADELELERİ!

Akrep burcunda gerileyen Venüs, Kova burcundaki Plüton ile kare açı oluşturuyor.

Astrolojide Venüs yalnızca aşkı anlatmaz!

Parayı, değerleri, kadınları, ilişkileri, estetiği, diplomasiyi ve toplumsal uzlaşmayı da temsil eder.

Plüton ise güç, kontrol, kriz, dönüşüm, baskı ve köklü değişimlerle ilişkilendirilir.

Bu iki gezegen arasındaki sert açı, ilişkilerde ve ortaklıklarda uzun zamandır görmezden gelinen sorunların yeniden değerlendirilmesini simgeliyor.

KİM KİMİ SEVİYOR? KİM KİMİ KONTROL EDİYOR? KİMİN SEVGİ DEDİĞİ ŞEY ASLINDA KAYBETME KORKUSU?

Özellikle kıskançlık, maddi bağımlılık, gizli rekabet ve duygusal manipülasyon temaları üzerinde düşünmek gerekebilir.

Bir insanın sizi kaybetmek istememesi, size hak ettiğiniz değeri verdiği anlamına gelmez!

BAZEN İNSANI EN ÇOK YORAN ŞEY, BİR İLİŞKİNİN BİTMESİ DEĞİL, BİTMEMESİ İÇİN KENDİNDEN VAZGEÇMESİDİR!

23 EKİM: GÜNEŞ AKREP BURCUNA GEÇİYOR! GÖRÜNENİN ARKASINDA NE VAR?

Terazi döneminin denge ve uzlaşma arayışından, Akrep'in derinlik ve sorgulama temalarına geçiyoruz!

Akrep astrolojide sırlar, ortak paralar, miraslar, borçlar, vergiler, mahremiyet, kriz yönetimi ve psikolojik dönüşümle ilişkilendirilir.

Bu nedenle önümüzdeki süreçte yalnızca söylenenleri değil, söylenmeyenleri de anlamaya çalışabiliriz.

HERKESİN ANLATTIĞI BİR HİKÂYE VARDIR! AMA BAZEN GERÇEK, ANLATILMAYAN KISIMDA SAKLIDIR!

Bu dönemde geçmişte verilen sözler, yerine getirilmeyen sorumluluklar ve ertelenen yüzleşmeler daha fazla önem kazanabilir.

Ancak şüpheyi gerçekle karıştırmamak gerekiyor.

Çünkü güçlü sezgiler kadar güçlü önyargılar da insanı yanıltabilir!

24 EKİM: MERKÜR AKREP BURCUNDA RETROYA BAŞLIYOR! GEÇMİŞİN KAPISI YENİDEN ARALANIYOR!

BU TARİHE DİKKAT!

24 Ekim'de Merkür Akrep burcunda geri hareketine başlıyor ve 13 Kasım'a kadar retro sürecini sürdürüyor.

Üstelik aynı gün Güneş ile retro Venüs Akrep burcunda kavuşuyor!

Astrolojik açıdan oldukça yoğun bir sembolik birleşim!

Merkür iletişimi, anlaşmaları, ticareti, belgeleri, haberleşmeyi ve düşünce süreçlerini temsil eder.

Akrep ise yüzeysel cevaplarla yetinmez!

Bu retro döneminde eski konuşmalar yeniden açılabilir, geçmiş ilişkiler hatırlanabilir, tamamlanmamış anlaşmalar tekrar değerlendirilebilir.

ESKİ SEVGİLİLER, YARIM KALMIŞ AŞKLAR, ÖDENMEMİŞ BORÇLAR, TUTULMAMIŞ SÖZLER!

Bütün bunlar bu dönemin astrolojik yorumlarında öne çıkan temalar arasında.

Ama dikkat!

HER GERİ GELENE KAPI AÇILMAZ! HER ÖZÜR DEĞİŞİMİN KANITI DEĞİLDİR!

Bir insanın yeniden hayatınıza girmek istemesinden önce, neden çıktığını hatırlayın!

25 EKİM: RETRO VENÜS TERAZİ BURCUNA DÖNÜYOR! EVLİLİKLER, ORTAKLIKLAR VE ADALET SINAVI!

Venüs'ün yönettiği Terazi burcuna geri dönmesiyle ilişkilerde eşitlik, karşılıklılık ve adalet temaları belirginleşiyor.

