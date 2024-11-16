17 Kasım Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün risk almak isteyeceksin! Üstelik bu kez konu para değil, hayatına dair bir bahis oynuyor gibisin. Satürn ve Jüpiter'in güçlü çekimiyle yaşam tarzını değiştirmeye hazırsın. Bunu nasıl yapacağın ve nereden başlayacağın ise duygusal anlamda neye ihtiyacın olduğunla ilişkili... Sahi, ihtiyacın olan aşk mı, yoksa para mı?

Tam da bu noktada maddi kaygılardan ve girişimlerden uzaklaşacaksın. İş hayatında durgunluk dönemine gireceksin. İşlerin stabil ilerlemesi ve mevcut düzenin korunmasını tercih edeceksin. Sınırları aşmamak, sorumluluklarını artırmamak ve kendini yormamak ilk seçimin olacak.

Öte yandan ilişkilerin ve yaşadığın yerle ilgili değişiklikler gündeminde yer alacak. Özellikle ailenden uzakta ülke sınırları dışında yaşıyorsan, kendini ait hissettiğin yere doğru gidiyorken bulacaksın. Kendini güvende hissetmeye ve bunun için risk almaya hazırsın. Konfor alanı yaratmak için atacağın adımlar seni hedefinden uzaklaştırabilir, ama huzurun sırrı bu olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...