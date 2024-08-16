16 Ağustos'ta Yatırımcıların Dikkat Etmesi Gereken 10 Yükselen Hisse: Bugünün En Çok Kazandıran Hisseleri
16 Ağustos'ta Yatırımcıların Dikkat Etmesi Gereken 10 Yükselen Hisse: Bugünün En Çok Kazandıran Hisseleri
Yatırım dünyasında 16 Ağustos'ta öne çıkan hisse senetlerini merak mı ediyorsunuz? Bugünün en çok kazandıran hisseleri, yatırımcıların radarına hızla giriyor.
Siz de yatırım portföyünüzü güçlendirmek ve kazançlı çıkmak istiyorsanız, bu yükselişteki 10 hisseye mutlaka göz atmalısınız! İşte 16 Ağustos’ta yatırımcıların dikkatini çeken ve potansiyel kazanç vaat eden hisseler...
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1. Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. (SEYKM)
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2. Marka Yatırım Holding A.Ş.
3. Ulusal Faktoring A.Ş. (ULUFA)
4. Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ONCSM)
5. RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RTALB)
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