Evliliklerde sorumluluk paylaşımı, iş ortaklıklarında hak ve kazanç dengesi, duygusal ilişkilerde fedakârlık ve beklentiler yeniden değerlendirilebilir.

BİR İLİŞKİDE HER ZAMAN AYNI İNSAN FEDAKÂRLIK YAPIYORSA ORADA DENGE VAR MIDIR?

BİR İLİŞKİDE HER ZAMAN AYNI İNSAN FEDAKÂRLIK YAPIYORSA ORADA DENGE VAR MIDIR?

BİR ORTAKLIKTA KAZANÇ PAYLAŞILIYOR AMA SORUMLULUK PAYLAŞILMIYORSA BU ADALET MİDİR?

Venüs retrosunun hatırlattığı en önemli sembolik derslerden biri, başkalarının bize verdiği değer kadar kendi değerimizi nasıl koruduğumuzdur!

DİĞER GEZEGENLER NE ANLATIYOR? GÖKYÜZÜNDE RETRO ZİNCİRİ!

Bu hafta yalnızca Venüs ve Merkür dikkat çekmiyor!

SATÜRN KOÇ BURCUNDA RETRO: Otorite, liderlik, sorumluluk, sınırlar ve geçmiş kararların sonuçları yeniden sorgulanıyor.

NEPTÜN KOÇ BURCUNDA RETRO: Büyük ideallerle gerçekler arasındaki farkı görmek, hayallerimizi somut koşullarla karşılaştırmak önem kazanıyor.

URANÜS İKİZLER BURCUNDA RETRO: Teknoloji, iletişim, bilgi paylaşımı, eğitim ve dijital dönüşüm alanlarında eski sistemleri yeniden değerlendirme teması öne çıkıyor.

PLÜTON KOVA BURCUNDA İLERİ HAREKETTE: Toplumsal güç dengeleri, kolektif değişim, teknoloji ve büyük organizasyonların dönüşümü sembolik olarak gündemde.

MARS VE JÜPİTER ASLAN BURCUNDA: Liderlik, prestij, görünürlük, özgüven ve kendini kanıtlama isteği güç kazanıyor. Ancak özgüvenle kibir arasındaki çizgiyi korumak gerekiyor!

BU HAFTANIN EN BÜYÜK SINAVI, GÜÇLÜ GÖRÜNMEKLE GERÇEKTEN GÜÇLÜ OLMAK ARASINDAKİ FARKI ANLAMAK!

DÜNYADA NELER YAŞANABİLİR? PARA, GÜÇ VE DİPLOMASİ!

Dünya astrolojisi açısından Akrep vurgusu, ekonomik çıkarların ve güç ilişkilerinin yeniden sorgulanmasını simgeliyor.

Küresel bankacılık sistemi, borçlanma, finansal ortaklıklar, enerji kaynakları, uluslararası ticaret ve ekonomik bağımlılıklar bu dönemin yorum başlıkları arasında.

Venüs–Plüton karesi, büyük ekonomik aktörler arasındaki çıkar çatışmalarını; Merkür retrosu ise müzakere, anlaşma ve iletişim süreçlerinin yeniden gözden geçirilmesini sembolize ediyor.

Satürn ve Neptün'ün Koç burcundaki retrosu, liderlik anlayışıyla idealler arasındaki mesafeyi sorgulatıyor.

DÜNYANIN ASIL SORUSU ŞU: GÜÇ KİMİN ELİNDE DEĞİL, O GÜÇ KİMİN YARARINA KULLANILIYOR?

Ancak astrolojik göstergelerden savaş, ekonomik çöküş, diplomatik kriz veya belirli siyasi gelişmelerin yaşanacağı sonucu çıkarılamaz. Bu başlıklar olası olay tahminleri değil, sembolik değerlendirme alanlarıdır.

TÜRKİYE'DE EKONOMİ, ADALET VE TOPLUMSAL GÜVEN!

Türkiye açısından bu haftanın astrolojik gündeminde ekonomik güvenlik, alım gücü, borçlar, vergiler, kamu kaynakları ve toplumsal beklentiler bulunuyor.

