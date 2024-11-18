18 - 24 Kasım 2024 Haftasının Yantrası ve Kristali

Kullanan kişilere her türlü hastalıktan uzak uzun bir yaşam sağlar. Maha Mrityunjaya yantrası kolye ya da bileklik olarak kişiye özel gezegen saatlerine göre altın bakır gümüş olarak takılabilir. Bu yantra ayrıca kişiye şöhret, zenginlik, yüksek zekâ ve başarılı eğitim sağlamada faydalıdır.

Kişi bu yantraya kullanarak tüm hastalıklardan kurtulur. Bu yantra aynı zamanda bir kalkan olarak kullanılır. Bu yantranın çok faydalı olduğu düşünülür. Kişiyi fiziksel ve ruhsal sorunlardan, kazalardan, ölüm korkusundan vb. kurtarır.

Kişisel doğum haritası incelendikten sonra dört element ve gezegen saatlerine uygun olarak altın, bakır, gümüş ya da oniks olarak kişiyse özel olarak hazırlanır.

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