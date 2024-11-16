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17 Kasım Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

17 Kasım Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
16.11.2024 - 19:01

Hayata dair riskler, başarı getirecek! Peki 17 Kasım Pazar gününde boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 17 Kasım Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün risk almak isteyeceksin! Üstelik bu kez konu para değil, hayatına dair bir bahis oynuyor gibisin. Satürn ve Jüpiter'in güçlü çekimiyle yaşam tarzını değiştirmeye hazırsın. Bunu nasıl yapacağın ve nereden başlayacağın ise duygusal anlamda neye ihtiyacın olduğunla ilişkili... Sahi, ihtiyacın olan aşk mı, yoksa para mı? 

Tam da bu noktada maddi kaygılardan ve girişimlerden uzaklaşacaksın. İş hayatında durgunluk dönemine gireceksin. İşlerin stabil ilerlemesi ve mevcut düzenin korunmasını tercih edeceksin. Sınırları aşmamak, sorumluluklarını artırmamak ve kendini yormamak ilk seçimin olacak. 

Öte yandan ilişkilerin ve yaşadığın yerle ilgili değişiklikler gündeminde yer alacak. Özellikle ailenden uzakta ülke sınırları dışında yaşıyorsan, kendini ait hissettiğin yere doğru gidiyorken bulacaksın. Kendini güvende hissetmeye ve bunun için risk almaya hazırsın. Konfor alanı yaratmak için atacağın adımlar seni hedefinden uzaklaştırabilir, ama huzurun sırrı bu olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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