18 Şubat İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün kendini bilgiye ve öğrenmeye adayabilirsin. Farklı deneyimler elde etmek için yeni şeyler denemek isteyebilirsin. Hadi iyi düşün, daha önce defalarca istediğin fakat cesaret edemediğin o şey ne? İşte bugün tam zamanı. Doyasıya eğlence için ruhun adeta enerji dolu, çılgınlıkla deneyimi harmanlarsan bugün unutulmaz olabilir.

Bilginin peşinden koşan yanın mı, yoksa macera arzun mu galip gelecek bilmiyoruz. Lakin bildiğimiz yegane şey Merkür Vesta açılanmasının seni desteklediği! Şans seninle. İstediğin tüm kapılar önünde açılmak üzere. Ağzından çıkan sözler gerçekleşecek güçte. Yüreğinden gelen hislerini aşk hayatında mutluluk için kullanmanı tavsiye etmeliyiz. Evlilik ya da bebek yakın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...