18 Mayıs Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün Ay ile Güneş üçgeni, romantik ilişkilerinde uyum ve denge vaat ediyor. Partnerinle aynı perspektifte buluştuğun güzel bir güne hazır olmalısın. Birlikte mutlu anılar biriktirdiğiniz bir hafta sonu geçirebilirsiniz. Bunun için ondan gelecek tekliflere açık olduğun kadar sen de küçük bir tatil kaçamağı konusunda plan yapabilirsin.

Öte yandan Ay ile Jüpiter üçgeninin güçlü enerjisiyle, kişisel gelişim ve yeni öğrenme fırsatları da yakalayabilirsin. Mesela partnerinle birlikte bir eğitim programına, seminer ya da çalışma kampına katılmak da isteyebilirsin. İş hayatını etkileyecek, uzmanlık alanında ilerleyişine öncülük edecek eğitimlerde kendini göstermelisin. Belki de akademik başarıların ön plana çıkacağı bir gün seni bekliyor. Bu durumu iş hayatında da kazanca çevirebilirsin. Detaylara önem vererek ve öğrendiğin bilgileri kullanarak araştırma ve geliştirme projelerinde yerini alabilirsin. Açıkçası akademik yaşamında ve iş hayatında takımın bir parçası olmaya da hazırsın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...