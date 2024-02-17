18 Şubat Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün güçlü ve yoğun hisler seni sarabilir. Vesta'nın koruyucusu olduğu kutsal ateşin etkisi altında olabilirsin. Zaten toplumsal anlamda vicdan ve sorumluluk sahibi olan kişiliğin daha da su yüzüne çıkabilir. Evrensel birlik, toplumsal iyileşme ve gelişme gibi konulara yoğunlaşabilirsin. İşin özü insan hayatına dokunabileceğin, son derece verimli bir gün seni bekliyor.

Bugün sevdiklerin ve kendini de mutlu etmelisin. Hayatın rutinleri ve sıradanlıklarının yanında sevginin güçlü enerjisini hissetmelisin. Senin için kutsal olan şeylerden, inançlarından ve sevdiklerinden beslenmelisin. En önemlisi aşka kapılmalısın... Kendini tamamen bırakmalı, bir yandan aldığın sorumlulukların yorgunluğunu atacağın gerçek bir liman keşfetmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...