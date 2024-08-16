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16 Ağustos'ta Yatırımcıların Dikkat Etmesi Gereken 10 Yükselen Hisse: Bugünün En Çok Kazandıran Hisseleri

etiket 16 Ağustos'ta Yatırımcıların Dikkat Etmesi Gereken 10 Yükselen Hisse: Bugünün En Çok Kazandıran Hisseleri

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
16.08.2024 - 19:11

Yatırım dünyasında 16 Ağustos'ta öne çıkan hisse senetlerini merak mı ediyorsunuz? Bugünün en çok kazandıran hisseleri, yatırımcıların radarına hızla giriyor.

Siz de yatırım portföyünüzü güçlendirmek ve kazançlı çıkmak istiyorsanız, bu yükselişteki 10 hisseye mutlaka göz atmalısınız! İşte 16 Ağustos’ta yatırımcıların dikkatini çeken ve potansiyel kazanç vaat eden hisseler...

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1. Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. (SEYKM)

1. Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. (SEYKM)

Seyitler Kimya (SEYKM) hisseleri, %10’luk bir artışla  3,96 TL’ye tırmandı. İlaç ve kimya sektöründeki başarısı ile bilinen şirket, yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor.

2. Marka Yatırım Holding A.Ş.

2. Marka Yatırım Holding A.Ş.

Hisseleri ise %10’luk yükselişle 64,90 TL seviyesine ulaştı. Yatırım ve holding sektöründe dikkat çeken MARKA, güçlü performansıyla piyasada ses getiriyor.

3. Ulusal Faktoring A.Ş. (ULUFA)

3. Ulusal Faktoring A.Ş. (ULUFA)

Hisseleri, %10'luk bir artışla 15,37 TL seviyesine yükseldi. Faktoring sektöründeki güvenilir performansıyla Ulusal Faktoring, yatırımcıların dikkatini çekiyor.

4. Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ONCSM)

4. Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ONCSM)

Hisseleri de %9,99’luk bir artış göstererek 166,30 TL’ye çıktı. Onkoloji alanındaki yenilikçi çözümleri ve teknolojik yatırımları ile Oncosem, borsada büyük ilgi topluyor.

5. RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RTALB)

5. RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RTALB)

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RTALB), %9,95'lik bir artışla 15,03 TL'ye yükseldi. Biyoteknoloji ve ilaç sektöründe önemli bir yere sahip olan RTA Laboratuvarları, yatırımcıların radarında.

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6. Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge Sanayi Ticaret A.Ş. (ANGEN)

6. Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge Sanayi Ticaret A.Ş. (ANGEN)

%9,94’lük bir artışla 16,26 TL seviyesine ulaştı. Tanı ve biyoteknoloji alanında yenilikçi ürünleriyle öne çıkan Anatolia, güçlü performansıyla yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürüyor.

7. Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. (KLSYN)

7. Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. (KLSYN)

Hisseleri ise %9,94'lük bir yükselişle 5,77 TL’ye tırmandı. Mobilya sektöründeki zarif ve modern tasarımlarıyla bilinen Koleksiyon Mobilya, borsada da dikkatleri üzerine çekiyor.

8. Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KGYO)

8. Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KGYO)

Son olarak, Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KGYO) hisseleri %9,86’lık bir artışla 37,38 TL’ye yükseldi. Gayrimenkul yatırımlarında uzmanlaşmış olan Koray Gayrimenkul, sektördeki güçlü performansıyla yatırımcıların radarında.

9. İhlas Gazetecilik A.Ş. (IHGZT)

9. İhlas Gazetecilik A.Ş. (IHGZT)

İhlas Gazetecilik A.Ş. (IHGZT), %9,76’lık bir yükselişle 1,35 TL’ye ulaştı. Medya sektöründe uzun yıllara dayanan tecrübesi ile bilinen İhlas Gazetecilik, borsada da yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

10. Güler Yatırım Holding A.Ş. (GLRYH)

10. Güler Yatırım Holding A.Ş. (GLRYH)

Hisseleri ise %9,60’lık bir artışla 13,26 TL'ye çıktı. Yatırım ve holding sektöründe istikrarlı bir şekilde büyüyen Güler Yatırım, yatırımcılar için cazip bir seçenek olmaya devam ediyor.

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