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16 Ocak 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

16 Ocak 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

yayın akışı
GNS
GNS - Onedio Editörü
16.01.2024 - 08:16

16 Ocak Salı günü TV ekranlarında hangi dizilerin yer alacağı araştırılmaya başlandı. Reyting savaşında önde gelen dizilerin yeni bölümlerinin yılbaşı arasından sonra yayınlanması beklenirken, ekranlara veda etmesine kısa bir süre kalan yapımlar da yayın akışındaki yerlerini alıyor. Peki bugün televizyonda hangi diziler var? 16 Ocak Salı FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...

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16 Ocak Salı TRT1 Yayın Akışı

16 Ocak Salı TRT1 Yayın Akışı

  • 05:40 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı

  • 05:25 İncir Ağacı

  • 06:30 Benim Adım Melek

  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

  • 13:10 Seksenler

  • 14:50 Diriliş Ertuğrul

  • 17:40 Lingo

  • 19:00 Ana Haber

  • 19:50 İddiaların Aksine

  • 20:00 Kareteci Çocuk (Yabancı Sinema)

16 Ocak Salı SHOW TV Yayın Akışı

16 Ocak Salı SHOW TV Yayın Akışı

  • 08:00 Bu Sabah

  • 10:00 Sandık Kokusu

  • 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

  • 15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

  • 18:45 Show Ana Haber

  • 20:00 Aile

16 Ocak Salı ATV Yayın Akışı

16 Ocak Salı ATV Yayın Akışı

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri

  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

  • 13:00 atv Gün Ortası

  • 14:00 Mutfak Bahane

  • 16:00 Esra Erol’da

  • 19:00 ATV Ana Haber

  • 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

16 Ocak Salı FOX Yayın Akışı

16 Ocak Salı FOX Yayın Akışı

  • 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

  • 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

  • 12:00 Yasak Elma

  • 13:30 En Hamarat Benim

  • 16:15 Yabani

  • 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

  • 20:00 Yabani

16 Ocak Salı Kanal D Yayın Akışı

16 Ocak Salı Kanal D Yayın Akışı
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16 Ocak Salı STAR TV Yayın Akışı

16 Ocak Salı STAR TV Yayın Akışı

  • 07:00 Kiralık Aşk

  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

  • 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

  • 16:15 Söz

  • 18:15 Star Haber

  • 19:00 Çok Güzel Hareketler 2

  • 20:00 Eyvah Eyvah 3(Yerli Sinema)

  • 22:30 Eyvah Eyvah 3 (Yerli Sinema)

16 Ocak Salı TV8 Yayın Akışı

16 Ocak Salı TV8 Yayın Akışı

  • 06:00 Dizi

  • 07:15 8'de Sağlık

  • 08:30 Aramızda Kalmasın

  • 11:15 Survivor All Star 2024

  • 12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

  • 14:00 Survivor Ekstra

  • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

  • 20:00 Survivor All Star 2024

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