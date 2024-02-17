18 Şubat Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün yalnız kalmak isteyebilirsin. Vesta'nın yüksek enerjisi ve ateşiyle bireyselliğe odaklanabilirsin. Sessiz ve sakin bir şekilde zaman geçirmek ruhsal anlamda dinlenmene ve huzur bulmana neden olabilir. Bu sırada yanında yalnızlığını paylaşacak birilerinin de olmasını isteyebilirsin. Eşin ya da çocuklarınla dingin bir gün geçirmek için nerede olmak isterdin?

Son zamanlarda sürekli gitmek isteyen ruhun bugün de rotanı çizmene neden olabilir. Şehirden uzaklaşmak ya da kalabalıktan kaçmak için ailecek keyifli organizasyonlar yapabilirsiniz. Sevgiyi ve yalnızlığı paylaşmanın bir diğer yolu ise itiraflar olabilir. Ne dersiniz bugün açıklamak istediğiniz bir sır var mı? Sevdiklerinden sakladığın şey sandığın kadar kötü olmayabilir. Hatta küçük mutluluklara sebep olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...