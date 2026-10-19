19–25 Ekim 2026: Gökyüzünde Büyük Yüzleşme! Kimin Maskesi Düşecek, Kimin Geçmişi Kapısını Çalacak?

BİR ORTAKLIKTA KAZANÇ PAYLAŞILIYOR AMA SORUMLULUK PAYLAŞILMIYORSA BU ADALET MİDİR?

Venüs retrosunun hatırlattığı en önemli sembolik derslerden biri, başkalarının bize verdiği değer kadar kendi değerimizi nasıl koruduğumuzdur!

DİĞER GEZEGENLER NE ANLATIYOR? GÖKYÜZÜNDE RETRO ZİNCİRİ!

Bu hafta yalnızca Venüs ve Merkür dikkat çekmiyor!

SATÜRN KOÇ BURCUNDA RETRO: Otorite, liderlik, sorumluluk, sınırlar ve geçmiş kararların sonuçları yeniden sorgulanıyor.

NEPTÜN KOÇ BURCUNDA RETRO: Büyük ideallerle gerçekler arasındaki farkı görmek, hayallerimizi somut koşullarla karşılaştırmak önem kazanıyor.

URANÜS İKİZLER BURCUNDA RETRO: Teknoloji, iletişim, bilgi paylaşımı, eğitim ve dijital dönüşüm alanlarında eski sistemleri yeniden değerlendirme teması öne çıkıyor.

PLÜTON KOVA BURCUNDA İLERİ HAREKETTE: Toplumsal güç dengeleri, kolektif değişim, teknoloji ve büyük organizasyonların dönüşümü sembolik olarak gündemde.

MARS VE JÜPİTER ASLAN BURCUNDA: Liderlik, prestij, görünürlük, özgüven ve kendini kanıtlama isteği güç kazanıyor. Ancak özgüvenle kibir arasındaki çizgiyi korumak gerekiyor!

BU HAFTANIN EN BÜYÜK SINAVI, GÜÇLÜ GÖRÜNMEKLE GERÇEKTEN GÜÇLÜ OLMAK ARASINDAKİ FARKI ANLAMAK!

DÜNYADA NELER YAŞANABİLİR? PARA, GÜÇ VE DİPLOMASİ!

Dünya astrolojisi açısından Akrep vurgusu, ekonomik çıkarların ve güç ilişkilerinin yeniden sorgulanmasını simgeliyor.

Küresel bankacılık sistemi, borçlanma, finansal ortaklıklar, enerji kaynakları, uluslararası ticaret ve ekonomik bağımlılıklar bu dönemin yorum başlıkları arasında.

Venüs–Plüton karesi, büyük ekonomik aktörler arasındaki çıkar çatışmalarını; Merkür retrosu ise müzakere, anlaşma ve iletişim süreçlerinin yeniden gözden geçirilmesini sembolize ediyor.

Satürn ve Neptün'ün Koç burcundaki retrosu, liderlik anlayışıyla idealler arasındaki mesafeyi sorgulatıyor.

DÜNYANIN ASIL SORUSU ŞU: GÜÇ KİMİN ELİNDE DEĞİL, O GÜÇ KİMİN YARARINA KULLANILIYOR?

Ancak astrolojik göstergelerden savaş, ekonomik çöküş, diplomatik kriz veya belirli siyasi gelişmelerin yaşanacağı sonucu çıkarılamaz. Bu başlıklar olası olay tahminleri değil, sembolik değerlendirme alanlarıdır.

TÜRKİYE'DE EKONOMİ, ADALET VE TOPLUMSAL GÜVEN!

Türkiye açısından bu haftanın astrolojik gündeminde ekonomik güvenlik, alım gücü, borçlar, vergiler, kamu kaynakları ve toplumsal beklentiler bulunuyor.

Akrep vurgusu ortak ekonomik sorumlulukları, Venüs retrosu maddi değerleri, Terazi teması ise hukuk, diplomasi, uzlaşma ve adalet kavramlarını öne çıkarıyor.

Merkür retrosu nedeniyle finansal belgelerin, ticari anlaşmaların ve hukuki süreçlerin dikkatle değerlendirilmesi yararlı olabilir.

ÇÜNKÜ GÜVEN, SADECE VERİLEN SÖZLERLE DEĞİL, O SÖZLERİN ARKASINDA DURULMASIYLA OLUŞUR!

Türkiye'nin geleceğine ilişkin ekonomik ve siyasi değerlendirmelerde ise somut verileri, resmî açıklamaları ve doğrulanmış gelişmeleri esas almak gerekir.

PEKİ, BİREYSEL HAYATLARIMIZDA BİZİ NELER BEKLİYOR?

AŞKTA: Geçmiş ilişkileri sorgulama, duygusal bağları değerlendirme ve güven ihtiyacını daha açık ifade etme dönemi.

EVLİLİKTE: Fedakârlık, sadakat, sorumluluk ve karşılıklı saygı konuları önem kazanıyor.

PARADA: Borçları, kredileri, ortak hesapları ve harcama alışkanlıklarını yeniden değerlendirmek için uygun bir hatırlatma.

KARİYERDE: Eski projeleri gözden geçirmek, iş ilişkilerini düzenlemek ve ertelenmiş konulara çözüm aramak faydalı olabilir.

AİLEDE: Geçmiş kırgınlıkları yeniden üretmek yerine sağlıklı sınırlar oluşturmak önem taşıyor.

İLETİŞİMDE: Söylenen her söze hemen inanmayın, duyduğunuz her iddiayı gerçek kabul etmeyin, önemli kararları doğrulanmış bilgilere dayandırın.