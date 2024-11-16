17 Kasım Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün yarışmayı bırakacak, rekabetten çekileceksin! Seni beslediğini düşündüğün hırsların ve tutkularından uzaklaşacaksın. Bunun yerine dinginlik ve huzura odaklanacaksın. Görünen o ki biraz kendine dönmeye ihtiyacın var!

Tam da bu noktada sana kendin ile baş başa kaldığın bir pazar planı tavsiye etmeliyiz. Satürn ve Jüpiter'in desteği ile kenara çekilmek sana çok şey kazandıracak. Mesela yaratıcı enerjilerin ortaya çıkacak. Kendini daha çok sevecek ve gücüne güç katacaksın. Yarışın bitmesi üzerindeki yüklerden kurtulmanı da sağlayacak. Sanıyoruz, bu dönemde tek rakibin kendin olacaksın. Bu sayede biraz gevşeyecek ve hem ruhsal hem de bedensel anlamda dinleneceksin. Eylemsizlik... Anın tadını çıkarmanı sağlayacak.

Peki bu sırada biraz da eğlenmeni tavsiye etsek, ne dersin? Sabaha kadar dans etmek, partilemek, gülmek, eğlenmek ve yaşadığını hissetmek. İşte bu heyecanını ve yaşama arzunu canlandıracak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...