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18 - 24 Kasım 2024 Haftasının Yantrası ve Kristali

etiket 18 - 24 Kasım 2024 Haftasının Yantrası ve Kristali

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
18.11.2024 - 13:14

Bu haftanın yantrası Hint yantra koleksiyonundan Maha Mrityunjaya.

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Maha Mrityunjaya Yantra'nın doğum haritalarımızda zenginlik ve şifa enerjisini aktive eder. 777 sayı sekansı ile hazırlanmıştır. Maha Mrityunjaya Yantra, ruhsal ve bedensel şifa ile ilişkilidir.

Maha Mrityunjaya Yantra'nın doğum haritalarımızda zenginlik ve şifa enerjisini aktive eder. 777 sayı sekansı ile hazırlanmıştır. Maha Mrityunjaya Yantra, ruhsal ve bedensel şifa ile ilişkilidir.

Kullanan kişilere her türlü hastalıktan uzak uzun bir yaşam sağlar. Maha Mrityunjaya yantrası kolye ya da bileklik olarak kişiye özel gezegen saatlerine göre altın bakır gümüş olarak takılabilir. Bu yantra ayrıca kişiye şöhret, zenginlik, yüksek zekâ ve başarılı eğitim sağlamada faydalıdır.

Kişi bu yantraya kullanarak tüm hastalıklardan kurtulur. Bu yantra aynı zamanda bir kalkan olarak kullanılır. Bu yantranın çok faydalı olduğu düşünülür. Kişiyi fiziksel ve ruhsal sorunlardan, kazalardan, ölüm korkusundan vb. kurtarır.

Kişisel doğum haritası incelendikten sonra dört element ve gezegen saatlerine uygun olarak altın, bakır, gümüş ya da oniks olarak kişiyse özel olarak hazırlanır.

Not: Siz değerli okurlarımız ile paylaştığımız yantralarımızın tamamı tasarım olarak patent enstitüsü tarafından uluslararası marka koruması altındadır ve kopyalanması her şekilde yasaktır.

Haftanın kristali: Ametist jeot

Haftanın kristali: Ametist jeot

Ametist Jeot güzel rengi ve manevi ve gerçek anlamı nedeniyle en ünlü ve öne çıkan kristallerden biridir. Ametist'in ruhsal anlamı topraklanmışlık, dinginlik ve sakinliktir. Ametist'in gerçek anlamı 'sarhoş olmamak'tır - ismi Yunanca améthystos kelimesinden çevrilmiştir. Bu parlak kristale baktığınızda hemen içinizin huzurla dolduğunu hissedebilirsiniz. Işıltılı mor ve beyaz renkleri, tarih boyunca duyguların ve ruhun ayıklığını temsil etmiştir.

Ametist'i alnınıza, göbeğinize veya kalbinize yerleştirdiğinizde, öfkenin, hayal kırıklıklarının ve hiddetin vücudunuzdan hemen uzaklaştığını hissedebilirsiniz.

Aynı zamanda çiftlerin 33. evlilik yıldönümlerinde aldıkları geleneksel hediyedir çünkü 33 ilahi korumanın sayısıdır.

Ametist en bilinen renkli değerli taşlardan biridir. Mor tonu uzun zamandır aristokrasiyi temsil etmektedir. Bunun üstüne, Ametist bir zamanlar nadir olması nedeniyle yalnızca kraliyet ailesine aitti. Günümüzde, bol miktarda tedarik olması nedeniyle bu değerli taş herkesin kolayca ulaşabileceği bir yerdedir. Mor renk ayrıca maneviyatı, bilgeliği ve inancı sembolize eder.

Ametist, Hintçede 'Jamunia Taşı' olarak da bilinir. Mücevher yapımında popüler olmasının yanı sıra, Jamunia'nın astrolojide de büyük bir önemi vardır. Vedik astrolojiye göre, bu mücevher etkili gezegeni temsil eder - Satürn. Bu arada, Batı astrolojisi onu Şubat ayının doğum taşı olarak bilinir. Kova ve Balık Güneş burcuna sahip kişiler tarafından kullanılabilir.

