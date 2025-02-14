15 Şubat Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün kararsız kalabilirsin. Her zamanki kendinden emin ve kararlı tavrın geri planda kalabilir, kafan karışabilir. Galiba mantığının önüne geçen hislerin seni saracak!

Tam da bu noktada küçülen fazdaki Ay'ın Terazi burcundaki hareketinden etkileneceğini söylemeliyiz. Mantığınla ve rasyonel verilelerle hareket etmeyi tercih eden senin kadar akılcı ve mantıklı birini bile yoldan çıkarabilecek bu astrolojik olay süresince biraz dinlenmeyi düşünmelisin. Özellikle iş hayatına dair önemli kararları hafta başına ertelemek bugün vereceğin en iyi karar olacaktır.

Kararsız olsan da kalbin ne istediğini biliyor! Belki bu durumu fırsata çevirebilirsin. Duygusal yakınlaşmalara fırsat verebilir, yaralarını sevginin sarmasına müsade edebilirsin. İş hayatından ve stresten biraz uzaklaşmak ise sana beklemediğin bir huzur olarak dönebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...