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15 Şubat Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

15 Şubat Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
14.02.2025 - 19:01

Kararsız kalabilirsiniz! Peki 15 Şubat Cumartesi günü oğlak ve yükselen oğlak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için oğlak ve yükselen oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 15 Şubat Cumartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, oğlak ve yükselen oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün kararsız kalabilirsin. Her zamanki kendinden emin ve kararlı tavrın geri planda kalabilir, kafan karışabilir. Galiba mantığının önüne geçen hislerin seni saracak! 

Tam da bu noktada küçülen fazdaki Ay'ın Terazi burcundaki hareketinden etkileneceğini söylemeliyiz. Mantığınla ve rasyonel verilelerle hareket etmeyi tercih eden senin kadar akılcı ve mantıklı birini bile yoldan çıkarabilecek bu astrolojik olay süresince biraz dinlenmeyi düşünmelisin. Özellikle iş hayatına dair önemli kararları hafta başına ertelemek bugün vereceğin en iyi karar olacaktır. 

Kararsız olsan da kalbin ne istediğini biliyor! Belki bu durumu fırsata çevirebilirsin. Duygusal yakınlaşmalara fırsat verebilir, yaralarını sevginin sarmasına müsade edebilirsin. İş hayatından ve stresten biraz uzaklaşmak ise sana beklemediğin bir huzur olarak dönebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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