Jamunia Taşının diğer faydaları ise şöyledir:

Jamunia Taşının diğer faydaları ise şöyledir:

Bağımlılığın Üstesinden Gelmeye Yardımcı Olur: Ametist takmak bağımlılığın ve sağlıksız alışkanlıkların üstesinden gelmeye yardımcı olabilir. Bu taş adını Yunanca 'Amethystos' kelimesinden alır ve 'sarhoş değil' anlamına gelir. Sigarayı ve alkolü bırakmak istiyorsanız, Jamunia Taşı takmayı düşünün. Bu, daha iyi bir hayat sürmenize yardımcı olacaktır.

Spiritüel Farkındalığı Artırır: Ametist taşı, spiritüellik taşı olarak da bilinir. Spiritüel bir yolculuğa çıkmak istiyorsanız, bu taş size çok yardımcı olabilir. Jamunia taşı takmak, psişik yeteneklerinizi ve bilincinizi artırır. Meditasyonda daha iyi odaklanmanız için sizi canlandırabilir ve ilham verebilir.

Odaklanmayı Geliştirir: Jamunia'yı süslemek konsantrasyon seviyemizi de artırabilir. Bu taş karar alma ve bilişsel yeteneklerimizi keskinleştirmeye yardımcı olur. Ayrıca, entelektüel yeteneklerinizi de geliştirir. Bu, hızlı hareket etmenizi ve ortaya çıkabilecek zor durumları denetlemenizi sağlar.

Stresi Azaltmaya Yardımcı Olur: Jamunia'nın iyileştirici özellikleri stresi azaltmak için mükemmeldir. Takmak stres, kaygı, depresyon ve korku gibi olumsuz duyguları uzaklaştırabilir. Olumsuzlukları ortadan kaldırırken olumlu olanları da besler. Ametist değerli taşlarını takmak zihinsel ve duygusal olarak huzur hissetmenizi sağlayabilir.

Taç Çakrasını Dengeler: Bu mücevher aynı zamanda Taç Çakrası ile de ilişkilendirilir. Bu çakrayı açmaya ve dengelemeye yardımcı olabilir. Taç Çakrası düşüncelerinizi, ruhla bağlantınızı ve bilgi duygunuzu kontrol eder. Bunların hepsini sizinle uyumlu tutmak için bir Ametist kolye, yüzük veya bilezik takın.

Mükemmel Detokslayıcı: Ametistin en büyük faydalarından biri harika bir detokslayıcı olmasıdır. Giymek vücudunuzdan, özellikle karaciğer ve böbreklerden toksinleri atmanıza yardımcı olabilir. Bu organlar iyi çalıştığında, ruh haliniz otomatik olarak yükselir. Yani, içeriden daha berrak bir vücut, daha berrak bir zihin anlamına da gelir.

Sizi Güvende Tutar: Jamunia aynı zamanda koruyucu bir taştır. Bu mücevher sizi zihinsel saldırılardan, tehlikelerden ve diğer olumsuz durumlardan koruyabilir. Hafif auralı veya psişik bedenlere sahip kişiler için en iyisidir. Değerli taşı takmak onları zarardan koruyabilir.

Daha İyi Meditasyonları Teşvik Eder: Son olarak, Ametist taşı meditasyon amaçları için harikadır. Zihninizi rahatlatmaya yardımcı olur ve bedeninizi ve ruhunuzu onunla uyumlu hale getirir. Bu, daha derin meditasyon seanslarını teşvik eder. Ayrıca, Jamunia üçüncü göz çakrasını açabilir ve dengeleyebilir. Bu nedenle, uygulamalarınızı derinleştirmek için bu değerli taşı takmayı düşünün.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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