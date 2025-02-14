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15 Şubat Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

15 Şubat Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
14.02.2025 - 19:01

Geçmişe dönebilirsiniz! Peki 15 Şubat Cumartesi günü kova ve yükselen kova burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için kova ve yükselen kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 15 Şubat Cumartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, kova ve yükselen kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün geçmişe dönebilirsin. Eski dostluklar, ilişkiler ve aşklar gündeminde yerini alabilir. 'Ah nerede o eski aşklar' derken bulabilirsin kendini... Geçmişe derin bir özlemle nostaljik anlar da yaşayabilirsin. Heyecana kapılabilir, ruhunun derinlerindeki tutkularını keşfedebilirsin. 

İşte şimdi ilk günkü heyecanla aşka gelebilirsin... Küçülen fazdaki Ay'ın Terazi burcundaki hareketi ile sosyal çevrende olacakları da izle ve gör demeliyiz! Zira sevdiğin insanlarla eskisinden çok daha yakın olabilirsin bu dönemde, aranızdaki saygı ve sevgiden güç alarak ilerlemeye odaklanabilirsin. Belki de eski dostlarınla yeni bir proje üzerine çalışabilir, kârlı anlaşmalar sağlayabilirsin. 

Eski defterlerin yenilenmesine izin verdiğin bugünden pişman olmayacaksın. Aksine uzun yıllar bugünü hatırlayabilirsin. Yarım kalanlara sarılarak yenilenmenin tam zamanı. Daha neyi bekliyorsun? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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