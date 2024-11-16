17 Kasım Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün sana yalnızlık var. Sakin ol, bu yalnızlık bir terk ediliş değil, inziva! Ruhunun derinlerinde kendini bulma zamanın geldi. Tek başına bir tatile gitmeye ne dersin? Kendini bulmak için çıkacağın bu yolculuk geçmişin yüklerinden kurtulmana yardım edecek.

Geçmiş dediğimizde ilişkiler ya da sorunlara odaklanma. Bunun yerine hedeflerine, beklentilerine ve hayatın için yapacaklarına odaklan! Ve iyice düşün, bugüne dek hayatında olan biten ne varsa, seni yoran, yıpratan ne yaşandıysa... üzerinden yüklerini at! Bu inziva hayatını şekillendirecek.

Hayal ettiğin şeyleri gerçeğe dönüştürmek için en iyi şansın bu olabilir. Yeni bir yıl başlamadan önce iş hayatında ya da romantik yaşantında neyi değiştirmek istediğini bul. Mesela aşk mı arıyorsun, kariyer mi? Eğlenmek mi istiyorsun, dinlenmek mi? Bu kararı verirken sağlığını da düşünme artık. İyi olduğuna ve iyi olacağına inan çünkü Satürn ve Jüpiter'in şifalı etkileşimi ile güçlenmeye başlayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...