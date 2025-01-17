17 Ocak’ta Altın Rekor Kırdı! Borsa Dalgalı, Dövizde Sakinlik Hakim!

Yatırımcılar için bir haftanın daha sonuna geldik ve 17 Ocak Cuma günü piyasalarda dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Borsa, döviz, altın ve petrol gibi yatırım araçları, bugün farklı yönlerde hareket ederken, kazanan ve kaybeden taraflar belirginleşmeye başladı. Özellikle altın yatırımcılarının uzun zamandır beklediği rekor bugün geldi! Peki, piyasalarda başka neler oluyor?