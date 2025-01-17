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17 Ocak’ta Altın Rekor Kırdı! Borsa Dalgalı, Dövizde Sakinlik Hakim!

etiket 17 Ocak’ta Altın Rekor Kırdı! Borsa Dalgalı, Dövizde Sakinlik Hakim!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
17.01.2025 - 18:06

Yatırımcılar için bir haftanın daha sonuna geldik ve 17 Ocak Cuma günü piyasalarda dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Borsa, döviz, altın ve petrol gibi yatırım araçları, bugün farklı yönlerde hareket ederken, kazanan ve kaybeden taraflar belirginleşmeye başladı. Özellikle altın yatırımcılarının uzun zamandır beklediği rekor bugün geldi! Peki, piyasalarda başka neler oluyor?

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Dün BIST 100 endeksi, alış ağırlıklı bir gün geçirerek 9.739,72 puandan kapanmıştı.

Dün BIST 100 endeksi, alış ağırlıklı bir gün geçirerek 9.739,72 puandan kapanmıştı.

Borsa İstanbul (BIST) bugün güne yükselişle başladı ve şu sıralar 9.971,13 puandan işlem görüyor.

Özellikle inşaat sektörü, bugün en çok kazandıran sektör olarak dikkat çekiyor.

Özellikle inşaat sektörü, bugün en çok kazandıran sektör olarak dikkat çekiyor.

Yüzde 0,82'lik artışla açılışı yapan sektör, yatırımcılara Cuma neşesi yaşattı.

Ama madencilik sektörü için aynı şeyleri söyleyemiyoruz.

Ama madencilik sektörü için aynı şeyleri söyleyemiyoruz.

Yüzde 0,32'lik bir düşüşle günün kaybedeni oldu.

Altın rekor kırmaya doymuyor!

Altın rekor kırmaya doymuyor!

Gram altın 3.102 TL’ye ulaşarak tarihi bir rekora imza attı. ABD’de açıklanan aylık enflasyon verilerinin beklentileri aşması ve Gazze’den gelen ateşkes haberinin piyasalarda yarattığı iyimser hava, altın fiyatlarını yukarı taşıyan iki önemli etken oluyor.

Çeyrek altın bugün serbest piyasada 5.087 TL’den işlem görüyor.

Çeyrek altın bugün serbest piyasada 5.087 TL’den işlem görüyor.

Cumhuriyet altını ise alışta 20.110 TL, satışta 20.265 TL seviyesinde. “Keşke daha önce alsaydım!” diyenlerin sayısı her geçen gün artıyor gibi.

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Döviz piyasaları bugün nispeten sakin bir seyir izliyor.

Döviz piyasaları bugün nispeten sakin bir seyir izliyor.

Dolar/TL kuru 35,56 seviyesinde yüzde 0,38 oranında değer kazanırken, Euro/TL 36,56 seviyesinde hafif bir düşüşle işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları da haftanın son işlem gününde dikkat çeken bir başka konu.

Brent petrol fiyatları da haftanın son işlem gününde dikkat çeken bir başka konu.

80,86 dolardan işlem gören Brent petrol, küçük bir düşüş yaşasa da 80 doların üzerinde kalmaya devam ediyor.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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