18 Kasım Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün güçlü bir enerji dalgası ile rutinlerinden uzaklaşacaksın. Fiziksel olarak her zamankinden çok daha hareketli ve enerjik bir gün seni bekliyor. Yerinde duramayacak, heyecanını paylaşmak ve fiziksel aktiviteler ile üzerindeki elektriği atmak isteyeceksin. Tam da bu noktada uzun bir yolculuğa çıkmaya ne dersin?

Merkür ile Jüpiter arasındaki karşıt ilişkisi, bugün seni hem içsel hem de bedensel anlamda bir yolculuğa davet ediyor. Belki bir iş görüşmesi ya da adres değişikliği için yola çıkabilirsin. Yeni bir şehirde güçlü ve ilgi çekici bir başlangıç yapacaksın. Bu sayede duygusal anlamda arınacaksın.

Profesyonel anlamda ise kendine olan güvenin artacak. Dahası, kendini sektörünün üst düzey yöneticilerine de kanıtlama şansı bulacaksın. Yaratıcı fikirlerini sesli bir şekilde dile getir. Aklın ve kalbin ile hareket etmenin en iyi yanın olduğunu ise unutma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...