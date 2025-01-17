17 Ocak’ta Altın Rekor Kırdı! Borsa Dalgalı, Dövizde Sakinlik Hakim!
17 Ocak’ta Altın Rekor Kırdı! Borsa Dalgalı, Dövizde Sakinlik Hakim!
Yatırımcılar için bir haftanın daha sonuna geldik ve 17 Ocak Cuma günü piyasalarda dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Borsa, döviz, altın ve petrol gibi yatırım araçları, bugün farklı yönlerde hareket ederken, kazanan ve kaybeden taraflar belirginleşmeye başladı. Özellikle altın yatırımcılarının uzun zamandır beklediği rekor bugün geldi! Peki, piyasalarda başka neler oluyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dün BIST 100 endeksi, alış ağırlıklı bir gün geçirerek 9.739,72 puandan kapanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özellikle inşaat sektörü, bugün en çok kazandıran sektör olarak dikkat çekiyor.
Ama madencilik sektörü için aynı şeyleri söyleyemiyoruz.
Altın rekor kırmaya doymuyor!
Çeyrek altın bugün serbest piyasada 5.087 TL’den işlem görüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Döviz piyasaları bugün nispeten sakin bir seyir izliyor.
Brent petrol fiyatları da haftanın son işlem gününde dikkat çeken bir başka konu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın