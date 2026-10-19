19–25 Ekim 2026: Gökyüzünde Büyük Yüzleşme! Kimin Maskesi Düşecek, Kimin Geçmişi Kapısını Çalacak?

Bu hafta gökyüzünde geçmişle gelecek, sevgiyle çıkar, sadakatle ihanet, adaletle güç arasında son derece dikkat çekici bir sembolik hesaplaşma yaşanıyor.
ASLINDA MESELE KİMİN GERİ DÖNECEĞİ DEĞİL, GERİ DÖNENİN NEYİ DEĞİŞTİRDİĞİ!
Mesele kimin sizi sevdiğini söylemesi değil, sevgisinin sorumluluğunu taşıyıp taşımadığı!
Mesele kimin güçlü olduğu değil, gücünü ne için kullandığı!
Çünkü bu haftanın astrolojik teması çok açık:
GÜVENİN OLMADIĞI YERDE SEVGİ, ADALETİN OLMADIĞI YERDE GÜÇ, ŞEFFAFLIĞIN OLMADIĞI YERDE ORTAKLIK SORGULANMAYA BAŞLAR!
20 EKİM: VENÜS RETRO–PLÜTON KARESİ! SEVGİNİN ARKASINA SAKLANAN GÜÇ MÜCADELELERİ!
Akrep burcunda gerileyen Venüs, Kova burcundaki Plüton ile kare açı oluşturuyor.
Astrolojide Venüs yalnızca aşkı anlatmaz!
Parayı, değerleri, kadınları, ilişkileri, estetiği, diplomasiyi ve toplumsal uzlaşmayı da temsil eder.
Plüton ise güç, kontrol, kriz, dönüşüm, baskı ve köklü değişimlerle ilişkilendirilir.
Bu iki gezegen arasındaki sert açı, ilişkilerde ve ortaklıklarda uzun zamandır görmezden gelinen sorunların yeniden değerlendirilmesini simgeliyor.
KİM KİMİ SEVİYOR? KİM KİMİ KONTROL EDİYOR? KİMİN SEVGİ DEDİĞİ ŞEY ASLINDA KAYBETME KORKUSU?
Özellikle kıskançlık, maddi bağımlılık, gizli rekabet ve duygusal manipülasyon temaları üzerinde düşünmek gerekebilir.
Bir insanın sizi kaybetmek istememesi, size hak ettiğiniz değeri verdiği anlamına gelmez!
BAZEN İNSANI EN ÇOK YORAN ŞEY, BİR İLİŞKİNİN BİTMESİ DEĞİL, BİTMEMESİ İÇİN KENDİNDEN VAZGEÇMESİDİR!
23 EKİM: GÜNEŞ AKREP BURCUNA GEÇİYOR! GÖRÜNENİN ARKASINDA NE VAR?
Terazi döneminin denge ve uzlaşma arayışından, Akrep'in derinlik ve sorgulama temalarına geçiyoruz!
Akrep astrolojide sırlar, ortak paralar, miraslar, borçlar, vergiler, mahremiyet, kriz yönetimi ve psikolojik dönüşümle ilişkilendirilir.
Bu nedenle önümüzdeki süreçte yalnızca söylenenleri değil, söylenmeyenleri de anlamaya çalışabiliriz.
HERKESİN ANLATTIĞI BİR HİKÂYE VARDIR! AMA BAZEN GERÇEK, ANLATILMAYAN KISIMDA SAKLIDIR!
Bu dönemde geçmişte verilen sözler, yerine getirilmeyen sorumluluklar ve ertelenen yüzleşmeler daha fazla önem kazanabilir.
Ancak şüpheyi gerçekle karıştırmamak gerekiyor.
Çünkü güçlü sezgiler kadar güçlü önyargılar da insanı yanıltabilir!
24 EKİM: MERKÜR AKREP BURCUNDA RETROYA BAŞLIYOR! GEÇMİŞİN KAPISI YENİDEN ARALANIYOR!
BU TARİHE DİKKAT!
24 Ekim'de Merkür Akrep burcunda geri hareketine başlıyor ve 13 Kasım'a kadar retro sürecini sürdürüyor.
Üstelik aynı gün Güneş ile retro Venüs Akrep burcunda kavuşuyor!
Astrolojik açıdan oldukça yoğun bir sembolik birleşim!
Merkür iletişimi, anlaşmaları, ticareti, belgeleri, haberleşmeyi ve düşünce süreçlerini temsil eder.
Akrep ise yüzeysel cevaplarla yetinmez!
Bu retro döneminde eski konuşmalar yeniden açılabilir, geçmiş ilişkiler hatırlanabilir, tamamlanmamış anlaşmalar tekrar değerlendirilebilir.
ESKİ SEVGİLİLER, YARIM KALMIŞ AŞKLAR, ÖDENMEMİŞ BORÇLAR, TUTULMAMIŞ SÖZLER!
Bütün bunlar bu dönemin astrolojik yorumlarında öne çıkan temalar arasında.
Ama dikkat!
HER GERİ GELENE KAPI AÇILMAZ! HER ÖZÜR DEĞİŞİMİN KANITI DEĞİLDİR!
Bir insanın yeniden hayatınıza girmek istemesinden önce, neden çıktığını hatırlayın!
25 EKİM: RETRO VENÜS TERAZİ BURCUNA DÖNÜYOR! EVLİLİKLER, ORTAKLIKLAR VE ADALET SINAVI!
Venüs'ün yönettiği Terazi burcuna geri dönmesiyle ilişkilerde eşitlik, karşılıklılık ve adalet temaları belirginleşiyor.
Evliliklerde sorumluluk paylaşımı, iş ortaklıklarında hak ve kazanç dengesi, duygusal ilişkilerde fedakârlık ve beklentiler yeniden değerlendirilebilir.