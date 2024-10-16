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16 Ekim'de BIST 100’de Yükseliş Sürüyor: Altın ve Dolar Bugün Hangi Seviyede?

etiket 16 Ekim'de BIST 100’de Yükseliş Sürüyor: Altın ve Dolar Bugün Hangi Seviyede?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
16.10.2024 - 18:23

Borsa İstanbul’da dalgalı seyir devam ederken, BIST 100 endeksi yükselişini sürdürüyor. 16 Ekim itibarıyla, yatırımcılar hem hisse senetleri hem de altın ve döviz piyasalarındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Özellikle altın fiyatlarındaki tarihi zirve ve döviz kurlarındaki hareketlilik dikkat çekiyor. 

İşte 16 Ekim'de piyasalarda yaşanan son gelişmeler ve yatırımcıları ilgilendiren detaylar:

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Borsa İstanbul'da 16 Ekim itibarıyla dalgalı seyir devam ediyor.

Borsa İstanbul'da 16 Ekim itibarıyla dalgalı seyir devam ediyor.

BIST 100 endeksi %0,93 artışla 8.942,70 puana yükselirken, sektörel farklılıklar dikkat çekiyor.

İnşaat sektörü parladı!

İnşaat sektörü parladı!

Günün en çok kazandıran sektörü %1,54 artışla inşaat oldu. Yeni projeler, devlet destekleri ve artan talep, bu sektöre olan yatırımları artırıyor. Gayrimenkul ve altyapı projelerindeki büyüme ile birlikte sektörde hareketlilik sürüyor.

Bankacılıkta sert düşüş!

Bankacılıkta sert düşüş!

Bankacılık endeksi ise %1,53 düşüşle günün en çok kaybeden sektörü oldu. Artan kredi maliyetleri ve faiz politikalarındaki belirsizlik, bankaların hisselerinde baskı yaratıyor. Bu durum bankacılık hisselerindeki sert düşüşe neden oldu.

Dolar ve Euro cephesinde durum nasıl?

Dolar ve Euro cephesinde durum nasıl?

Bugün Dolar/TL %0,14 düşüşle 34,1744 seviyesinde seyrederken, Euro/TL %0,26 düşüşle 37,2016 seviyesine geriledi. Euro/Dolar paritesi ise %0,13 kayıpla 1,0879’a indi.

Altının ons fiyatı %0,34 artarak 2.671,63 dolara yükseldi.

Altının ons fiyatı %0,34 artarak 2.671,63 dolara yükseldi.

Gram altın fiyatı bugün adeta bir rekor kırarak 2.952 TL seviyesine ulaştı. Yatırımcıların gözdesi olan gram altın, yüksek enflasyon ve küresel belirsizliklerle birlikte hızla değer kazandı.

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Gram altının yanı sıra çeyrek altın da dikkat çekici bir yükseliş yaşadı.

Gram altının yanı sıra çeyrek altın da dikkat çekici bir yükseliş yaşadı.

Çeyrek altın, 4.966 TL'ye satılıyor. Yatırımda daha büyük düşünenler için Cumhuriyet altını, 20.432 TL'lik satış fiyatıyla dikkat çekiyor.

Brent petrol fiyatı %0,07'lik hafif bir düşüşle 74,21 dolara geriledi.

Brent petrol fiyatı %0,07'lik hafif bir düşüşle 74,21 dolara geriledi.

Enerji piyasasındaki arz-talep dengesi ve küresel ekonomik yavaşlama beklentileri petrol fiyatlarındaki düşüşe neden oluyor.

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