15 Şubat Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün geçmişe dönebilirsin. Eski dostluklar, ilişkiler ve aşklar gündeminde yerini alabilir. 'Ah nerede o eski aşklar' derken bulabilirsin kendini... Geçmişe derin bir özlemle nostaljik anlar da yaşayabilirsin. Heyecana kapılabilir, ruhunun derinlerindeki tutkularını keşfedebilirsin.

İşte şimdi ilk günkü heyecanla aşka gelebilirsin... Küçülen fazdaki Ay'ın Terazi burcundaki hareketi ile sosyal çevrende olacakları da izle ve gör demeliyiz! Zira sevdiğin insanlarla eskisinden çok daha yakın olabilirsin bu dönemde, aranızdaki saygı ve sevgiden güç alarak ilerlemeye odaklanabilirsin. Belki de eski dostlarınla yeni bir proje üzerine çalışabilir, kârlı anlaşmalar sağlayabilirsin.

Eski defterlerin yenilenmesine izin verdiğin bugünden pişman olmayacaksın. Aksine uzun yıllar bugünü hatırlayabilirsin. Yarım kalanlara sarılarak yenilenmenin tam zamanı. Daha neyi bekliyorsun? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...