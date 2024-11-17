18 Kasım Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün sosyal hayatın ve ilişkilerin her zamankinden çok daha ön planda olacak. Dostluk ve arkadaşlık bağlarına ihtiyaç duyacak, sevdiklerinle 'an'ı paylaşmak isteyeceksin. Hayat enerjini yükselten ve sana iyi gelen insanlarla bir araya gelmek isteyeceğin bu Pazartesi gününde iş hayatına ise çok da öncelik vermeyeceksin.

Merkür ile Jüpiter arasındaki karşıt ilişki, senin için kazanmayı bile ikinci planda bırakacak. Maddi konular yerini maneviyata bırakacak. Kişisel motivasyonunu ve iç dünyanı besleyen ise sevgi olacak. Kendini daha iyi hissetmeni sağlayacak yeni iletişimler de kurabilirsin. Bu sayede konfor alanını da genişletebilirsin.

Haftaya iş hayatını geri planda atarak başlasan da günlük rutinlerini yerine getirmen gerekecek. Belki bunu iş yerinde bir takım oyuncusu olarak yapmak iyi olacaktır. Kendini bütünün bir parçası hissetmek enerjini yükseltecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...