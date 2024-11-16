17 Kasım Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün güvene ihtiyaç duyacaksın! Özellikle aile bireylerinin samimiyetini ve aidiyetini sorgulayacaksın. Gerçek bir aile olmak, geniş bir konfor alanına kavuşmak ve sevdiklerinle olmak senin için her zamankinden önemli olacak. Sanıyoruz birileri özgürlükten vazgeçmiş gibi...

Tam da bu noktada Satürn ve Jüpiter'in kozmik enerjisinden söz etmeliyiz. Zira bu iki gezegen arasındaki güçlü çekim sana bağlanma enerjisi ve aidiyet duygusu getirecek. Haliyle bu aralar aşık olma ihtimalin bir hayli yüksek! Duygularına kapılmak, romantizme odaklanmak ve aşkı yaşamak sana iyi gelecektir. Eğer mevcut bir birlikteliğin varsa, bu konuda da daha duygusal olacaksın. Bir anlık karar ile dünyaevine girmen dahi olası, bizden söylemesi!

Gelelim gelecek planlarına! Hayatının bundan sonrasını planlamak için de güzel bir gün. Nerede yaşamak, kiminle olmak, ne iş yapmak istiyorsun? Bu konuda aklında soru işaretleri varsa, artık olmayacak. Çünkü zihnin netleşecek, hatta istediğine ulaşacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...