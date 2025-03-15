16 Mart İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün eksikleri kapatmak için harika bir gün! 14 Mart'tan beri etkili olan Merkür retronun en iyi yanı ve belki de en güzel günü bugün olabilir. Ruhsal ve duygusal anlamda eksik dediğin her şey tamamlanmak üzere.

Tam da bu noktada maddi ve manevi anlamda rahatlayacağın bir dönemin başladığını söylemeliyiz. İhtiyacın olan düzen sonunda sağlanacak, çünkü sen karar vereceksin. Ne istediğini bilecek, planını yapacak ve her şeyi anında organize edeceksin. Bu süreçte aynı zamanda güçlendiğine de eminiz. Zira isteklerin doğrultusunda kendinden emin adımlar atarak iş hayatında rekabette de öne geçeceksin.

Gelelim duygusal eksiklere... Sevgisiyle güçlendiğin insanlara eskisinden daha yakın olacaksın. Daha çok sevilecek, daha sıcak ve samimi ilişkiler kurmayı tercih edeceksin. Bu arada daha mutlu ve özgür olmak için bir ayrılık kararı da verebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...