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17 Kasım Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

17 Kasım Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
16.11.2024 - 19:01

İnzivaya çekilme vakti geldi! Peki 17 Kasım Pazar gününde başak ve yükselen başak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için başak ve yükselen başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 17 Kasım Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, başak ve yükselen başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün sana yalnızlık var. Sakin ol, bu yalnızlık bir terk ediliş değil, inziva! Ruhunun derinlerinde kendini bulma zamanın geldi. Tek başına bir tatile gitmeye ne dersin? Kendini bulmak için çıkacağın bu yolculuk geçmişin yüklerinden kurtulmana yardım edecek. 

Geçmiş dediğimizde ilişkiler ya da sorunlara odaklanma. Bunun yerine hedeflerine, beklentilerine ve hayatın için yapacaklarına odaklan! Ve iyice düşün, bugüne dek hayatında olan biten ne varsa, seni yoran, yıpratan ne yaşandıysa... üzerinden yüklerini at! Bu inziva hayatını şekillendirecek. 

Hayal ettiğin şeyleri gerçeğe dönüştürmek için en iyi şansın bu olabilir. Yeni bir yıl başlamadan önce iş hayatında ya da romantik yaşantında neyi değiştirmek istediğini bul. Mesela aşk mı arıyorsun, kariyer mi? Eğlenmek mi istiyorsun, dinlenmek mi? Bu kararı verirken sağlığını da düşünme artık. İyi olduğuna ve iyi olacağına inan çünkü Satürn ve Jüpiter'in şifalı etkileşimi ile güçlenmeye başlayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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