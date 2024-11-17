18 Kasım İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün ilişkilerinde sınırlarını netleştirmeye ihtiyaç duyacaksın. Kendini özgür ve mutlu hissettiğin kişiler ile yeni bir haftaya başlamak isteyeceksin. Sevgi bağlarının ve maneviyatın güçlendirdiği bir gün seni bekliyor. İç sesine kulak ver!

Merkür ile Jüpiter arasındaki karşıt enerjiden güç alırken, sosyal hayatını ve aile yaşantını düzene sokma şansın var. Eğer aile arasında kırgınlıklar yaşandıysa, küslüklere son vermenin zamanı geldi. Haklı tarafta olsan bile birlik ve beraberlik için elini taşın altına koyabilirsin. Göreceksin, ait hissetmek sana düşündüğünden çok daha iyi gelecek.

Manevi anlamda güçlendiğin ve beslendiğin bu Pazartesi günü, profesyonel hayatında da doğru adımlar atacaksın. İşini ve paranı riske atmadan emin adımlarla ilerlemeyi tercih edecek. Her zamanki kazanma güdülenmenden uzak, ama stabil bir düzende yerini alacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...