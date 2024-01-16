16 Ocak 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

16 Ocak Salı günü TV ekranlarında hangi dizilerin yer alacağı araştırılmaya başlandı. Reyting savaşında önde gelen dizilerin yeni bölümlerinin yılbaşı arasından sonra yayınlanması beklenirken, ekranlara veda etmesine kısa bir süre kalan yapımlar da yayın akışındaki yerlerini alıyor. Peki bugün televizyonda hangi diziler var? 16 Ocak Salı FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...