16 Ekim'de BIST 100’de Yükseliş Sürüyor: Altın ve Dolar Bugün Hangi Seviyede?
16 Ekim'de BIST 100’de Yükseliş Sürüyor: Altın ve Dolar Bugün Hangi Seviyede?
Borsa İstanbul’da dalgalı seyir devam ederken, BIST 100 endeksi yükselişini sürdürüyor. 16 Ekim itibarıyla, yatırımcılar hem hisse senetleri hem de altın ve döviz piyasalarındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Özellikle altın fiyatlarındaki tarihi zirve ve döviz kurlarındaki hareketlilik dikkat çekiyor.
İşte 16 Ekim'de piyasalarda yaşanan son gelişmeler ve yatırımcıları ilgilendiren detaylar:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Borsa İstanbul'da 16 Ekim itibarıyla dalgalı seyir devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İnşaat sektörü parladı!
Bankacılıkta sert düşüş!
Dolar ve Euro cephesinde durum nasıl?
Altının ons fiyatı %0,34 artarak 2.671,63 dolara yükseldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın