15 Şubat Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün anlaşmazlıklara çözüm bulan ve dengeyi sağlayan sen olacaksın! Ancak bunu kendinden vererek, sınırlarını ihlal ettirerek ya da geri adım atarak değil; orta yolu bularak yapacaksın. Özellikle de ailevi meselelerde düzeni sağlayacak, sevdiklerini bir araya getireceksin. Tabii tüm bu sorunlarla hafta sonunu geçirmek istersen!

Tam da bu noktada düzeni sağlama isteğini körükleyen küçülen fazdaki Ay'ın Terazi burcundaki konumundan söz etmeliyiz. Uzlaşmacı ve diplomatik bir tavırla küslükleri bitirebilirsin.

Sadece aile içinde değil özel hayatında partnerinle arandaki bağı güçlendirebilir, iş hayatında ise ortaklarınla kurduğun güven bağını kuvvetlendirebilirsin. Bu sayede hayatına denge getirebilirsin. Hatta her zaman ihtiyaç duyduğun huzur ve mutluluğu sağlayabilirsin. Galiba tüm taşlar sonunda yerine oturacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...