Akrep vurgusu ortak ekonomik sorumlulukları, Venüs retrosu maddi değerleri, Terazi teması ise hukuk, diplomasi, uzlaşma ve adalet kavramlarını öne çıkarıyor.

Merkür retrosu nedeniyle finansal belgelerin, ticari anlaşmaların ve hukuki süreçlerin dikkatle değerlendirilmesi yararlı olabilir.

ÇÜNKÜ GÜVEN, SADECE VERİLEN SÖZLERLE DEĞİL, O SÖZLERİN ARKASINDA DURULMASIYLA OLUŞUR!

Türkiye'nin geleceğine ilişkin ekonomik ve siyasi değerlendirmelerde ise somut verileri, resmî açıklamaları ve doğrulanmış gelişmeleri esas almak gerekir.

PEKİ, BİREYSEL HAYATLARIMIZDA BİZİ NELER BEKLİYOR?

AŞKTA: Geçmiş ilişkileri sorgulama, duygusal bağları değerlendirme ve güven ihtiyacını daha açık ifade etme dönemi.

EVLİLİKTE: Fedakârlık, sadakat, sorumluluk ve karşılıklı saygı konuları önem kazanıyor.

PARADA: Borçları, kredileri, ortak hesapları ve harcama alışkanlıklarını yeniden değerlendirmek için uygun bir hatırlatma.

KARİYERDE: Eski projeleri gözden geçirmek, iş ilişkilerini düzenlemek ve ertelenmiş konulara çözüm aramak faydalı olabilir.

AİLEDE: Geçmiş kırgınlıkları yeniden üretmek yerine sağlıklı sınırlar oluşturmak önem taşıyor.

İLETİŞİMDE: Söylenen her söze hemen inanmayın, duyduğunuz her iddiayı gerçek kabul etmeyin, önemli kararları doğrulanmış bilgilere dayandırın.

HAFTANIN EN ÇARPICI MESAJI!

HAFTANIN EN ÇARPICI MESAJI!

BAZEN HAYATINIZDAN ÇIKAN İNSAN SİZE EN BÜYÜK İYİLİĞİ YAPMIŞTIR!

BAZEN KAYBETTİĞİNİZİ SANDIĞINIZ ŞEY, SİZİ YILLARDIR YERİNİZDE TUTAN YÜKTÜR!

BAZEN DE EN BÜYÜK İHANET, BAŞKALARININ SİZE YAPTIĞI DEĞİL, KENDİNİZE YILLARCA SÖYLEDİĞİNİZ YALANDIR!

19–25 Ekim haftasının astrolojik sembolleri bize geçmişle hesaplaşırken geleceğimizi geçmişin korkularına teslim etmememizi hatırlatıyor.

Kimseyi değiştirmek zorunda değilsiniz!

Kimseye kendinizi ispatlamak zorunda değilsiniz!

Size değer vermeyen insanların gözünde değerli görünmek için kendinizden vazgeçmek zorunda hiç değilsiniz!

ÇÜNKÜ BAZI KAPILAR KAPANDIĞINDA KAYBETMEZSİNİZ! KENDİNİZE GERİ DÖNERSİNİZ!

Ve en önemlisi…

ŞEYTAN YALNIZCA SUNAR, İNSAN İSTERSE SEÇER!

Gökyüzü sembolik olarak hangi temaları gündeme getirirse getirsin, irademiz, vicdanımız ve seçimlerimiz bize aittir!

ŞİMDİ SİZE SORUYORUM!

GEÇMİŞTEN BİRİ GERİ DÖNSE NE YAPARSINIZ?

BİR ŞANS DAHA MI VERİRSİNİZ, YOKSA BAZI KAPILARIN SONSUZA KADAR KAPALI KALMASI GEREKTİĞİNE Mİ İNANIRSINIZ?

Peki, bu hafta sizin hayatınızda en çok hangi konu önem taşıyor?

AŞK MI, PARA MI, EVLİLİK Mİ, KARİYER Mİ?

Burcunuzu ve yükselen burcunuzu yorumlara yazın!

ASTRODEHA | ŞENAY DEVİ

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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