18 Kasım Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün eğlenmeyi biraz fazla abartabilirsin. Yeni bir hafta başladı ancak sen başlayamamış ve hafta sonunun eğlenceli atmosferinde kalmış olabilirsin. Haliyle bugün işe ve günlük rutinlerine odaklanmakta zorlanabilirsin. Anlaşılan seni Pazartesi sendromu ve kafa karışıklıkları bekliyor.

Tam da bu noktada Merkür ile Jüpiter arasındaki karşıt ilişki, bitmeyen hafta sonu ve dinlenme arzusu; ne istediğini sorgulamana neden olacak. Sabit bir düzende basma kalıp rutinler doğrultusunda aynı işi yapmak ise kesinlikle sana göre değil. Bunu her zamankinden çok daha net bir şekilde görmek, sınırlarını zorlamana yol açacak. Bir anlık karar ile istifa etmen ve hayatını değiştirmen son derece olası.

Sanata, hayata, kendine ve arzularına yönelmeye hazırsın... Ancak bunun için finansal anlamda kendini sağlama almayı unutma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...