18 Mart Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün aşka odaklanabilirsin... Duygularınla hareket edebilir, heyecana kapılabilir ve kalbinin sesini dinleyerek istediğin gibi davranmayı tercih edebilirsin. Önünü arkasını düşünmeden öylesine kararlar vermeye bir hayli açıksın. Özgür ruhunun ortaya çıktığı bugün ciddi konuları, iş hayatına, kariyerine ve finansal konulara dair kararları ertelesen iyi edersin.

Ama kalbinin sesini dinlemeyi bırakmamalısın. Kim bilir belki de bu heyecan seni gerçek aşka götürür. Tabii bu her ne kadar sıcak ve güçlü bir ihtimal olsa da anlık heveslere kapılabilirsin bugün. Dikkatli ol yüzeysel ilişkiler ve flörtleşmeler bir anda ciddileşebilir.

Hayata sıkı sıkıya sarıldığın bugün maceracı ruhunu da uyandır. Sana keyif veren şeyleri yapmaya, hobilerin ve ilgi alanlarına odaklanmaya çalış. Bir yandan da sevdiğin insanlarla keyifli bir akşam yemeği organize etmeyi bir düşün deriz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...