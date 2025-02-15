16 Şubat Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün geçmişten gelen konuları sonunda çözüme ulaştırman gerekebilir. Kalbinin sesini dinleme ve hatta biraz da durulma zamanı geldi. Sakinleşecek ve akılcı kararlar vereceksin. Yenilikçi ve sınır tanımaz düşüncelerinden bir anlığına uzaklaşabilir, hatta geleneksel bir yaklaşım bile sergileyebilirsin.

Tam da bu noktada aşka odaklanmanı istiyoruz! Kendini ve hislerini keşfederek unutulmaz bir pazar günü yaşayabilirsin. Geçmiş yaralarını kapatacak sevgiyi ve ilgiyi görebilirsin, tabii buna izin vermen gerekecek. Peki, kalbini açabilecek misin?

Hadi biraz akışına bırakın... Yara almaktan korkmayarak güne başlarsan, sahiden iyileştiğini göreceksin. Geçmişi telafi edecek gelişmeler yaşayabilirsin. Hayatın hareketine ve pek de akılcı olmayan duygusal derinliğine odaklanmalısın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...